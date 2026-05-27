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सुप्रीम कोर्ट को जल्द मिलेंगे नए जज, जस्टिस शील नागू, जस्टिस संजीव सचदेवा और सीनियर एडवोकेट वी मोहना का नाम शामिल

नई दिल्ली: चीफ जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के नियुक्ति की सिफारिश की है और एक सीनियर महिला एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का प्रस्ताव दिया है. अभी सुप्रीम कोर्ट में 32 जज हैं. कॉलेजियम की सिफारिश के साथ, जजों की संख्या 38 जजों की बढ़ी हुई संख्या के मुकाबले 36 हो जाएगी.

22 और 27 मई को हुई अपनी बैठक में, कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस शील नागू, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अरुण पल्ली, और सीनियर एडवोकेट वी मोहना को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति को मंजूरी दी.

तमिलनाडु की रहने वाली मोहना, अगर केंद्र इन सिफारिशों को मंजूरी दे देता है, तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली दूसरी महिला वकील होंगी जिन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन मिलेगा.