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'हमारा संघर्ष सफल रहा' सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अभिजीत दीपके ने कहा, बताया CJP का अगला प्लान

सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत हासिल विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इन एफआईआर को निरस्त कर दिया है.

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अभिजीत दिपके, सीजेपी चीफ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2026 at 7:21 PM IST

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Updated : September 1, 2026 at 7:52 PM IST

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छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र): सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में हुए छात्र आंदोलन के लिए दिल्ली समेत देश भर में दर्ज एफआईआर में आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी. इस पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके ने कहा कि, आज उनका संघर्ष सच में सफल हो गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में दर्ज केस वापस लेने का आदेश दिया है, जिसमें दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े केस भी शामिल हैं. दिपके ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी. दिपके ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि, न्याय मिलने में एक महीना लग गया, लेकिन आखिरकार न्याय मिला. उन्होंने कहा कि, अदालत के इस फैसले के बाद सीजेपी ने 5 सितंबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन को रद्द करने का फैसला किया.

अभिजीत दिपके, सीजेपी चीफ (ETV Bharat)

फ़ैसले के बाद, दिपके प्रभावित परिवारों से मिले और उन्हें भावनात्मक सहारा दिया. हालांकि परिवारों को हुआ नुकसान अपूरणीय है, फिर भी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख ने उनका साथ देने का अपना संकल्प दोहराया.

अभिजीत दिपके ने कहा, "आज विरोध प्रदर्शन सफल रहा. पिछले एक महीने से हम दो मुख्य मांगों के लिए लड़ रहे थे. छात्रों के खिलाफ केस वापस लेना और आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को आर्थिक मदद देना. सरकार शुरू में इन मांगों को मानने में हिचकिचा रही थी, लेकिन आज कोर्ट ने न्याय दिया है."

उन्होंने कहा, "जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन के कारण केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था, जो एक सफलता थी. अब, आज के कोर्ट के फ़ैसले से आंदोलन को असली सफलता मिली है." कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक-अध्यक्ष ने कहा, "हम सभी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से संतुष्ट हैं. एक तरह से, हमें न्याय मिल गया है."

उन्होंने कहा कि, पिछले कुछ दिनों में कई बैठकें हुईं, और दिल्ली से हमारे साथी संभाजीनगर आए. विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के माध्यम से, हम न्याय पाने में सफल रहे हैं." दिपके ने आगे कहा, "हमने आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों के लिए आर्थिक मदद की मांग की थी, और कोर्ट ने इस मांग को मान लिया है. हालांकि, इस खास नतीजे पर खुश होना हमारे लिए असंभव है."

उन्होंने कहा कि, आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को हुआ नुकसान अपूरणीय है. हालांकि, मिलने वाली आर्थिक मदद भविष्य में उनकी कुछ मुश्किलों को कम करने में मदद करेगी. इन परिवारों के साथ खड़ा होना जरूरी है, और हम निश्चित रूप से ऐसा करने की कोशिश करेंगे.

उन्होंने भरोसा जताया कि परिवारों को आर्थिक मदद दी जाएगी, और सवाल उठाया कि विधायकों और सांसदों को तोड़ने के लिए तो फंड उपलब्ध है, लेकिन जरूरतमंदों की मदद के लिए क्यों नहीं. अभिजीत दिपके ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस आंदोलन की सफलता किसी एक पार्टी, जैसे 'कॉकरोच जनता पार्टी', की नहीं बल्कि सभी की है.

उन्होंने आंदोलन में शामिल होने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने दिल्ली जाकर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए समर्थन दिया. उन्होंने उनके बहुमूल्य योगदान को सराहा. इस आंदोलन की सफलता के बाद, उन्होंने 'आता स्कूल ठीक करो' (अभी स्कूल ठीक करो) अभियान शुरू करने की घोषणा की और कहा कि वे छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेंगे.

ये भी पढ़ें: कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में 5 सितंबर का मार्च वापस लिया, सुप्रीम कोर्ट में छात्र प्रदर्शन से जुड़ी सभी FIR रद्द

Last Updated : September 1, 2026 at 7:52 PM IST

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