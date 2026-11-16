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यमुना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त : प्रदूषण रोकने में विफल रहने वाली सरकारों पर जुर्माना लगाने का संकेत

यमुना नदी में सफेद झाग. (File) ( ETV Bharat )

By Sumit Saxena 8 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यमुना का बढ़ता प्रदूषण पूरे उत्तर भारत में नागरिक प्रशासन की विफलता को साफ तौर पर दर्शाता है. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि नदी की सफाई पर भारी-भरकम सरकारी पैसा खर्च होने के बावजूद इसकी हालत और खराब ही हुई है. सख्त जवाबदेही तय करने का संकेत देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब प्रदूषण के लिए एक-दूसरे पर "जिम्मेदारी नहीं टाल सकते". कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि नदी को प्रदूषित होने से रोकने में विफल रहने वाली सरकारों पर आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है।

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने 4 नवंबर को यह आदेश पारित किया था, जिसे हाल ही में अपलोड किया गया है. पीठ ने कहा कि 'यमुना एक्शन प्लान' एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह घरेलू सीवेज को यमुना नदी में जाने वाले प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोत के रूप में पहचानता है. अदालत ने इस बात पर गौर किया कि इस योजना के तहत पहले से मौजूद संयंत्रों को बेहतर बनाने के अलावा, 125 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 12 नए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, 10 नए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लांट और 23 बायो-गैस प्लांट बनाने का प्रावधान है.