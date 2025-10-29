ETV Bharat / bharat

कनेरी मठ के मठाधिपति अभी नहीं लौट सकेंगे कोल्हापुर, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

विजयपुरा के उपायुक्त ने कथित अपमानजनक और मानहानिकारक भाषा के इस्तेमाल के लिए उनको निर्वासित करने का आदेश जारी किया था.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By Sumit Saxena

Published : October 29, 2025 at 9:12 PM IST

4 Min Read
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर के कनेरी स्थित श्री सिद्धगिरि मठ के 49वें मठाधिपति के निष्कासन आदेश के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. यह मामला न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ के समक्ष आया.

वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और कर्नाटक के अतिरिक्त महाधिवक्ता निशांत पाटिल और अमन पंवार ने पीठ के समक्ष कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व किया. विजयपुरा के उपायुक्त ने 15 अक्टूबर, 2025 को कथित अपमानजनक और मानहानिकारक भाषा के इस्तेमाल के लिए उनके खिलाफ आदेश जारी किया था.

सुनवाई के दौरान, पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राघवेंद्र श्रीवास्तव से पूछा, "आप जिले में प्रवेश करने पर जोर क्यों दे रहे हैं? भारत इतना बड़ा देश है, आप कहीं और चले जाइए." पीठ को बताया गया कि शुरुआत में यह आदेश विजयपुरा जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया था.

पीठ ने कहा कि कुछ टिप्पणियां सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ सकती हैं और इसी पृष्ठभूमि में यह आदेश पारित किया गया. पीठ के समक्ष तर्क दिया गया कि अगर कोई दावा करता है कि अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता.

पीठ के समक्ष तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता की याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 17 अक्टूबर को खारिज कर दी थी. और उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही नहीं था. पीठ को बताया गया कि इस घटनाक्रम के बाद, बागलकोट जिला अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को एक घंटे के भीतर वहां से चले जाने का एक और आदेश जारी किया.

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि यह कार्रवाई कुछ लिंगायत धार्मिक नेताओं के इशारे पर की गई, जिन्हें राज्य का संरक्षण प्राप्त है. पीठ ने टिप्पणी की, "आप एक धार्मिक नेता हैं, आपको बोलते समय बहुत सावधान रहना होगा. ऐसा कोई भाषण न दें जिससे सांप्रदायिक उन्माद भड़के..."

पीठ के समक्ष दलील दी गई कि इन नेताओं ने हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ हर तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया. वकील ने दलील दी कि राज्य के अधिकारी उन्हें सभी जिलों से निष्कासित करना चाहते हैं.

पीठ ने कहा, "दो महीने तक जिले में मत जाओ. अगर तुम इस तरह का व्यवहार करोगे, तो हर ज़िला मजिस्ट्रेट तुम्हें निर्वासित कर देगा." पीठ ने कहा कि अगर उसके कृत्य सार्वजनिक शांति भंग कर रहे हैं, तो कलेक्टर या कमिश्नर को उसे निर्वासित करने का अधिकार है.

वकील ने इस बात पर जोर दिया कि उनके मुवक्किल ने कोई हिंसा नहीं भड़काई है और ऐसी कोई शिकायत भी नहीं है कि उनके कहने पर या उनके शब्दों के कारण उनके अनुयायियों ने किसी हिंसा में भाग लिया हो.

पीठ ने उनसे कहा, "यह आपके लिए दूर रहने और आध्यात्मिक चीजों में शामिल होने का अवसर है. आपको किसी अन्य मठ में बैठकर साधना करनी चाहिए. आप इस विशेष जिले में जाने पर क्यों जोर दे रहे हैं." पीठ को बताया गया कि याचिकाकर्ता ने 9 अक्टूबर को भाषण दिया था और निष्कासन आदेश 15 अक्टूबर को पारित किया गया था.

पीठ ने कहा कि वह विजयपुरा ज़िला प्राधिकारियों द्वारा जारी आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है. पीठ ने कहा, "हम स्पष्ट करते हैं कि याचिकाकर्ता 14 दिसंबर, 2025 के बाद ज़िले में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र होगा, जब तक कि उसके बाद उसके प्रवेश पर रोक लगाने वाला कोई विशिष्ट आदेश न हो."

पीठ ने कहा कि बीएनएसएस की धारा 163(3) के तहत विजयपुरा के उपायुक्त द्वारा पारित आदेश को आगे कोई आदेश पारित करने का एकमात्र आधार नहीं बनाया जाना चाहिए.

