ETV Bharat / bharat

सभी ब्लड बैंकों में अनिवार्य न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

बेंच ने सभी ब्लड बैंकों में अनिवार्य न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग की याचिका खारिज कर दी.

SC refuses plea for mandatory Nucleic Acid Amplification Testing in all blood banks
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 13, 2026 at 4:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी ब्लड बैंकों में संक्रमण-मुक्त खून की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट (NAT) की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की बेंच ने की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्लड बैंकों में कौन से परीक्षण किए जाने चाहिए, इसका निर्णय संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों को करना चाहिए.

बेंच ने याचिकाकर्ता 'सर्वेशम मंगलम फाउंडेशन' को राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विभागों के सचिवों को इस मुद्दे पर एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत करने को कहा. बेंच ने कहा कि सचिव संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों की सहायता और सलाह से इस मुद्दे पर उचित निर्णय ले सकते हैं.

सुनवाई के दौरान, बेंच ने याचिकाकर्ता को अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रखने को कहा. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, "हम निश्चित रूप से इस विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं... हमें चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान होने का दिखावा क्यों करना चाहिए."

बेंच ने कहा कि याचिका में मांगी गई राहत की प्रकृति में वित्तीय पहलू शामिल हैं और प्रत्येक राज्य की अपनी वित्तीय सीमाएं हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 25 फरवरी को एचआईवी और हेपेटाइटिस जैसे रक्त आधान से फैलने वाले संक्रमणों का पता लगाने के लिए भारत भर के सरकारी अस्पतालों में एनएटी परीक्षण कराने की सुविधा की उपलब्धता और लागत जैसे विवरण मांगे.

बेंच ने जनहित याचिका के याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ए. वेलन से एनएटी परीक्षण कराने में आने वाली लागत और क्या सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध है, ताकि गरीब लोग भी इसका लाभ उठा सकें, इस बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा था. फाउंडेशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को याचिका में पक्षकार बनाया.

ये भी पढ़ें: कैश-फॉर-क्वेरी मामला : महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट ने थमाया नोटिस, हाई कोर्ट के आदेश पर रोक

TAGGED:

NUCLEIC ACID AMPLIFICATION TESTING
SUPREME COURT
BLOOD BANKS
CHIEF JUSTICE SURYA KANT
NUCLEIC ACID AMPLIFICATION TESTING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.