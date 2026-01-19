राजस्थान में हाईवे से नहीं हटेंगे शराब की दुकानें, हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे के 500 मीटर के अंदर शराब की दुकानें हटाने के राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है.
By Sumit Saxena
Published : January 19, 2026 at 3:50 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राज्य भर में नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के अंदर मौजूद सभी शराब की दुकानों को हटाने या दूसरी जगह ले जाने का निर्देश दिया गया था.
यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. बेंच ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाना एक खतरा है. बेंच ने सड़क पर होने वाली मौतों पर चिंता जताई.
सुनवाई के दौरान, बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट की चिंताएं बिल्कुल सही थीं, लेकिन 24 नवंबर, 2025 को दिए गए आदेश में दिए गए बड़े निर्देशों की विस्तृत जांच जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को चुनौती देने वाली राम स्वरूप यादव की याचिका पर सुनवाई कर रहा था.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क पर होने वाली मौतों पर चिंता जताई. बेंच ने आगे कहा कि, यह मामला काफी संवेदनशील है. लोगों की जिंदगी बचाने के लिए कुछ फैसले या नीति बनानी होंगी. वहीं, राज्य सरकार के वकील ने बेंच के समक्ष कहा कि, कई शहर और कस्बे सीधे नेशनल या स्टेट हाईवे पर हैं.
वकील ने जोर देकर कहा कि 500 मीटर के नियम को पूरी तरह लागू करने से बड़े शहरी इलाकों में शराब की दुकानें असरदार तरीके से खत्म हो जाएंगी. बेंच ने कहा कि शराब पीने से होने वाले हाईवे एक्सीडेंट और मौतें पब्लिक सेफ्टी के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई हैं. बेंच ने एक बैलेंस्ड पॉलिसी रिस्पॉन्स (संतुलित नीति प्रतिक्रिया) की जरूरत पर जोर दिया.
याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर ऑर्डर को लागू होने दिया गया तो इसके बहुत बुरे नतीजे होंगे, और एक PIL में, यह ऑर्डर किसी भी पार्टी को कोई मौका दिए बिना पास कर दिया गया है. राजस्थान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ऑर्डर को लागू करने में प्रैक्टिकल मुश्किलों को बताया और इसे सस्पेंड करने वाली याचिका का समर्थन किया.
दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी किया और आदेश दिया कि राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देशों का असर अगले आदेश तक रोक रहेगा. याचिकाकर्ता ने दलील दी कि ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों पर विचार किए बिना दिए गए जो मानने लायक हैं, जो म्युनिसिपल इलाकों और कुछ स्थानीय निकायों में शराब की दुकानों की इजाजत देते हैं.
हाई कोर्ट ने हाईवे को शराब-फ्रेंडली कॉरिडोर में बदलने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की थी, और जानलेवा सड़क हादसों में खतरनाक बढ़ोतरी पर चिंता भी जताई थी.
हाई कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया था कि वह दो महीने के अंदर नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के अंदर मौजूद 1,102 शराब की दुकानों को हटा दे या दूसरी जगह ले जाए, चाहे वे म्युनिसिपल लिमिट, लोकल सेल्फ-गवर्निंग बॉडी या कानूनी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आती हों. कोर्ट ने हाईवे इस्तेमाल करने वालों को शराब का प्रचार करने वाले किसी भी साइनबोर्ड, होर्डिंग या विज्ञापन को दिखने से भी रोक दिया था.
