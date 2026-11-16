यमुना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त : प्रदूषण रोकने में विफल रहने वाली सरकारों पर जुर्माना लगाने का संकेत
शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब प्रदूषण के लिए एक-दूसरे पर "जिम्मेदारी नहीं टाल सकते".
By Sumit Saxena
Published : November 16, 2026 at 5:42 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यमुना का बढ़ता प्रदूषण पूरे उत्तर भारत में नागरिक प्रशासन की विफलता को साफ तौर पर दर्शाता है. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि नदी की सफाई पर भारी-भरकम सरकारी पैसा खर्च होने के बावजूद इसकी हालत और खराब ही हुई है. सख्त जवाबदेही तय करने का संकेत देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब प्रदूषण के लिए एक-दूसरे पर "जिम्मेदारी नहीं टाल सकते". कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि नदी को प्रदूषित होने से रोकने में विफल रहने वाली सरकारों पर आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है।
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने 4 नवंबर को यह आदेश पारित किया था, जिसे हाल ही में अपलोड किया गया है. पीठ ने कहा कि 'यमुना एक्शन प्लान' एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह घरेलू सीवेज को यमुना नदी में जाने वाले प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोत के रूप में पहचानता है. अदालत ने इस बात पर गौर किया कि इस योजना के तहत पहले से मौजूद संयंत्रों को बेहतर बनाने के अलावा, 125 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 12 नए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, 10 नए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लांट और 23 बायो-गैस प्लांट बनाने का प्रावधान है.
Supreme Court has observed that despite huge amounts being spent on cleaning the Yamuna, pollution in the river has only increased, exposing the failure of civic administration in towns and cities along its banks. Supreme Court said that the poor condition of the river reflected the state of civic governance and the discharge of wastewater through 520 drains into the Yamuna. Supreme Court directed the Central Pollution Control Board (CPCB) to monitor water quality at the points where the Yamuna and major drains enter and exit every State, Union Territory and district. Supreme Court said authorities would be held accountable and penalised if water quality deteriorated within their jurisdiction.— ANI (@ANI) November 16, 2026
इससे पहले 7 अक्टूबर को शीर्ष अदालत के सामने 'यमुना एक्शन प्लान' की एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई थी. प्रेजेंटेशन के दौरान, पीठ ने अदालत में सौंपे गए 'यमुना एक्शन प्लान' के ड्राफ्ट में कुछ विरोधाभासों की ओर इशारा किया. उदाहरण के लिए, इस योजना में जोन 'O' के किनारे स्थित जलाशयों और आर्द्रभूमि (वेटलैंड्स) से अतिक्रमण हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि इसमें यह आधार दिया गया है कि वे अतिक्रमण मुक्त हैं.
हालांकि, पीठ ने आगे कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट यमुना एक्शन प्लान के 'एनेक्सर-9' में जोन 'O' के सभी 35 जलाशयों और वेटलैंड्स के सामने अतिक्रमण के कॉलम में "हां" लिखा हुआ है.
पीठ ने यह भी गौर किया, "इसके अलावा, हालांकि योजना में कहा गया है कि दिल्ली में पहले से मौजूद 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में से 28 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा तय मानकों को पूरा करते हैं, लेकिन इसकी 'एनेक्सर V' रिपोर्ट बताती है कि इनमें से कोई भी प्लांट सभी निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरता है और केवल पांच ही जीवाणु संबंधी सीमा को पूरा करते हैं."
पीठ ने कहा कि उसका मानना है कि नदी के किनारे बसे कस्बों, शहरों और गांवों के नागरिक प्रशासन में जो कुछ भी गलत है, वह सब नदी की खराब सेहत और यमुना में गंदा पानी छोड़ने वाले '520 नालों' में साफ दिखाई देता है. शीर्ष अदालत ने कहा, "यही कारण है कि नदी की सफाई पर भारी-भरकम रकम खर्च होने के बावजूद, यमुना में प्रदूषण केवल बढ़ा ही है."
पीठ ने कहा कि उसका मानना है कि औद्योगिक प्रदूषण और बिना साफ किए गए सीवेज को अगर पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, तो कम से कम उसके स्रोत पर ही कम किया जाना चाहिए. जहां ऐसा संभव नहीं है, वहां पहले सीवेज को रोककर इकट्ठा किया जाना चाहिए और फिर उसे साफ किया जाना चाहिए. पीठ ने इस बात पर गौर किया कि अतिक्रमण की गई जमीन पर बनी ज्यादातर अवैध और अनधिकृत कॉलोनियों में सीवेज को रोकना नामुमकिन नहीं तो बेहद मुश्किल होगा.
पीठ ने कहा कि जब तक नालों और नदी के तलहटी पर बसी अवैध व अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी-झोपड़ी (JJ) क्लस्टरों में रहने वालों का पुनर्वास करके उन्हें वहां से हटाया नहीं जाता, तब तक उनका गंदा पानी स्रोत पर ही नदी को प्रदूषित करता रहेगा. पीठ ने कहा कि इस तय या विस्तारित क्षेत्र में भविष्य में हरित पार्कों (ग्रीन पार्कों) और जरूरी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को छोड़कर किसी भी स्थायी ढांचे का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए.
पीठ ने कहा कि जोन 'O' या प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्र में मौजूद सभी ढांचों को मौजूदा कानून के अनुसार हटाने के प्रयास किए जाने चाहिए, और जहां लोग इसके हकदार हैं, वहां उन्हें वैकल्पिक आवास आवंटित करने के बाद ही ऐसा किया जाए. पीठ ने आगे कहा कि आखिरकार, यमुना नदी के पास स्वतंत्र रूप से बहने और अपनी इच्छा अनुसार रास्ता बदलने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए.
पीठ ने कहा कि जब कई राज्य एक ही नदी को साझा करते हैं, तो प्रत्येक राज्य के लिए केवल अपने हिस्से की देखभाल करना ही पर्याप्त नहीं है; नदी को एक साझा संसाधन माना जाना चाहिए जिसके लिए सभी राज्य संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं.
पीठ ने उदाहरण देते हुए कहा कि इसके लिए यह जरूरी होना चाहिए कि किसी राज्य से बाहर निकलते समय नदी के पानी की गुणवत्ता, राज्य में प्रवेश करते समय की गुणवत्ता से खराब न हो। हालांकि, पीठ ने यह भी जोड़ा कि किसी भी राज्य की जिम्मेदारी को केवल उसके अपने हिस्से में होने वाली गतिविधियों तक सीमित नहीं माना जाना चाहिए।
पीठ ने कहा कि यह जिम्मेदारी तीन चरणों में काम करती है: पहला, प्रदूषण होने से पहले ही उसे रोकना; दूसरा, यदि प्रदूषण होता है, तो उसकी सफाई का खर्च उठाना; और तीसरा, जहां पहले ही नुकसान हो चुका है, वहां नदी को पारिस्थितिक रूप से फिर से बहाल करना.
पीठ ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को निर्देश दिया जाता है कि वह अदालत के सामने पानी की संरचना और गुणों का ब्योरा पेश करे. इसमें पानी की रासायनिक संरचना और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, फेकल कोलीफॉर्म और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स जैसे मानदंड शामिल होने चाहिए, जिन्हें उन बिंदुओं पर मापा जाए जहां यमुना नदी और प्रमुख नाले प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और उसके भीतर के जिलों में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं.
पीठ ने कहा, "इसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया जाता है कि, वह- 5 एमएलडी (MLD) या उससे अधिक क्षमता वाले प्रत्येक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की तिमाही में कम से कम एक बार बिना पूर्व सूचना के सैंपलिंग कराए. यह जांच आईआईटी, एनआईटी या मान्यता प्राप्त थर्ड-पार्टी प्रयोगशालाओं के माध्यम से कराई जाए और इसके नतीजे उसी अवधि के ऑनलाइन डेटा के साथ 30 दिनों के भीतर प्रकाशित किए जाएं. और नियमों का पालन न करने वाले ऑपरेटर से हर एक दिन की चूक के लिए पर्यावरणीय मुआवजा वसूले."
पीठ ने सीपीसीबी को यमुना प्रदूषण के खिलाफ पूरे नदी बेसिन में एक आक्रामक अभियान चलाने का अधिकार दिया है. इसके साथ ही, सभी केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया है कि वे बोर्ड को हर तरह की लॉजिस्टिक, तकनीकी और प्रशासनिक मदद प्रदान करें. अदालत ने सीपीसीबी और स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले औचक निरीक्षणों के लिए ट्रीटमेंट प्लांट्स, रिकॉर्ड और बुनियादी ढांचे तक बिना किसी रोक-टोक के पहुंच देने का आदेश दिया है.
पीठ ने सीपीसीबी के निगरानी नेटवर्क के साथ बिना किसी रुकावट के डेटा साझा करना भी अनिवार्य कर दिया है. इसके अलावा, यमुना बेसिन के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को निर्देश दिया गया है कि वे प्रदूषण रोधी उपायों के पालन, तालमेल और तेजी से क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दो सप्ताह के भीतर एक वरिष्ठ नोडल अधिकारी नियुक्त करें.
पीठ ने अपने आदेश के अंत में कहा, "इस मामले को 13 जनवरी 2027 को दोपहर 2:00 बजे इसी पीठ के सामने सूचीबद्ध करें. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति प्रतिवादियों के सभी स्थायी वकीलों या स्वयं प्रतिवादियों को ईमेल के माध्यम से भेजे."
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