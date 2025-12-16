‘राजनीति से प्रेरित लगता है’, SC ने कथित जमीन घोटाले में कर्नाटक के पूर्व डिप्टी CM के खिलाफ FIR रद्द की
सुप्रीम कोर्ट ने कथित जमीन घोटाले में पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर आर अशोक को बड़ी राहत दी है.
By Sumit Saxena
Published : December 16, 2025 at 8:47 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक के सीनियर बीजेपी लीडर और पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर आर अशोक के खिलाफ 2018 में जमीन पर बिना इजाजत कब्जे को रेगुलर करने से जुड़े एक कथित स्कैम में दर्ज FIR को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अपील करने वाले के खिलाफ कार्रवाई पहली नजर में राजनीति से प्रेरित लगती है.
जस्टिस संजय करोल और विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा, “राज्य पब्लिक जमीन का बिना रोक-टोक या अपनी मर्ज़ी से बंटवारा नहीं कर सकता. उसके फैसले सही क्राइटेरिया, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस और कमजोर तबकों की भलाई को आगे बढ़ाने के संवैधानिक अधिकार के साथ पहचाने जाने लायक जुड़ाव से होने चाहिए.”
बेंच ने अशोक की अपील मान ली और कर्नाटक हाई कोर्ट के 25 सितंबर 2018 के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें FIR रद्द करने से मना कर दिया गया था. वह कर्नाटक विधानसभा के चुने हुए सदस्य थे. 1998 और 2007 के बीच वह बिना इजाजत कब्जे को रेगुलर करने वाली कमिटी के चेयरमैन थे. इसके सदस्यों में तहसीलदार, सेक्रेटरी और तीन अन्य लोग थे.
अपील मानते हुए बेंच ने कहा कि जब सरकार आर्थिक रूप से गरीब लोगों को जमीन देती है, तो वह अपनी कल्याणकारी जिम्मेदारियों के दायरे में काम करती है और उसे यह पक्का करना चाहिए कि अलॉटमेंट आम लोगों की भलाई के लिए हों, बराबरी के नियमों का पालन करें, और पब्लिक पावर का सही इस्तेमाल दिखाएं.
बेंच ने कहा, “इन सिद्धांतों से कोई भी भटकाव न सिर्फ बांटने वाले न्याय के संवैधानिक नजरिए को कमजोर करेगा, बल्कि मनमानी के आधार पर विवादित कार्रवाई को अमान्य भी कर देगा.”बेंच ने जोर देकर कहा कि जब राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के पक्ष में जमीन अलॉट करता है, तो ऐसा काम दान नहीं है, बल्कि एक वेलफेयर-स्टेट पर डाली गई संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा करना है.
बेंच ने कहा कि एक ऐसे देश में जहां आबादी ज्यादा है और लोग खेती पर ही निर्भर हैं, जमीन की अहमियत बहुत अधिक है और यह एक जरूरी और कम मिलने वाला रिसोर्स है, जो अक्सर समाज के कमजोर तबके के लोगों के लिए गुजारे का अकेला जरिया होता है.
इस मामले में बेंच ने पाया कि जमीन के अलॉटमेंट के लिए मंजूरी एडमिनिस्ट्रेटिव या ज्यूडिशियल मान्यता मंज़ूरी नहीं थी. बेंच ने कहा, "अपील करने वाले के खिलाफ कार्रवाई राजनीति से प्रेरित लगती है और इसलिए द्वेष से प्रेरित है. अगर देरी को अलग भी रख दिया जाए, तो भी अपील करने वाले पर केस कानून की नज़र में आगे नहीं बढ़ सकता."
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “एक और बात जो ध्यान देने वाली है, वह यह है कि जमीन के कुछ कथित गैर-कानूनी ग्रांट की पुष्टि ज्यूडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई से हुई है, जिससे यह साफ होता है कि उनका सही होना यहां फैसले का विषय नहीं है. इसलिए कुल मिलाकर तीन बातें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि शिकायत और FIR कानून के हिसाब से गलत हैं."
बेंच ने कहा कि तीन शिकायतें विरोधी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्यों ने फाइल की थीं, जबकि पहली दो में काफी मटीरियल नहीं थे. बेंच ने कहा, “यह दिखाता है कि शिकायत करने वालों ने अपील करने वाले की एक पब्लिक लीडर के तौर पर क्रेडिबिलिटी पर शक करने की पूरी कोशिश की और उन पर गलत इरादे का आरोप भी लगाया, जबकि वे पहले भी ऐसा करने में नाकाम रहे थे. इन बातों को टाइम गैप के साथ देखने पर गलत इरादे की ओर इशारा करते हुए कहा जा सकता है.”
आरोप है कि उनकी चेयरमैनशिप में, जो जमीन असल में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के साथ-साथ अनुसूचित जाति के लोगों को दी जानी थी, उसे उनके परिवार के सदस्यों/फॉलोअर्स/सिटी कॉर्पोरेशन के सदस्यों वगैरह को दे दिया गया.
यह भी पढ़ें- कटक के मूर्तिकार संजीव बिस्वाल ने लोहे के कबाड़ से बनाईं शानदार मूर्तियां