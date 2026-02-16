ETV Bharat / bharat

'समाज के लिए कुछ अच्छा न करने पर दी 25 साल की सजा', सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम की याचिका ठुकराई

सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम की याचिका पर सुनवाई की (फाइल फोटो) ( ANI and Ians )

सुमित सक्सेना नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गैंगस्टर अबू सलेम की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि वह 10 महीने से अधिक समय से 'अवैध हिरासत' में था. अबू सलेम का कहना है कि, वह 1993 के मुंबई विस्फोट मामले में दी गई 25 साल की सजा पहले ही काट चुका था. सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम के वकील से कहा कि उनके मुवक्किल को समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं करने के लिए 25 साल की सजा सुनाई गई थी और उसे टाडा (आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) के तहत दोषी ठहराया गया था. यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया. बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट के जुलाई 2025 के आदेश को चुनौती देने वाली सलेम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि 25 साल की अवधि अभी पूरी नहीं हुई है. सोमवार को सुनवाई के दौरान, बेंच ने सलेम के वकील से कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अबू सलेम को केवल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था. अदालत ने वकील को हाई कोर्ट के समक्ष जाने और मामले पर अंतिम रूप से बहस करने के लिए कहा. सलेम के वकील ने महाराष्ट्र जेल (छूट प्रणाली) नियम, 1962 का हवाला देते हुए बेंच के समक्ष कहा कि उनके मुवक्किल की अवैध हिरासत पहले ही 10 महीने से अधिक हो चुकी है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सलेम को 25 साल की सजा सुनाई गई है जिसकी सजा इस अदालत ने उसे दी थी. इस पर बेंच ने वकील से कहा कि वह हाई कोर्ट के समक्ष अपने मामले पर बहस करें. वकील ने कहा कि संबंधित पक्षों ने पहले ही हाई कोर्ट के समक्ष उनकी याचिका पर अपने हलफनामे दाखिल कर दिए हैं.