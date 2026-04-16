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पश्चिम बंगाल में अफसरों के तबादलों को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के द्वारा अधिकारियों के ट्रांसफर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

SUPREME COURT
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : April 16, 2026 at 5:16 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.

यह मामला सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल पंचोली की बेंच के सामने आया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में उठाए गए कानून के सवाल को खुला रखेगा. बेंच ने यह आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट के 31 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

हाई कोर्ट ने तबादले में दखल देने से मना कर दिया था और कहा था कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तबादला किए गए अधिकारियों की जगह दूसरे अधिकारी पहले ही आ चुके हैं. सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि ऐसी हरकतें सामान्य हैं और यह पहली बार नहीं हुआ है. बेंच ने कहा, “यह हर जगह होता है. पहली बार नहीं.”

बेंच ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार से सलाह-मशविरा न करने के बारे में याचिकाकर्ता का कानूनी मुद्दा सही था. “याचिकाकर्ता ने कानून के बड़े सवाल उठाए हैं. हालांकि, हम अभी इसमें दखल नहीं दे रहे हैं. कानून का सवाल खुला रखा गया है”, बेंच ने मामले पर सुनवाई करने से मना करते हुए कहा.

याचिकाकर्ता अर्का कुमार नाग की तरफ से वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन है, और कानून के मुताबिक राज्य से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया.

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कानून के खिलाफ काम नहीं कर सकता और राज्य से सलाह-मशविरा करने की जरूरत है.

बेंच ने पूछा, “जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है, वे पश्चिम बंगाल कैडर के हैं. आप कैसे पक्षपाती हैं?” बनर्जी ने कहा कि उन्होंने जरूरी सवाल उठाए हैं और इस पर बाद में भी फैसला किया जा सकता है. बनर्जी ने कहा, "रातों-रात अधिकारियों का तबादला कर दिया गया. किस अधिकार के तहत? पश्चिम बंगाल में ऐसा पहली बार हुआ."

पहली बार मुख्य सचिव बनीं महिला का तबादला इसलिए कर दिया गया क्योंकि वह सुझावों का विरोध कर रही थीं. क्या यह तबादला का आधार है?

सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा कि न्यायिक अधिकारियों को इसलिए तैनात किया गया क्योंकि दोनों तरफ भरोसे की कमी थी. बेंच ने कहा, “भारत निर्वाचन आयोग को राज्य के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है. राज्य को भारत निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है.”

बेंच ने कहा, "हम एक संवैधानिक संस्था के तौर पर इस पर हैं. अगर भारत निर्वाचन आयोग को कल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कड़ा रुख अपनाना पड़े और आप कहें कि नहीं, तो यह कानून के खिलाफ है."

दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने याचिका पर विचार करने से मना कर दिया, लेकिन कानून के सवाल को किसी दूसरे सही मामले में तय करने के लिए खुला रखा.

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