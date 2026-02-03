सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में देरी पर जम्मू-कश्मीर को लगाई फटकार, आरोपी को दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के गृह सचिव को 5 साल या उससे अधिक समय से विचाराधीन कैदियों की जानकारी रिकॉर्ड में लाने का निर्देश दिया.
Published : February 3, 2026 at 9:46 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक विचाराधीन कैदी को सात साल तक हिरासत में रखने के लिए जम्मू-कश्मीर की आलोचना करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट 'बहुत परेशान करने वाली' है, और यह अभियोजन की खराब हालत को दिखाती है.
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के गृह सचिव को केंद्र शासित प्रदेश में लंबित सभी आपराधिक मुकदमों की जानकारी रिकॉर्ड में लाने का निर्देश दिया, जिनमें आरोपी लोग 5 साल या उससे अधिक समय से विचाराधीन कैदी के तौर पर हिरासत में हैं.
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है, जिसमें मुकदमे की स्थिति बताई गई है और यह भी बताया गया है कि ट्रायल अब तक फाइनल क्यों नहीं हुआ है.
सुप्रीम कोर्ट ने अनूप सिंह नाम के एक व्यक्ति की याचिका पर अपने आदेश में कहा, "हमने ट्रायल कोर्ट की रिपोर्ट को ध्यान से देखा. रिपोर्ट बहुत परेशान करने वाली है. रिपोर्ट में अभियोजन एजेंसी की खराब हालत को दिखाया गया है. हमें यह जानकर दुख हो रहा है कि पिछले 7 वर्षों में अभियोजक सिर्फ 7 गवाहों से पूछताछ कर पाया है."
पीठ ने आगे कहा कि अभियोजन अभी भी 17 और गवाहों से पूछताछ करना चाहता है. पीठ ने कहा, "हमें हैरानी है कि ये 17 गवाह कौन हैं जिनसे अभी तक पूछताछ नहीं हुई है और अगर नहीं हुई, तो अभियोजन के केस पर इसका क्या बुरा असर पड़ेगा. हालांकि, ट्रायल कोर्ट की रिपोर्ट का सबसे बुरा हिस्सा यह है कि पिछली 82 सुनवाई में एक भी गवाह से पूछताछ नहीं हुई है."
पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर बहुत सख्त रवैया अपनाएगी और जांच एजेंसी के तौर पर केंद्र शासित प्रदेश को ट्रायल खत्म होने में इस बहुत ज्यादा और बहुत अधिक देरी के लिए सफाई देनी होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के गृह सचिव को मंगलवार से चार सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा कि रजिस्ट्री रिपोर्ट की एक कॉपी केंद्र शासित प्रदेश की ओर से पेश वकील को देगी.
पीठ ने कहा, "इस बीच, हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को उन शर्तों के साथ अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए, जिन्हें ट्रायल कोर्ट लगाना सही समझे."
यह भी पढ़ें- 'ये सारी बातें देश के लिए खतरा होंगी', सोनम वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा