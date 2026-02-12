जुर्माने की चेतावनी के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका, क्या है मामला?

ETV Bharat / bharat

February 12, 2026

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें 'बाद में मिलने वाली' (ex-post facto) पर्यावरण मंजूरी देने का विरोध किया गया था. यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्य बागची की बेंच के सामने आया.

बेंच ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 'वनशक्ति' वाले फैसले में केंद्र सरकार के उस नियम को सही ठहरा दिया है, जिसमें काम शुरू होने के बाद भी पर्यावरण मंजूरी ली जा सकती है, तो फिर इसके खिलाफ नई याचिका कैसे लगाई जा सकती है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कांग्रेस सांसद के वकील से पूछा कि उनकी यह याचिका कानूनी तौर पर कैसे टिक सकती है? साथ ही कोर्ट ने सख्त लहजे में यह भी कहा कि "घुमा-फिराकर बात करने की कोशिश न करें."

सीजेआई ने वकील से कहा, "असल में, हमें इन रिट याचिकाओं के पीछे का मकसद पता है. एक फैसला था जिसे बड़ी बेंच ने बदल दिया है. अब, आप अप्रत्यक्ष रूप से एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर रहे हैं. आप रिट याचिका के जरिए यह कहना चाहते हैं कि वह फैसला गलत है. आप यह बात सीधे तौर पर क्यों नहीं कहते?"

वकील ने दलील दी कि 'काम शुरू होने के बाद मिलने वाली मंजूरी' गलत है और इस मामले में कार्रवाई का आधार फैसले के बाद ही बना है, इसलिए वह फैसले के बाद ही इसे फाइल कर सके. इस पर बेंच ने कहा, "तो क्या आप रिट याचिका में किसी फैसले को चुनौती दे सकते हैं? जब इस अदालत ने फैसला सुनाया, तो सरकार ने उसी के पालन में नोटिफिकेशन जारी किया..."

वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता जनवरी 2026 में जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन को भी चुनौती दे रहे हैं, और वे 'बाद में मिलने वाली मंजूरी' की प्रथा को रोकने के लिए अदालत के असाधारण अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं.

सीजेआई (CJI) ने वकील से कहा कि वे भारी जुर्माने के लिए तैयार रहें और आगे जोड़ा, "सिर्फ मीडिया के लिए याचिका दायर करना... अगर आप फैसले से परेशान हैं तो आपको अपना कानूनी रास्ता पता है. आप रिट याचिका के जरिए किसी फैसले की समीक्षा की मांग कैसे कर सकते हैं?" यह भांपते हुए कि बेंच याचिका पर सुनवाई करने को तैयार नहीं है, वकील ने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया.

पिछले साल नवंबर में, सर्वोच्च अदालत की तीन जजों की बेंच ने मई 2025 में दिए गए उस पुराने फैसले को वापस ले लिया था, जिसने केंद्र सरकार को काम शुरू होने के बाद पर्यावरण मंजूरी ने से रोक दिया था.

