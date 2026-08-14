'यूपी सरकार ने सावरकर मामले में राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने की नहीं दी थी मंजूरी': सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया केस
सावरकर मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने केस और समन दोनों को रद्द कर दिया.
By Sumit Saxena
Published : August 14, 2026 at 1:37 PM IST
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि की शिकायत और समन को रद्द कर दिया. यह मामला विनायक दामोदर सावरकर पर उनके द्वारा की गई टिप्पणियों से जुड़ा था. राहुल गांधी पर आरोप था कि उन्होंने 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला जिले में अपनी 'भारत जोड़ो यात्रा' की रैली के दौरान विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी.
यह सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली बेंच के सामने हुई. कोर्ट में शिकायतकर्ता की तरफ से वकील शिशिर चंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज पेश हुए. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राहुल गांधी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी थी. कोर्ट ने कहा, "मंजूरी की जरूरत थी, जो कि नहीं मिली. इसलिए यह मामला यहीं खत्म होता है."
सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने पूछा, "हलफनामे में कहीं नहीं लिखा है कि मंजूरी मिली है." इस पर वकील चंद्र ने माना कि मंजूरी नहीं ली गई है. उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की कि वे मजिस्ट्रेट के पुराने आदेश को रद्द कर दें और मामले को दोबारा विचार के लिए उसी मजिस्ट्रेट के पास भेज दें. इस पर जस्टिस दत्ता ने पूछा, "जब मंजूरी ही नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है?" वकील चंद्र ने भी माना कि मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी होना जरूरी है.
जस्टिस दत्ता ने कहा, "मंजूरी की जरूरत थी. मंजूरी नहीं है, इसलिए यह मामला यहीं खत्म होता है." वकील चंद्र ने कहा कि कोर्ट में बुलाने (समन जारी करने) से पहले उन्हें मंजूरी लेने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे.
मामले की संक्षिप्त सुनवाई के बाद, बेंच ने कहा- "प्रतिवादी राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा दाखिल हलफनामे में इस बात का कोई ज़िक्र नहीं है कि अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है, इसलिए मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए आदेशों को रद्द किया जाता है."
राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसने विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ मानहानि की टिप्पणी के मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था. अप्रैल 2025 में, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी को समन भेजने के निचली अदालत के आदेश को रद्द करने से मना कर दिया था.
हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि उनके पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 397 (निचली अदालत के आदेश की समीक्षा करने का अधिकार) के तहत सत्र न्यायाधीश के पास याचिका दायर करने का विकल्प है. लोकसभा में विपक्ष के नेता, राहुल गांधी ने अपने खिलाफ चल रही अदालती कार्रवाई का विरोध करते हुए, इस मामले में उन्हें समन भेजने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी. समन जारी करने का यह आदेश लखनऊ की एक सत्र अदालत द्वारा दिया गया था.
निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि राहुल गांधी ने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर बताया था जो पेंशन लेते थे, और इन टिप्पणियों से समाज में नफरत और वैमनस्य फैला. वकील नृपेंद्र पांडे ने राहुल गांधी के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई थी. पांडे ने दावा किया था कि राहुल गांधी ने रैली के दौरान जानबूझकर सावरकर का अपमान किया था.
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