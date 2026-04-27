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सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख: '15 साल साथ रहे और बच्चा भी है, तो अब यह यौन शोषण कैसे?'

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान सवाल उठाया कि शादी के झूठे वादे के आधार पर यौन शोषण का आरोप उस रिश्ते में कैसे लगाया जा सकता है, जो एक लंबा 'लिव-इन रिलेशनशिप' रहा हो और उनका एक बच्चा भी है. यह मामला जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच के सामने आया.

बेंच एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें शादी का झांसा देकर बलात्कार का आरोप लगाया गया था. इस मामले में, दोनों पक्ष करीब 15 साल तक साथ रहे थे और उनका एक बच्चा भी था. सुनवाई के दौरान, बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील से अपराध के जरूरी तत्वों की मौजूदगी के बारे में पूछा और रिश्ता टूटने के कानूनी नतीजों पर सवाल किए.

बेंच ने मौखिक रूप से पूछा, "वह शादी से पहले उसके साथ रहने क्यों गई? देखिए, अब अगर हम ये सवाल पूछते हैं, तो कहा जाता है कि हम पीड़िता को शर्मिंदा कर रहे हैं. यह सब क्या है...?" बेंच ने आगे सवाल किया, "एक बार जब वह (आरोपी) रिश्ते से बाहर निकल जाता है, तो क्या यह एक आपराधिक अपराध बन जाता है?"

महिला ने दावा किया कि उस व्यक्ति ने कम उम्र में ही उसे अपने जाल में फंसा लिया था और यह बात छिपाई थी कि वह पहले से शादीशुदा है. आरोप है कि उस व्यक्ति ने उससे शादी करने का वादा किया और उसके साथ संबंध बनाए.

बेंच ने आगे पूछा, "वह उसके साथ रहने क्यों गई और उसने बच्चे को जन्म क्यों दिया? अब वह यौन उत्पीड़न की बात कह रही है." दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता (महिला) को इस बात की जानकारी नहीं थी कि आरोपी पहले से शादीशुदा है और बाद में उसे पता चला कि उसके अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध थे.

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आरोप यह है कि उसने महिला का यौन उत्पीड़न किया और शादी का झूठा वादा किया. वकील ने दलील दी कि जब आरोपी उससे मिला था, तब उसकी उम्र महज 18 साल थी. बेंच ने उनके दशक भर पुराने रिश्ते की ओर इशारा किया और इस मामले में आपराधिक आरोप लगाए जाने की योग्यता पर सवाल उठाया.