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CJP Protest: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस बर्बरता की जांच के लिए बनी समिति का पुनर्गठन से इनकार किया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित ज्यादतियों की जांच के लिए बनाई गई पांच सदस्यों वाली उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति का पुनर्गठन करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि समिति के खिलाफ लगाए गए आरोप सिर्फ अटकलें और पहले से बनी धारणाएं हैं.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि यह समिति निष्पक्षता और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ उनकी मदद करने के लिए बनाई गई है.

मंगलवार को ऑनलाइन अपलोड किए गए 10 सितंबर के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति (HPEC) का गठन अदालत के सामने किसी एक पक्ष का पक्ष लेने के लिए नहीं किया गया है. पीठ ने कहा, "हम समिति के गठन में कोई बदलाव करने के पक्ष में नहीं हैं, खासकर तब जब इसके पुनर्गठन की मांग सिर्फ अटकलों और पहले से बनी धारणाओं पर आधारित हो, और वह भी तब जब HPEC ने अभी अपनी जांच शुरू भी नहीं की है."

सुप्रीम कोर्ट ने HPEC से कहा कि वह पैलेट गन के इस्तेमाल, महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और उत्पीड़न, और दोनों पक्षों की ओर से हुई अत्यधिक हिंसा और संपत्ति के नुकसान से जुड़े मामलों की जांच आगे बढ़ाए. आदेश में कहा गया, "गवाहों और उन लोगों के साथ किए जाने वाले व्यवहार को लेकर जताई गई चिंताओं के मद्देनजर, जो HPEC के सामने आकर अपनी बात रखना और अपनी शिकायतें बताना चाहते हैं, हम HPEC से अनुरोध करते हैं कि ऐसे संवेदनशील गवाहों को उचित सुरक्षा दी जाए और उनकी पहचान गोपनीय तथा गुप्त रखी जाए."

पीठ ने आगे कहा, ""यह कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसे कमजोर गवाहों द्वारा HPEC को दिए गए किसी भी बयान या प्रस्तुत किए गए सबूतों के संबंध में अत्यंत गोपनीयता बनाए रखी जाएगी. इसके अलावा, ऐसे गवाहों और अन्य आवश्यक हितधारकों को अपने दस्तावेज और सबूत जमा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक अलग ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा सकता है."

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वरिष्ठ अधिवक्ता मोनिका गुसैन, अधिवक्ता सी सोलोमन के साथ मिलकर, HPEC के प्रतिनिधि के रूप में इसकी मदद करेंगी, और आगे पक्षों के बीच एक स्वतंत्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करेंगी.

पीठ ने कहा, "इसी तरह, हम HPEC से जल्द से जल्द एक सदस्य सचिव नियुक्त करने का भी अनुरोध करते हैं, ताकि HPEC को अपने कार्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लॉजिस्टिकल या अन्य सचिवीय सहायता की सुविधा मिल सके जो उसे आवश्यक हो."

इससे पहले, HPEC के पुनर्गठन की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि समिति के सदस्यों में से एक, जो एक पूर्वोत्तर राज्य के पूर्व DGP थे, "हितों के टकराव" के दायरे में थे क्योंकि वह एक ऐसे उच्च पदाधिकारी के करीबी दोस्त थे, जिनके खिलाफ जांच होने की संभावना है.