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'बाहुबली की तरह व्यवहार करना बंद करें': SP को दोषी ठहराने वाले बिहार के जज को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: एफआईआर दर्ज न करने के मामले में एक पुलिस अधीक्षक (एसपी) को दोषी ठहराने और जुर्माना लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार के एक न्यायिक अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई. शीर्ष अदालत ने कहा कि कानून के बारे में उनकी समझ "बेहद खराब" है और उन्हें "बाहुबली की तरह व्यवहार करना बंद करने" की सलाह दी. कोर्ट ने इस कथित गैर-अनुपालन को 'अदालत के सामने किया गया अपराध' मानने की वैधता पर सवाल उठाया और संकेत दिया कि अधिकारी को और अधिक न्यायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है.

इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची तथा जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की. पीठ न्यायिक अधिकारी द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पटना हाई कोर्ट द्वारा उनके आदेश पर लगाई गई रोक को चुनौती दी गई थी.

पीठ ने बिहार के जज अनिल कुमार के आचरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून की उनकी समझ बेहद खराब है. जस्टिस बागची ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "कानून के बारे में आपकी समझ बेहद खराब है. आपने इतना आक्रामक रुख अपनाया, पुलिस अधीक्षक को बुलाया और उसी दिन उन्हें दोषी ठहरा दिया." पीठ ने कहा कि न्यायिक अधिकारी को प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भेजा जाना चाहिए. पीठ ने कहा कि जज को पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 384 और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 345 के दायरे और क्षेत्राधिकार को समझना चाहिए. कोर्ट ने जोर देकर कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी को थप्पड़ मारता है, अदालत को गाली देता है, या निर्देश दिए जाने पर अदालत कक्ष छोड़ने से इनकार करता है, तो वह 'अदालत के सामने किया गया अपराध' माना जाता है. पीठ ने कहा, "लेकिन अगर हम किसी को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देते हैं और वह ऐसा नहीं करता है, तो यह अदालत के सामने किया गया अपराध नहीं बनता है." पीठ ने एक निरीक्षी न्यायाधीश के हस्तक्षेप पर जज की आपत्ति पर भी सवाल उठाया. पीठ ने कहा, "क्या आप अपने दायरे और अधिकार क्षेत्र में थे जब आपने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को बुलाया, उनकी गैर-हाजिरी को अदालत के सामने किया गया अपराध माना और उन्हें दोषी ठहराकर सजा सुनाई? आप भी अपने हाथ रोकिए. बहुत हो गया यह दुस्साहस ."