ETV Bharat / bharat

राजस्थान में हाईवे से नहीं हटेंगे शराब की दुकानें, हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राज्य भर में नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के अंदर मौजूद सभी शराब की दुकानों को हटाने या दूसरी जगह ले जाने का निर्देश दिया गया था. यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. बेंच ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाना एक खतरा है. बेंच ने सड़क पर होने वाली मौतों पर चिंता जताई. सुनवाई के दौरान, बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट की चिंताएं बिल्कुल सही थीं, लेकिन 24 नवंबर, 2025 को दिए गए आदेश में दिए गए बड़े निर्देशों की विस्तृत जांच जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को चुनौती देने वाली राम स्वरूप यादव की याचिका पर सुनवाई कर रहा था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क पर होने वाली मौतों पर चिंता जताई. बेंच ने आगे कहा कि, यह मामला काफी संवेदनशील है. लोगों की जिंदगी बचाने के लिए कुछ फैसले या नीति बनानी होंगी. वहीं, राज्य सरकार के वकील ने बेंच के समक्ष कहा कि, कई शहर और कस्बे सीधे नेशनल या स्टेट हाईवे पर हैं. वकील ने जोर देकर कहा कि 500 ​​मीटर के नियम को पूरी तरह लागू करने से बड़े शहरी इलाकों में शराब की दुकानें असरदार तरीके से खत्म हो जाएंगी. बेंच ने कहा कि शराब पीने से होने वाले हाईवे एक्सीडेंट और मौतें पब्लिक सेफ्टी के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई हैं. बेंच ने एक बैलेंस्ड पॉलिसी रिस्पॉन्स (संतुलित नीति प्रतिक्रिया) की जरूरत पर जोर दिया.