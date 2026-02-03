ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में देरी पर जम्मू-कश्मीर को लगाई फटकार, आरोपी को दी जमानत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक विचाराधीन कैदी को सात साल तक हिरासत में रखने के लिए जम्मू-कश्मीर की आलोचना करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट 'बहुत परेशान करने वाली' है, और यह अभियोजन की खराब हालत को दिखाती है.

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के गृह सचिव को केंद्र शासित प्रदेश में लंबित सभी आपराधिक मुकदमों की जानकारी रिकॉर्ड में लाने का निर्देश दिया, जिनमें आरोपी लोग 5 साल या उससे अधिक समय से विचाराधीन कैदी के तौर पर हिरासत में हैं.

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है, जिसमें मुकदमे की स्थिति बताई गई है और यह भी बताया गया है कि ट्रायल अब तक फाइनल क्यों नहीं हुआ है.

सुप्रीम कोर्ट ने अनूप सिंह नाम के एक व्यक्ति की याचिका पर अपने आदेश में कहा, "हमने ट्रायल कोर्ट की रिपोर्ट को ध्यान से देखा. रिपोर्ट बहुत परेशान करने वाली है. रिपोर्ट में अभियोजन एजेंसी की खराब हालत को दिखाया गया है. हमें यह जानकर दुख हो रहा है कि पिछले 7 वर्षों में अभियोजक सिर्फ 7 गवाहों से पूछताछ कर पाया है."

पीठ ने आगे कहा कि अभियोजन अभी भी 17 और गवाहों से पूछताछ करना चाहता है. पीठ ने कहा, "हमें हैरानी है कि ये 17 गवाह कौन हैं जिनसे अभी तक पूछताछ नहीं हुई है और अगर नहीं हुई, तो अभियोजन के केस पर इसका क्या बुरा असर पड़ेगा. हालांकि, ट्रायल कोर्ट की रिपोर्ट का सबसे बुरा हिस्सा यह है कि पिछली 82 सुनवाई में एक भी गवाह से पूछताछ नहीं हुई है."