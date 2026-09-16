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सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI से पूछा कि क्या है अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स

सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI से पूछा कि क्या है अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स ( प्रतीकात्मक फोटो-ETV Bharat )

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से सवाल किया कि पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स की पोषण संबंधी जानकारी हमेशा पैकेट के पीछे दी जाती है, लेकिन क्या प्राधिकरण ने ऐसे कोई दिशानिर्देश तय किए हैं कि अगर किसी पोषक तत्व की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक हो तो उसे हाई शुगर, हाई साल्ट या हाई फैट माना जाएगा? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि क्या अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स (UPFs) पर भी दूसरे अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की तरह पैक के सामने चेतावनी स्तर की सीमा लागू होनी चाहिए. साथ ही कहा कि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को कम से कम प्रोसेस्ड पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के साथ मिलाने के बीच उनके बीच पोषण संबंधी अंतर को नजरअंदाज किया जा सकता है.

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने खास तौर पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से पूछा है कि क्या वह अपने प्रस्तावित पैक के सामने लेबलिंग (FoPL) सिस्टम के तहत चिंता वाले पोषक तत्व के लिए लिमिट कैलकुलेट करते समय, फूड ग्रुप बी और फूड ग्रुप सी के बीच के अंतर को ध्यान में रखने का प्रपोज़ल रखता है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईसीएमआर- एनआईएन की तरफ से जारी भारतीयों के लिए आहार संबंधी दिशानिर्देश, 2024में दिए गए फ़ूड क्लासिफ़िकेशन में, सबसे पहले फ़ूड को उनकी प्रोसेसिंग की डिग्री के हिसाब से ग्रुप ए , ग्रुप बी और ग्रुप सी में बांटा गया है. फिर इन्हें कैलोरी मान के हिसाब से सब-कैटेगरी 1, 2 और 3 में बांटा गया है.

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स को दूसरे पैकेज्ड फूड्स के साथ वॉर्निंग लेबल के तहत ग्रुप किया गया

मुद्दा- अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फ़ूड (UPFs) क्या हैं?

स्पष्टीकरण- औद्योगिक सूत्रीकरण जो कई प्रसंस्करण चरण और सामग्री/योजक का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं, जिनमें अक्सर मिठास, स्वाद, रंग, पायसीकारक और संरक्षक शामिल होते हैं. उदाहरणों में कुछ पैकेज्ड स्नैक्स, मीठे ड्रिंक्स, इंस्टेंट खाद्य पदार्थ और कन्फेक्शनरी शामिल हो सकते हैं.

मुख्य चिंता - अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स (UPFs) में चीनी, नमक, सैचुरेटेड फैट और/या कैलोरी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन प्रोसेसिंग अपने आप में पोषक तत्व सामग्री से अलग कॉन्सेप्ट है.

ग्रुपिंग पर विवाद क्यों है- मुख्य रूप से चीनी, संतृप्त वसा और सोडियम जैसे पोषक तत्व पर आधारित एक वॉर्निंग-लेबल सिस्टम कुछ अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स (UPFs) और दूसरे पैकेज्ड फूड्स को एक ही चेतावनी के तहत रख सकता है, भले ही उनका प्रसंस्करण अलग हो.

पोषक तत्व आधारित तरीका- एफओपीएलL मुख्य रूप से पूछता है: “क्या यह खाना चिंता की बात वाले पोषक तत्वों से भरपूर है?”

प्रसंस्करण आधारित दृष्टिकोण- यूपीएफ क्लासिफिकेशन पूछता है: "इस भोजन को कितने बड़े पैमाने पर औद्योगिक रूप से संसाधित/सूत्रबद्ध किया गया है." उन्हें बराबर मानने में दिक्कत यह है कि हर पैकेज्ड फ़ूड अल्ट्रा-प्रोसेस्ड नहीं होता, और हर खास प्रोसेसिंग स्तर वाले फ़ूड का पोषण प्रोफ़ाइल जरूरी नहीं कि एक जैसा हो.

सार्वजनिक स्वास्थ्य तर्क- एडवोकेट्स का तर्क है कि यूपीएफ पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं चीनी, नमक और फैट की मात्रा से कहीं ज़्यादा हो सकती हैं, जिसमें डाइट में बदलाव और खाने की पूरी बनावट शामिल है.

उद्योग/नियामक चिंता- एक बड़ी यूपीएफ चेतावनी शायद प्रोडक्ट्स के बीच पोषण अंतर को बहुत आसान बना सकती है और इसके लिए एक साफ तौर पर तय, साइंटिफिक रूप से माना हुआ क्लासिफिकेशन सिस्टम चाहिए.

आईएनआर से संबंध- प्रस्तावित इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग (INR) न्यूट्रिशनल फैक्टर्स ऊर्जा, टोटल शुगर, सैचुरेटेड फैट, सोडियम और पॉजिटिव न्यूट्रिएंट्स का मूल्यांकन करती है. यह सिर्फ़ एक यूपीएफ-रेटिंग सिस्टम नहीं है.

पॉलिसी चुनौती- भारत को यह तय करना होगा कि एफओपीएल मुख्य रूप से न्यूट्रिएंट थ्रेशहोल्ड, प्रोसेसिंग की डिग्री, या दोनों के संयोजन पर आधारित होना चाहिए.

पैक के सामने लेबलिंग (FOPL) एक पोषण-सूचना प्रणाली है जो पैकेज्ड/प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के सामने खास तौर पर लगाया जाता है. इसका मकसद उपभोक्ताओं को जल्दी और आसानी से यह बताना है कि किसी प्रोडक्ट में चिंता की बात वाले न्यूट्रिएंट्स, खासकर शुगर, टोटल फैट, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस-फैट और सोडियम या नमक ज़्यादा हैं या नहीं.

पैकेज के पीछे छपी विस्तृत पोषण तालिका के उलट, एफओपीएल को खरीदते समय आसान, दिखने वाला और समझने में आसान बनाया गया है. इसलिए इसे हेल्दी खाने के विकल्प को बढ़ावा देने और डाइट से जुड़ी गैर-संचारी बीमारियों से निपटने के लिए एक ज़रूरी सार्वजनिक स्वास्थ्य और फ़ूड-रेगुलेशन टूल माना जाता है.

एफओपीएल का महत्व

यह उपभोक्ताओं को अस्वास्थ्यकर या उच्च जोखिम वाले पैकेज्ड खाद्य पदार्थों को पहचानने में मदद करता है.

यह चीनी, नमक और अनहेल्दी फैट वाली खाने की चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल को रोक सकता है.

यह जानकारी के साथ उपभोक्ता की पसंद को बढ़ावा देता है.

यह फ़ूड बनाने वालों को अस्वस्थ पोषक तत्वों को कम करने के लिए प्रोडक्ट्स को फिर से बनाने के लिए बढ़ावा दे सकता है. यह खास तौर पर तब काम आता है जब उपभोक्ताओं को पारंपरिक पोषण तालिकाएं समझने में मुश्किल हो सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर विचार किया कि क्या भारत को पैक के सामने जरूरी चेतावनी को और मजबूत करना चाहिए, ताकि ग्राहक तुरंत उन प्रोडक्ट्स को पहचान सकें जिनमें अनहेल्दी डाइट से जुड़े न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा मात्रा होती है. इसलिए इस मामले में उपभोक्ता के स्वास्थ्य और जानकारी के अधिकार, असरदार फूड रेगुलेशन और फूड इंडस्ट्री के हितों के बीच संतुलन बनाना शामिल है. एफओपीएल का मतलब है खाने के पैकेट के सामने साफ स्वास्थ्य चेतावनी या पोषण संकेत लगाना, ताकि उपभोक्ता को उत्पाद खरीदने का फैसला करने से पहले पूरी पोषण टेबल न पढ़नी पड़े.

पैकेज के सामने लेबलिंग (FOPL) एक आसान पोषण-सूचना प्रणाली है जो पैकेज्ड फ़ूड प्रोडक्ट्स के सामने खास तौर पर दिखाया जाता है. इससे उपभोक्ता उन फूड्स को जल्दी पहचान सकते हैं जिनमें शुगर, सैचुरेटेड फैट, टोटल फैट और सोडियम/सॉल्ट जैसे पोषक तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं.

ईओपीएल एक जरूरी निवारक-स्वास्थ्य टूल है क्योंकि ऐसे पोषक तत्व का ज़्यादा इस्तेमाल मोटापे और गैर संचारी बीमारियों से जुड़ा है.

भारत में इस मुद्दे ने संवैधानिक और नियामक महत्व प्राप्त कर लिया है. 3S और हमारी हेल्थ सोसायटी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया मामले में, आर्टिकल 32 के तहत एक जनहित याचिका में पैकेज्ड फूड पर फ्रंट-ऑफ़-पैकेज वॉर्निंग लेबल के सही रेगुलेशन के लिए निर्देश मांगे गए थे.

सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही ने उपभोक्ता को असरदार जानकारी देने और अस्वास्थ्यकर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के लिए मजबूत विनियमन की ज़रूरत पर ध्यान दिलाया है.

फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (FSSAI) ने रेगुलेटरी प्रपोज़ल के ज़रिए एफओपीएनएल पर विचार किया. इसके 2022 के ड्राफ़्ट में आसान फ्रंट-ऑफ़-पैक न्यूट्रिशन जानकारी और न्यूट्रिशनल विशेषताओं के आधार पर एक भारतीय पोषण रेटिंग (INR) का प्रस्ताव दिया गया.

संविधान का प्रावधान: आर्टिकल 21 – जीवन का अधिकार, जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है, याचिका में आर्टिकल 32 का इस्तेमाल किया गया है.

नियामक निकाय: फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत एफएसएसएआई.