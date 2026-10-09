केरल के सबसे ऊंचे हाथी 'उत्तोली रमन' के केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्य सरकार को लगाई फटकार!
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार को हाथी की ठीक से देखभाल करनी होगी. पढ़िये, क्या है मामला.
By Sumit Saxena
Published : October 9, 2026 at 8:45 PM IST
नई दिल्ली: केरल के सबसे ऊंचे हाथी 'उत्तोली रमन' की सुरक्षा और देखभाल में लापरवाही बरतने पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट इस बात से बेहद नाराज था कि जून में हाथी की कस्टडी सरकार को सौंपने का आदेश देने के बावजूद, प्रशासन अब तक यह बताने में नाकाम रहा है कि उसने हाथी की भलाई के लिए क्या कदम उठाए. सर्वोच्च अदालत ने 12 अक्टूबर तक हाथी की ताजा मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने की. राज्य सरकार ने पीठ को बताया कि उसके पास जून की एक मेडिकल रिपोर्ट है. इस पर पीठ ने सवाल किया कि क्या उसके बाद से हाथी की कोई मेडिकल जांच की गई है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार को हाथी की ठीक से देखभाल करनी होगी और उसके 9 जून के आदेश का पूरी तरह से पालन करना होगा.
राज्य सरकार ने दावा किया कि उसने 9 जून के आदेश के तुरंत बाद हाथी को अपनी कस्टडी में ले लिया था. इस पर पीठ ने सवाल उठाया कि इस तथ्य का खुलासा सरकार ने अपने हलफनामे में क्यों नहीं किया? कोर्ट ने आगे पूछा कि पशु के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में अदालत को अंधेरे में क्यों रखा गया?
पीठ ने राज्य के वकील से पूछा, "9 जून से आप क्या कर रहे थे? जून के बाद से क्या हुआ? आपके हलफनामे में यह कहां दर्ज है?" वकील ने देरी के कारणों में से एक कारण केरल में हुए विधानसभा चुनावों का हवाला दिया. राज्य के वकील की इस दलील को पीठ ने बिल्कुल पसंद नहीं किया और मौखिक रूप से टिप्पणी की, "तो, चुनाव होने के कारण इतने महीनों तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जाना चाहिए?"
पीठ ने यह भी सवाल किया कि हाथी को राज्य को सौंपने के अदालत के निर्देश के बावजूद, 'रमन' (हाथी) को उसके केयरटेकर कृष्णनकुट्टी की कस्टडी में रहने की अनुमति क्यों दी गई?
राज्य के वकील ने कहा कि हाथी पहले से ही कस्टडी में है. इस पर पीठ ने पूछा कि यह ट्रांसफर कब हुआ था और इस बात का जिक्र हलफनामे में क्यों नहीं किया गया? पीठ ने राज्य सरकार को साफ शब्दों में निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि केयरटेकर कृष्णनकुट्टी को हाथी को छूने तक की इजाजत न दी जाए.
दरअसल, जून में केयरटेकर को उस अंडरटेकिंग का उल्लंघन करने के लिए अवमानना का दोषी पाया गया था, जिसमें कहा गया था कि रमन (हाथी) का इस्तेमाल व्यावसायिक या मंदिर की गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा. पीठ ने केयरटेकर से सीधे कहा, "हाथी के प्रति आपका एकमात्र प्यार और लगाव सिर्फ पैसों के लालच के लिए है. आपने हाथी का व्यावसायिक रूप से शोषण किया है..."
इससे पहले जून में, सर्वोच्च अदालत ने व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने वाले आदेश के बावजूद 'रमन' (हाथी) के व्यावसायिक शोषण पर गहरा दुख जताया था. इस बात पर जोर देते हुए कि अदालत ऐसे उल्लंघन पर "आंखें नहीं मूंद सकती" और बेजुबान जानवरों के कल्याण की बात आने पर "मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती".
सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को निर्देश दिया था कि वह हाथी की भलाई और सुरक्षा के लिए उसे अस्थायी रूप से अपनी कस्टडी में ले. पालतू हाथी 'रमन' को लेकर चल रहा यह विवाद काफी लंबा और उतार-चढ़ाव भरा रहा है, जो ट्रायल कोर्ट से लेकर केरल हाईकोर्ट तक मुकदमों के कई दौर से गुजर चुका है.
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