संभल हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ला अफरोज की NSA हिरासत रद्द की, यूपी सरकार पर 10 लाख रुपये का लगाया जुर्माना
संभल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी मुल्ला अफरोज की एनएसए के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन को रद्द कर दिया है.
By Sumit Saxena
Published : September 29, 2026 at 1:36 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के संभल हिंसा के मास्टरमाइंड मुल्ला अफरोज की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया. जस्टिस दीपांकर दत्ता और शील नागू की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें डिटेंशन ऑर्डर को सही ठहराया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अफरोज के पुलिस हिरासत में कथित तौर पर दिए गए कबूलनामे के आधार पर प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर (एहतियाती हिरासत) पास नहीं कर सकती थी. बेंच ने गैर-कानूनी प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर पास करने के लिए राज्य सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. मामले में सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत आदेश आज बाद में अपलोड किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति के कथित तौर पर दिए गए कबूलनामे के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम (एनएसए) के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर पास किया जा सकता है.
अफरोज ने सुप्रीम कोर्ट में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन को चुनौती दी थी. इस याचिका में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेंडेंट प्रतिवादी थे. सुनवाई के दौरान बेंच ने पूछा कि क्या आतंक का माहौल फिर से बनाने की पक्की संभावना प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर को सही ठहराने के लिए काफी है.
राज्य के वकील ने इस संभावना पर जोर दिया कि याचिकाकर्ता हिंसा कर सकता है या सार्वजनिक आदेश को प्रभावित कर सकता है. यह भी जोरदार तर्क दिया गया कि अगर उपलब्ध सामग्री ऐसी संभावना दिखाती है, तो यह प्रिवेंटिव डिटेंशन को सही ठहराने के लिए काफी होगी.
बेंच ने पूछा कि क्या पुलिस कस्टडी में दिए गए कबूलनामे के आधार पर डिटेंशन ऑर्डर पास किया जा सकता है. दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.
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