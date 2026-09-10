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HPV टीकाकरण कार्यक्रम विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने UHO की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरकार समर्थित एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम (HPV vaccination programme) पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. शीर्ष कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि ऐसा लगता है कि कुछ डॉक्टर बिना किसी वैज्ञानिक आधार के 'वूडू ट्रीटमेंट' (झाड़-फूंक) का सुझाव दे रहे हैं. साथ ही कोर्ट ने इस कार्यक्रम को विफल करने की कोशिशों के प्रति आगाह किया.

यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (UHO) की तरफ से यह याचिका दायर की गई थी और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई. याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ को बताया कि UHO के सभी सदस्य डॉक्टर हैं.

पीठ ने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया कि वह इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए उत्सुक नहीं है. सीजेआई ने कहा, "हमसे सख्त टिप्पणियां करने के लिए मत कहिए. अगर वे डॉक्टर हैं, तो यह एक बहुत ही गंभीर मामला है..."

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि वह सिर्फ यह अनुरोध कर रहे हैं कि जब भी कोई प्रतिकूल घटना हो, तो उसकी निगरानी की जानी चाहिए और कोई मुआवजा योजना होनी चाहिए. वकील ने कहा, "यह 14 और 15 साल की उम्र की बालिकाओं को दिया जा रहा है, और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यह उनकी प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है. अगर यह टीका दिए जाने के 10 साल बाद उन्हें प्रभावित करता है, तो कोई तंत्र होना चाहिए."

उन्होंने आगे कहा कि वह सिर्फ प्रतिकूल घटनाओं और मुआवजे की बात कर रहे हैं, HPV पर कुछ नहीं.

याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए, CJI ने आदेश सुनाना शुरू किया कि इस तथाकथित जनहित याचिका (PIL) को गलत इरादे के साथ दायर किया गया है और इसमें नेकनीयती की कमी है. इस दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ से ये टिप्पणियां न करने का अनुरोध किया और याचिका वापस लेने पर सहमति जताई.

जस्टिस बागची ने कहा, "जब आप कोई याचिका दायर करते हैं, वह भी PIL, तो आप जिम्मेदारी लेते हैं…. जब भी गलत टीकाकरण का मामला होता है, तो मुआवजे के सामान्य नियम लागू होंगे. प्रतिकूल प्रभाव के लिए कोई विशेष उपचार नहीं दिया जाएगा… टीकाकरण के कारण कथित रूप से या तथाकथित तौर पर किसी व्यक्ति की मौत एक विशेष मामला.

जस्टिस बागची ने आगे कहा, "ऐसा लगता है कि डॉक्टर, दुर्भाग्य से, एक प्रकार का जादू-टोना इलाज (वूडू ट्रीटमेंट) प्रस्तावित कर रहे हैं. ऐसा कहने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि मृत्यु टीकाकरण के कारण हुई थी और अब आप (इस पहल में) बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं… कृपया इसे (याचिका) वापस ले लें."