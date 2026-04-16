CJI ने कहा, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते, चुनावों में वोटिंग अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका खारिज
सीजेआई ने पूछा कि, एक मजदूर को कमाने की जरूरत है और वह वोट नहीं दे सकता, ऐसे में वह उनसे क्या कहेंगे.
By Sumit Saxena
Published : April 16, 2026 at 2:23 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश में वोटिंग को जरूरी बनाने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश 'पॉलिसी के दायरे' में आता है.
यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया. बेंच ने जनहित याचिका पिटीशनर अजय गोयल से कहा कि वे अपनी शिकायतें स्टेकहोल्डर्स के पास ले जाएं.
सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने कहा कि लोकतंत्र कानूनी दबाव के बजाय लोगों की जागरूकता से बढ़ती है. बेंच ने जरूरी वोटिंग कानून की व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर इशारा किया. बेंच ने कहा कि चुनाव के दिनों में, जजों समेत कई नागरिकों को काम करना पड़ता है.
सीजेआई ने कहा, "अगर हम इसे मान लेते हैं, तो मेरे भाई जस्टिस बागची को वर्किंग डे होने के बावजूद वोट देने के लिए पश्चिम बंगाल जाना पड़ेगा." वहीं, जस्टिस बागची ने कहा कि, न्यायिक काम भी जरूरी है. बेंच ने कहा कि कानून के राज और लोकतंत्र में विश्वास वाले देश में, जहां हमने 75 सालों से इस पर भरोसा दिखाया है, हर किसी से उम्मीद की जाती है कि वह जाए और वोट दे.
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, "अगर वे वोट देने नहीं जाते हैं, तो वे नहीं जाते हैं. जागरूकता की जरूरत है, लेकिन हम मजबूर नहीं कर सकते." याचिकाकर्ता ने सुझाव दिया कि कोर्ट को चुनाव आयोग को उन लोगों के लिए सरकारी सुविधाओं पर रोक लगाने का निर्देश देना चाहिए जो वोट नहीं देते हैं. बेंच ने घर पर रहने को अपराधी बनाने के लॉजिक पर सवाल उठाया.
सीजेआई ने इस पर सवाल किया, "क्या हमें उन्हें अरेस्ट करने का निर्देश देना चाहिए. अगर कोई नागरिक वोट देने नहीं जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं." बेंच ने समाज के पिछड़े तबकों के लिए भी चिंता जताई. बेंच ने पूछा, "अगर कोई गरीब आदमी कहता है, 'मुझे अपनी मजदूरी कमाने की जरूरत है, मैं वोट कैसे दूं... तो हमें उनसे क्या कहना चाहिए."
याचिकाकर्ता ने कहा कि निर्वाचन आयोग को उन लोगों पर रोक लगाने का सुझाव देने के लिए एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया जाना चाहिए जो अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं. बेंच ने कहा कि ये मुद्दे पॉलिसी के दायरे में आते हैं.
बेंच ने यह साफ किया कि यह याचिका, जिसमें जानबूझकर वोट न देने वालों के लिए सजा की मांग की गई थी और वोटिंग को जरूरी बनाने का मकसद था, कोर्ट द्वारा नहीं देखी जा सकती. याचिकाकर्ता ने उन लोगों के लिए सरकारी फायदों पर रोक लगाने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की भी मांग की जो जानबूझकर वोटिंग (मतदान) से दूर रहते हैं.
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