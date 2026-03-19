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हथकड़ी लगाकर आरोपियों को घुमाने और वीडियो बनाने पर रोक की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

अहमदाबाद/नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है. इसमें पुलिस द्वारा आरोपियों के हाथ बांधकर परेड कराने और ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की कार्यप्रणाली को चुनौती दी गई है. याचिका में इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन और मानवीय गरिमा के खिलाफ बताया गया है.

मानवाधिकारों का टकराव

याचिका में विस्तार से बताया गया है कि हाल के वर्षों में विभिन्न राज्यों में आरोपियों को रस्सियों या हथकड़ियों से बांधकर सरेआम घुमाने का चलन बढ़ा है. कई बार आरोपियों के साथ मारपीट भी की जाती है. चिंताजनक यह है कि स्वयं पुलिसकर्मी इन दृश्यों को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं. याचिका के अनुसार, यह आरोपियों को जनता के बीच बेइज्जत करने का एक अनौपचारिक और अमानवीय तरीका बन गया है.

'मीडिया ट्रायल' पर सवाल

याचिका में कहा गया है कि कानून के नजरिए से, किसी भी व्यक्ति को तब तक 'बेगुनाह' माना जाता है जब तक अदालत उसे दोषी न ठहरा दे. याचिका में दलील दी गई है कि ऐसी सार्वजनिक परेड और वीडियो, आरोपी को ट्रायल से पहले ही 'अपराधी' घोषित कर देते हैं. यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन है और एक प्रकार का 'मीडिया ट्रायल' है, जो न्यायिक निष्पक्षता को प्रभावित करता है.