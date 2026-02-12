ETV Bharat / bharat

जुर्माने की चेतावनी के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका, क्या है मामला?

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें 'बाद में मिलने वाली' (ex-post facto) पर्यावरण मंजूरी देने का विरोध किया गया था. यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्य बागची की बेंच के सामने आया.

बेंच ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 'वनशक्ति' वाले फैसले में केंद्र सरकार के उस नियम को सही ठहरा दिया है, जिसमें काम शुरू होने के बाद भी पर्यावरण मंजूरी ली जा सकती है, तो फिर इसके खिलाफ नई याचिका कैसे लगाई जा सकती है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कांग्रेस सांसद के वकील से पूछा कि उनकी यह याचिका कानूनी तौर पर कैसे टिक सकती है? साथ ही कोर्ट ने सख्त लहजे में यह भी कहा कि "घुमा-फिराकर बात करने की कोशिश न करें."

सीजेआई ने वकील से कहा, "असल में, हमें इन रिट याचिकाओं के पीछे का मकसद पता है. एक फैसला था जिसे बड़ी बेंच ने बदल दिया है. अब, आप अप्रत्यक्ष रूप से एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर रहे हैं. आप रिट याचिका के जरिए यह कहना चाहते हैं कि वह फैसला गलत है. आप यह बात सीधे तौर पर क्यों नहीं कहते?"

वकील ने दलील दी कि 'काम शुरू होने के बाद मिलने वाली मंजूरी' गलत है और इस मामले में कार्रवाई का आधार फैसले के बाद ही बना है, इसलिए वह फैसले के बाद ही इसे फाइल कर सके. इस पर बेंच ने कहा, "तो क्या आप रिट याचिका में किसी फैसले को चुनौती दे सकते हैं? जब इस अदालत ने फैसला सुनाया, तो सरकार ने उसी के पालन में नोटिफिकेशन जारी किया..."