SC ने अरुंधति रॉय की पुस्तक के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

अरुंधति रॉय की किताब 'मदर मेरी कम्स टू मी' की बिक्री, प्रसार और प्रदर्शन पर रोक की मांग वाली याचिका एससी ने खारिज कर दी.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 5, 2025 at 3:46 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें लेखिका अरुंधति रॉय की पुस्तक 'मदर मैरी कम्स टू मी' की बिक्री, वितरण और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी.

इसको लेकर कहा गया था कि पुस्तक के आवरण पर उनको सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है जो कि कानून का उल्लंघन है. इस सिलसिले में राजसिम्हन नामक व्यक्ति ने केरल हाई कोर्ट के द्वारा अपनी याचिका खारिज हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी. इस पर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया.

सीजेआई ने कहा, ‘‘वह एक प्रसिद्ध लेखिका हैं. उन्होंने ऐसी किसी चीज को बढ़ावा नहीं दिया है. पुस्तक में एक चेतावनी भी दी गई है, और वह स्वयं एक प्रख्यात व्यक्ति हैं. फिर प्रचार के लिए ऐसा क्यों किया जा सकता है? इसके अलावा शहर में किताब की तस्वीर वाली कोई होर्डिंग नहीं लगी है. यह उन लोगों के लिए है जो किताब लेकर पढ़ेंगे.’’

साथ ही पीठ ने कहा कि लेखिका और प्रकाशक ‘पेंगुइन हैमिश हैमिल्टन’ ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा पांच का उल्लंघन नहीं किया है. बता दें कि धारा पांच के मुताबिक सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन, प्रचार और प्रायोजन पर प्रतिबंध है.

सीजेआई ने कहा, “हमें हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता.” इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, “हम नहीं जानते कि यह ‘गांजा बीड़ी’ है या सामान्य बीड़ी. इसे खुद वह पीती हुई दिखाई गई हैं.”

वकील ने कहा कि किताब में बहुत ही छोटा ‘डिस्क्लेमर’ है और इसमें कानून के तहत जरूरी प्रमुख चेतावनी नहीं है. सीजेआई ने कहा, “किताब, प्रकाशक या लेखक का सिगरेट आदि के विज्ञापन से कोई संबंध नहीं है. यह कोई विज्ञापन नहीं है. आप लेखक के विचारों से असहमत हो सकते हैं… लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ऐसा मामला दायर करें.” अरुंधति रॉय की यह पुस्तक संस्मरण पर आधारित है.

