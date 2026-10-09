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केरल के सबसे ऊंचे हाथी 'उत्तोली रमन' के केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्य सरकार को लगाई फटकार!

सुप्रीम कोर्ट. ( IANS )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: केरल के सबसे ऊंचे हाथी 'उत्तोली रमन' की सुरक्षा और देखभाल में लापरवाही बरतने पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट इस बात से बेहद नाराज था कि जून में हाथी की कस्टडी सरकार को सौंपने का आदेश देने के बावजूद, प्रशासन अब तक यह बताने में नाकाम रहा है कि उसने हाथी की भलाई के लिए क्या कदम उठाए. सर्वोच्च अदालत ने 12 अक्टूबर तक हाथी की ताजा मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने की. राज्य सरकार ने पीठ को बताया कि उसके पास जून की एक मेडिकल रिपोर्ट है. इस पर पीठ ने सवाल किया कि क्या उसके बाद से हाथी की कोई मेडिकल जांच की गई है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार को हाथी की ठीक से देखभाल करनी होगी और उसके 9 जून के आदेश का पूरी तरह से पालन करना होगा.