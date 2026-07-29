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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पिछली तारीख से पर्यावरण मंजूरी देने का नियम रद्द, जानें कोर्ट के इस फैसले के मायने

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार के उस 2021 के ऑफिस मेमोरेंडम (OM) को रद्द कर दिया, जो सरकार को परियोजनाओं को पिछली तारीख से पर्यावरणीय मंजूरी देने की शक्ति देता था. इस नियम के तहत उन परियोजनाओं को पिछली तारीख से मंजूरी देने की व्यवस्था बनाई गई थी, जो बिना जरूरी पर्यावरणीय मंजूरी लिए ही शुरू कर दी गई थीं.

यह फैसला मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पांचोली की पीठ ने 49 याचिकाओं पर सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि उसका यह फैसला आगे से लागू होगा, यानी जिन परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, वे वैध रहेंगी.

फैसला सुनाते हुए जस्टिस जोयमाल्या बागची ने कहा कि 2021 का ऑफिस मेमोरेंडम एक प्रशासनिक आदेश है, जो बिना पूर्व मंजूरी के शुरू की गई परियोजनाओं को हमेशा के लिए पिछली तारीख से मंजूरी देने की व्यवस्था बनाता है.

जस्टिस बागची ने आगे कहा, "यह नियम 2006 के मूल कानून के तहत होने वाली जांच और मंजूरी देने के मानकों को पूरी तरह बदल देता है. इस तरह, 2021 का यह प्रशासनिक आदेश पहले से बने एक बड़े कानून की जगह लेता है, जो कि कानूनन गलत और अमान्य है."

जस्टिस बागची ने कहा कि वैसे भी, सभी तरह की परियोजनाओं पर लागू होने वाली इस "हमेशा के लिए माफी योजना" में ऐसा कोई साफ आधार नहीं दिया गया है कि किन परियोजनाओं को पिछली तारीख से मंजूरी दी जाए. साथ ही, इसका जनहित से भी कोई सीधा और तर्कसंगत संबंध नहीं दिखता है.

जस्टिस बागची ने आगे कहा कि इसलिए यह नियम 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986' के मूल उद्देश्य के खिलाफ है. इस कानून का असली मकसद 'सतत विकास' और 'सावधानी के सिद्धांत' के बीच संतुलन बनाकर पर्यावरण की रक्षा करना है.

जस्टिस बागची का यह भी कहना था कि इन परिस्थितियों में, यह ऑफिस मेमोरेंडम निष्पक्षता और तर्कसंगतता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता और संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का उल्लंघन करता है. पीठ ने कहा कि इस नियम की वैधता को लेकर बने भ्रम और जनहित को ध्यान में रखते हुए, 2021 के इस आदेश को आगे के लिए रद्द किया जाता है.