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कोझिकोड-वायनाड सुरंग के लिए चुनाव आयोग को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से SC से इनकार

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल में कोझिकोड-वायनाड टनल निर्माण के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी (EC) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया.

यह मामला सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने याचिकाकर्ता वायनाड प्रकृति संरक्षण समिति की तरफ से केस लड़ा.

बेंच ने याचिकाकर्ता को यह छूट दी कि अगर टनल बनाने के दौरान पर्यावरण मंजूरी की किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ है, तो वह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) जा सकते हैं.

सुनवाई के दौरान, बेंच ने कहा कि यह प्रोजेक्ट देश के लिए जरूरी है और विशेषज्ञों ने चिंताओं को दूर कर दिया है. बेंच ने कहा कि सावधानियां बरती गई हैं और सड़कों और हाईवे पर जाम की तरफ इशारा किया. बेंच ने कहा, “क्योंकि राज्य के पास जमीन की अपनी सीमाएं हैं, इसलिए वे टनल बनाने जा रहे हैं.”

दीवान ने कहा कि उनके मुवक्किल टनल के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन यह इलाका पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील है, लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, और वहां कई लोगों की मौत हो चुकी है.

सीजेआई ने कहा कि वैज्ञानिक और इंजीनियर इसका ध्यान रखेंगे और वही असली फैसले लेने वाले हैं. सीजेआई ने कहा, “इलाके के लोगों को कितनी मुश्किल हो रही है, उसे देखिए.”

सीजेआई ने आगे कहा कि अगर यह प्रोजेक्ट बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाता है, तो यह लोगों के लिए लाइफलाइन बन जाएगा और इस बात पर जोर दिया कि टनल सिस्टम वाइल्डलाइफ़ को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है.