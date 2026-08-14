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'यूपी सरकार ने सावरकर मामले में राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने की नहीं दी थी मंजूरी': सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया केस

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि की शिकायत और समन को रद्द कर दिया. यह मामला विनायक दामोदर सावरकर पर उनके द्वारा की गई टिप्पणियों से जुड़ा था. राहुल गांधी पर आरोप था कि उन्होंने 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला जिले में अपनी 'भारत जोड़ो यात्रा' की रैली के दौरान विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी.

यह सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली बेंच के सामने हुई. कोर्ट में शिकायतकर्ता की तरफ से वकील शिशिर चंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज पेश हुए. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राहुल गांधी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी थी. कोर्ट ने कहा, "मंजूरी की जरूरत थी, जो कि नहीं मिली. इसलिए यह मामला यहीं खत्म होता है."

सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने पूछा, "हलफनामे में कहीं नहीं लिखा है कि मंजूरी मिली है." इस पर वकील चंद्र ने माना कि मंजूरी नहीं ली गई है. उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की कि वे मजिस्ट्रेट के पुराने आदेश को रद्द कर दें और मामले को दोबारा विचार के लिए उसी मजिस्ट्रेट के पास भेज दें. इस पर जस्टिस दत्ता ने पूछा, "जब मंजूरी ही नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है?" वकील चंद्र ने भी माना कि मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी होना जरूरी है.

जस्टिस दत्ता ने कहा, "मंजूरी की जरूरत थी. मंजूरी नहीं है, इसलिए यह मामला यहीं खत्म होता है." वकील चंद्र ने कहा कि कोर्ट में बुलाने (समन जारी करने) से पहले उन्हें मंजूरी लेने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे.

मामले की संक्षिप्त सुनवाई के बाद, बेंच ने कहा- "प्रतिवादी राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा दाखिल हलफनामे में इस बात का कोई ज़िक्र नहीं है कि अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई है, इसलिए मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए आदेशों को रद्द किया जाता है."