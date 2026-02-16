ETV Bharat / bharat

'समाज के लिए कुछ अच्छा न करने पर दी 25 साल की सजा', सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम की याचिका ठुकराई

1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के दोषी सलेम को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 11 नवंबर 2005 को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम की याचिका पर सुनवाई की (फाइल फोटो) (ANI and Ians)
Published : February 16, 2026 at 6:18 PM IST

सुमित सक्सेना

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गैंगस्टर अबू सलेम की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि वह 10 महीने से अधिक समय से 'अवैध हिरासत' में था. अबू सलेम का कहना है कि, वह 1993 के मुंबई विस्फोट मामले में दी गई 25 साल की सजा पहले ही काट चुका था.

सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम के वकील से कहा कि उनके मुवक्किल को समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं करने के लिए 25 साल की सजा सुनाई गई थी और उसे टाडा (आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) के तहत दोषी ठहराया गया था.

यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया. बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट के जुलाई 2025 के आदेश को चुनौती देने वाली सलेम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि 25 साल की अवधि अभी पूरी नहीं हुई है.

सोमवार को सुनवाई के दौरान, बेंच ने सलेम के वकील से कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अबू सलेम को केवल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था. अदालत ने वकील को हाई कोर्ट के समक्ष जाने और मामले पर अंतिम रूप से बहस करने के लिए कहा.

सलेम के वकील ने महाराष्ट्र जेल (छूट प्रणाली) नियम, 1962 का हवाला देते हुए बेंच के समक्ष कहा कि उनके मुवक्किल की अवैध हिरासत पहले ही 10 महीने से अधिक हो चुकी है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सलेम को 25 साल की सजा सुनाई गई है जिसकी सजा इस अदालत ने उसे दी थी. इस पर बेंच ने वकील से कहा कि वह हाई कोर्ट के समक्ष अपने मामले पर बहस करें. वकील ने कहा कि संबंधित पक्षों ने पहले ही हाई कोर्ट के समक्ष उनकी याचिका पर अपने हलफनामे दाखिल कर दिए हैं.

बेंच ने कहा कि हलफनामे पर विचार करने के बाद हाई कोर्ट इस मामले पर फैसला करेगा. वकील ने हाई कोर्ट के समक्ष जेल महानिरीक्षक द्वारा पिछले साल दायर एक हलफनामे का हवाला दिया और तर्क दिया कि एक 'अंकगणितीय त्रुटि' थी. बेंच ने कहा कि हलफनामे के अनुसार सलेम 19 साल की सजा काट चुका है.

वकील ने जोर देकर कहा कि वह 10 महीने से अधिक की "अवैध हिरासत" से गुजर चुका है. बेंच ने वकील से कहा, "आपको (सलेम) समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं करने के लिए 25 साल (सजा) दी गई है. आपको टाडा (आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) के तहत दोषी ठहराया जाता है."

दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने याचिका को वापस लेते हुए खारिज कर दिया और सलेम को लंबित मामले को शीघ्र सूचीबद्ध करने और निपटाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की छूट दी.

1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के दोषी सलेम को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 11 नवंबर 2005 को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था. भारत और पुर्तगाल द्वारा सहमत प्रत्यर्पण शर्तों के अनुसार, सलेम को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है और उसकी जेल की अवधि 25 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है.

सलेम ने रिहाई की मांग करते हुए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और दावा किया था कि अगर अच्छे व्यवहार के लिए छूट को इसमें शामिल कर लिया जाए तो वह पहले ही 25 साल की कैद काट चुका है. हाई कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली थी लेकिन किसी भी अंतरिम राहत से इनकार कर दिया था.

12 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने सलेम से कहा कि उसे 2005 में गिरफ्तार किया गया था. अदालत ने अबू सलेम से पूछा, "आप 2005 से 25 वर्षों की गणना कैसे करते हैं." सलेम ने दावा किया कि उसने भारत में 25 साल की जेल की सजा पूरी कर ली है. वकील ने कहा था कि सलेम को 11 नवंबर 2005 को हिरासत में लिया गया था.

संपादक की पसंद

