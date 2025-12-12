ETV Bharat / bharat

'मुनंबम प्रॉपर्टी वक्फ की जमीन नहीं है', अदालत के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि मुनंबम प्रॉपर्टी वक्फ की जमीन नहीं है. इसके साथ ही अदालत ने 27 जनवरी तक जमीन के मामले में स्टेटस को बनाए रखने का आदेश दिया. यह मामला जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच के सामने आया. बेंच ने साफ किया कि उसने हाई कोर्ट की बात पर रोक नहीं लगाई है, जिसने मुनंबम में 404.76 एकड़ की प्रॉपर्टी के स्टेटस और हद की जांच के लिए एक मेंबर का कमीशन बनाने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया था. बेंच ने केरल वक्फ संरक्षण वेदी की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया. याचिका में सिर्फ राज्य के जांच कमीशन के गठन को चुनौती दी गई थी और वक्फ डीड की वैलिडिटी और जमीन की प्रकृति से जुड़े मुद्दे पूरी तरह से वक्फ ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में हैं. ट्रिब्यूनल के सामने चल रही कार्यवाही के बैकग्राउंड में, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या जमीन के कैरेक्टर के सवाल पर विचार करने के लिए हाई कोर्ट सही फोरम है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा, "इस मामले पर विचार करने की ज़रूरत है। 27 जनवरी से शुरू होने वाले हफ़्ते में नोटिस जारी करें। इस बीच, विवादित फ़ैसले में यह घोषणा कि जिस प्रॉपर्टी पर सवाल है, वह वक्फ़ का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, उस पर रोक रहेगी, और इस बारे में जैसा है वैसा ही रहेगा."