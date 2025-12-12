ETV Bharat / bharat

'मुनंबम प्रॉपर्टी वक्फ की जमीन नहीं है', अदालत के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

बेंच ने केरल वक्फ संरक्षण वेदी की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया.

By Sumit Saxena

Published : December 12, 2025 at 6:24 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि मुनंबम प्रॉपर्टी वक्फ की जमीन नहीं है. इसके साथ ही अदालत ने 27 जनवरी तक जमीन के मामले में स्टेटस को बनाए रखने का आदेश दिया.

यह मामला जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच के सामने आया. बेंच ने साफ किया कि उसने हाई कोर्ट की बात पर रोक नहीं लगाई है, जिसने मुनंबम में 404.76 एकड़ की प्रॉपर्टी के स्टेटस और हद की जांच के लिए एक मेंबर का कमीशन बनाने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया था.

बेंच ने केरल वक्फ संरक्षण वेदी की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया. याचिका में सिर्फ राज्य के जांच कमीशन के गठन को चुनौती दी गई थी और वक्फ डीड की वैलिडिटी और जमीन की प्रकृति से जुड़े मुद्दे पूरी तरह से वक्फ ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में हैं.

ट्रिब्यूनल के सामने चल रही कार्यवाही के बैकग्राउंड में, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या जमीन के कैरेक्टर के सवाल पर विचार करने के लिए हाई कोर्ट सही फोरम है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा, "इस मामले पर विचार करने की ज़रूरत है। 27 जनवरी से शुरू होने वाले हफ़्ते में नोटिस जारी करें। इस बीच, विवादित फ़ैसले में यह घोषणा कि जिस प्रॉपर्टी पर सवाल है, वह वक्फ़ का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, उस पर रोक रहेगी, और इस बारे में जैसा है वैसा ही रहेगा."

सुनवाई के दौरान, पिटीशनर की तरफ से सीनियर एडवोकेट हुजेफा अहमदी ने कहा कि वक्फ डीड की वैलिडिटी के बारे में हाई कोर्ट की बातें गलत थीं क्योंकि यह मुद्दा नहीं था. वकील ने बेंच को बताया कि जमीन को वक्फ के तौर पर नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली कार्यवाही वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने पेंडिंग है, इसलिए हाई कोर्ट ने उन सवालों पर विचार करके गलती की.

राज्य सरकार के वकील ने याचिकाकर्ता का विरोध किया. वकील ने तर्क दिया कि यह एक संगठन था जो केवल एक तीसरा पक्ष था और याचिकाकर्ता कार्यवाही के लिए एक अजनबी था. बेंच को सूचित किया गया कि संबंधित वक्फ के मुतवल्ली ने उच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया या जांच आयोग के गठन से नाराज नहीं थे.

बेंच के समक्ष यह तर्क दिया गया कि जांच आयोग ने पहले ही राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. अहमदी ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का वक्फ की सुरक्षा में एक प्रतिनिधि हित है, और दावा किया कि वक्फ के मुतवल्ली ने विपरीत पक्षों का पक्ष लिया है.

भूमि पर वर्तमान निवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने कहा कि वर्तमान निवासी गरीब मछुआरे हैं और उनकी संपत्तियों, जो लंबे समय से उनके कब्जे में थीं, को 2019 में अचानक वक्फ के रूप में अधिसूचित करने से पहले उनकी बात नहीं सुनी गई थी. एक अन्य वकील ने तर्क दिया कि एक सिविल कोर्ट का आदेश था कि भूमि वक्फ भूमि नहीं थी.

