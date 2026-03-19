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हथकड़ी लगाकर आरोपियों को घुमाने और वीडियो बनाने पर रोक की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

इस मामले में केंद्र सरकार के अलावा गुजरात, असम, हरियाणा और महाराष्ट्र की सरकारों को पक्षकार बनाया गया है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 19, 2026 at 5:43 PM IST

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अहमदाबाद/नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है. इसमें पुलिस द्वारा आरोपियों के हाथ बांधकर परेड कराने और ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की कार्यप्रणाली को चुनौती दी गई है. याचिका में इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन और मानवीय गरिमा के खिलाफ बताया गया है.

मानवाधिकारों का टकराव

याचिका में विस्तार से बताया गया है कि हाल के वर्षों में विभिन्न राज्यों में आरोपियों को रस्सियों या हथकड़ियों से बांधकर सरेआम घुमाने का चलन बढ़ा है. कई बार आरोपियों के साथ मारपीट भी की जाती है. चिंताजनक यह है कि स्वयं पुलिसकर्मी इन दृश्यों को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं. याचिका के अनुसार, यह आरोपियों को जनता के बीच बेइज्जत करने का एक अनौपचारिक और अमानवीय तरीका बन गया है.

'मीडिया ट्रायल' पर सवाल

याचिका में कहा गया है कि कानून के नजरिए से, किसी भी व्यक्ति को तब तक 'बेगुनाह' माना जाता है जब तक अदालत उसे दोषी न ठहरा दे. याचिका में दलील दी गई है कि ऐसी सार्वजनिक परेड और वीडियो, आरोपी को ट्रायल से पहले ही 'अपराधी' घोषित कर देते हैं. यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन है और एक प्रकार का 'मीडिया ट्रायल' है, जो न्यायिक निष्पक्षता को प्रभावित करता है.

एडवोकेट उत्कर्ष दवे का तर्क

याचिकाकर्ता के वकील, एडवोकेट उत्कर्ष दवे ने कहा, "कानून को अपना काम मुस्तैदी से करना चाहिए, लेकिन आरोपियों की सार्वजनिक परेड कराना न्यायपालिका के लिए एक खतरनाक ट्रेंड है. यह न केवल व्यक्ति के अधिकारों का हनन है, बल्कि पूरे सिस्टम की साख पर भी असर डालता है. आजकल 'वायरल वीडियो' के लिए की जाने वाली ऐसी कार्रवाइयों पर सख्त लगाम लगनी चाहिए."

इन राज्यों को बनाया गया पक्षकार

इस मामले में केंद्र सरकार के अलावा गुजरात, असम, हरियाणा और महाराष्ट्र की सरकारों को पक्षकार बनाया गया है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से सभी राज्यों की पुलिस के लिए एक समान और सख्त गाइडलाइंस जारी करने की मांग की गई है. इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई कल यानी कि 20 मार्च को होनी तय है. कोर्ट के रुख पर पूरे देश की नजरें टिकी होंगी.

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