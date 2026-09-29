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संभल हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ला अफरोज की NSA हिरासत रद्द की, यूपी सरकार पर 10 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के संभल हिंसा के मास्टरमाइंड मुल्ला अफरोज की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया. जस्टिस दीपांकर दत्ता और शील नागू की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें डिटेंशन ऑर्डर को सही ठहराया गया था.