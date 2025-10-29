ETV Bharat / bharat

कनेरी मठ के मठाधिपति अभी नहीं लौट सकेंगे कोल्हापुर, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर के कनेरी स्थित श्री सिद्धगिरि मठ के 49वें मठाधिपति के निष्कासन आदेश के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. यह मामला न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ के समक्ष आया.

वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और कर्नाटक के अतिरिक्त महाधिवक्ता निशांत पाटिल और अमन पंवार ने पीठ के समक्ष कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व किया. विजयपुरा के उपायुक्त ने 15 अक्टूबर, 2025 को कथित अपमानजनक और मानहानिकारक भाषा के इस्तेमाल के लिए उनके खिलाफ आदेश जारी किया था.

सुनवाई के दौरान, पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राघवेंद्र श्रीवास्तव से पूछा, "आप जिले में प्रवेश करने पर जोर क्यों दे रहे हैं? भारत इतना बड़ा देश है, आप कहीं और चले जाइए." पीठ को बताया गया कि शुरुआत में यह आदेश विजयपुरा जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया था.

पीठ ने कहा कि कुछ टिप्पणियां सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ सकती हैं और इसी पृष्ठभूमि में यह आदेश पारित किया गया. पीठ के समक्ष तर्क दिया गया कि अगर कोई दावा करता है कि अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता.

पीठ के समक्ष तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता की याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 17 अक्टूबर को खारिज कर दी थी. और उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही नहीं था. पीठ को बताया गया कि इस घटनाक्रम के बाद, बागलकोट जिला अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को एक घंटे के भीतर वहां से चले जाने का एक और आदेश जारी किया.

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि यह कार्रवाई कुछ लिंगायत धार्मिक नेताओं के इशारे पर की गई, जिन्हें राज्य का संरक्षण प्राप्त है. पीठ ने टिप्पणी की, "आप एक धार्मिक नेता हैं, आपको बोलते समय बहुत सावधान रहना होगा. ऐसा कोई भाषण न दें जिससे सांप्रदायिक उन्माद भड़के..."

पीठ के समक्ष दलील दी गई कि इन नेताओं ने हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ हर तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया. वकील ने दलील दी कि राज्य के अधिकारी उन्हें सभी जिलों से निष्कासित करना चाहते हैं.