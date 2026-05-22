दिल्ली दंगा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम और उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने के फैसले को बड़ी बेंच में भेजा
सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करने वाले फैसले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है.
By Sumit Saxena
Published : May 22, 2026 at 6:49 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करने संबंधी पूर्व के फैसले के सही होने पर हाल में उठाए गए सवालों को एक बड़ी बेंच को भेजा है.
जस्टिस अरविंद कुमार और पीबी वराले की बेंच ने दिल्ली दंगों के मामले में आज दो अन्य आरोपियों, तस्लीम अहमद और खालिद सैफी को अंतरिम जमानत देते हुए यह बात कही. आज सुबह, दिल्ली पुलिस की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सैयद इफ्तिखार अंद्राबी मामले में हालिया फैसला यूएपीए के तहत जमानत पर कानून की सही स्थिति नहीं बताता है.
जस्टिस कुमार की अगुवाई वाली बेंच ने पाया कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम केए नजीब (2021) में 3 जजों की बेंच के फैसले को समझने को लेकर अलग-अलग बेंचों के बीच मतभेद था. 2021 के फैसले में कहा गया था कि कानूनी सख्ती के बावजूद, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के तहत मामलों में लंबी जेल जमानत देने का आधार हो सकती है.
18 मई को, जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने कहा कि UAPA मामलों में भी बेल नियम होना चाहिए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ इसलिए कि किसी आरोपी पर इस कड़े आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है, तेजी से ट्रायल के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता.
जस्टिस भुयान ने 102 पेज के फैसले में कहा, "गुलफिशा फातिमा के फैसले की कई बातों पर हमें गंभीर आपत्ति है, जिसमें दो अपील करने वालों के एक साल के लिए बेल मांगने के अधिकार को रोकना भी शामिल है. गुलफिशा फातिमा के फैसले से हमें यह मानना पड़ेगा कि नजीब सेक्शन 43-D(5) से सिर्फ एक छोटा और खास तरह का बदलाव है, जो बहुत ज्यादा असल हालात में सही है. नजीब में कही गई बातों के मतलब को खोखला करने की वजह से ही हम परेशान हैं."
बेंच ने कहा कि गुलफिशा फातिमा में दिए गए फैसलों में केए नजीब फैसले को छोटी-मोटी व्याख्या दी गई है और इस तरह की दलीलें तीन जजों की बेंच के फैसले के संवैधानिक तरीके को खोखला करने के बराबर हैं. 18 मई को, बेंच ने जम्मू कश्मीर के रहने वाले सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को जमानत देते हुए यह बात कही, जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दर्ज एक नार्को-टेररिज्म केस के सिलसिले में जून 2020 से हिरासत में है.
बाद में जस्टिस कुमार की अगुवाई वाली बेंच के सामने 18 मई के इस फैसले के संदर्भ में एक बड़ी बेंच को रेफर करने के लिए एक आग्रह किया गया. आज पास किए गए रेफरेंस ऑर्डर में, जस्टिस कुमार ने कहा कि केए नजीब कोई मैथमेटिकल कमांड नहीं था जिससे UAPA केस में ट्रायल में देरी होने पर मशीनी तौर पर बेल दे दी जाए.
जस्टिस कुमार ने कहा कि गुलफिशा फातिमा ने केए नजीब को एक प्रिंसिपल सेफगार्ड के तौर पर समझा, न कि मैथमेटिकल फॉर्मूला के तौर पर समझा है. बेंच ने कहा, "हम किसी समन्वय बेंच के आकलन के सही होने के फैसले में शामिल होने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं. इस कोर्ट के फैसले का जवाब बराबर ताकत वाली दूसरी बेंच के काउंटर-ऑब्जर्वेशन से नहीं दिया जा सकता. मिसाल का अनुशासन एक उच्च संस्थागत तरीके की मांग करता है."
बेंच ने आगे कहा कि गुलफिशा फातिमा में, पांच आरोपियों को बेल दी गई थी, और दो अन्य (उमर खालिद और शरजील इमाम) को उनकी भूमिकाओं के व्यक्तिगत मूल्यांकन के बाद बेल देने से मना कर दिया गया था. जस्टिस कुमार ने कहा कि हम यह देखना जरूरी समझते हैं कि कोऑर्डिनेट बेंच के बीच असहमति अपने आप में न तो असामान्य है और न ही अवांछनीय है.
जस्टिस कुमार ने कहा कि बराबर ताकत वाली बेंच आरक्षण की भाषा से वह हासिल नहीं कर सकती, जो वह कानून की घोषणा से हासिल नहीं कर सकती. बेंच ने कहा कि ऐसी स्थितियों में मामले को बड़ी बेंच को भेजना सही उपाय है, न कि सिर्फ आलोचनात्मक टिप्पणियां करना.
जस्टिस कुमार ने कहा कि अगर एक कोऑर्डिनेट बेंच ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि केए नजीब के मामले में दूसरी कोऑर्डिनेट बेंच ने किस तरह से आपत्ति जताई है, तो सही जवाब और आपत्ति नहीं बल्कि आधिकारिक समाधान है. बेंच ने यह भी कहा कि इस बात का बिना शर्त इस्तेमाल कि देरी से बेल मिल जाएगी, आतंकवाद के मामलों में खतरनाक नतीजे हो सकते हैं, जब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दूसरे आवश्यक कारक पर विचार नहीं किया जाता.
बेंच ने कहा कि, खासकर यूएपीए की धारा 43डी (5) की कठोरता की पृष्ठभूमि में केए नजीब में निर्धारित कानून की स्थिति को स्पष्ट करने या व्याख्या करने के लिए उचित पीठ के गठन के लिए मामला सीजेआई के समक्ष रखा गया था.
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