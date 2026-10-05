सुप्रीम कोर्ट आज CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगा
कॉज लिस्ट के अनुसार देश के चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी.
Published : October 5, 2026 at 10:14 AM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिनमें चुनौती दी गई है कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार अकेले ही उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो संवैधानिक रूप से पूरे कई सदस्यों वाले पोल पैनल के लिए तय हैं.
सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश हुई कॉज लिस्ट के अनुसार देश के चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी. सीनियर वकील विकास सिंह ने 29 सितंबर को सीजेआई के सामने यह मामला उठाया था, जिसके बाद सीजेआई ने कहा, 'इसे अगले हफ़्ते लिस्ट करें.
'याचिका में ईसीआई को चलाने वाले सामूहिक फैसले लेने के फ्रेमवर्क को लागू करने और उस अधिकार के बारे में क्वो वारन्टो जैसा रिट जारी करने की मांग की गई है जिसके तहत सीईसी ने कथित तौर पर पोल पैनल के नाम पर काम किया है. याचिका में कहा गया है कि संविधान का आर्टिकल 324 चुनावों की देखरेख, डायरेक्शन और कंट्रोल का अधिकार कमीशन को देता है, न कि किसी एक मुख्य चुनाव आयुक्त को.
यह चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर (अपॉइंटमेंट, सर्विस की शर्तें और टर्म ऑफ़ ऑफिस) एक्ट, 2023 के सेक्शन 18 पर भी निर्भर करता है, जो मिलकर फैसला लेने का नियम बनाता है, और जिन मामलों पर एकमत नहीं है, उन पर बहुमत से फ़ैसला किया जाता है.
याचिका में इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के लिखे हुए मैसेज और फाइल नोटिंग का इस्तेमाल किया गया है. इन कमिश्नरों ने कथित तौर पर अक्टूबर 2025 और अगस्त 2026 के बीच कम से कम 14 आपत्तियां दर्ज की थी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नाम पर उनकी मंजूरी के बिना लिए गए फैसलों और कदमों के बारे में थी.
पिटीशन में बताई गई आपत्तियां, पोल बॉडी की मंजूरी के बिना कथित तौर पर जारी किए गए कम्युनिकेशन और ऑर्डर, मीटिंग से पहले और बाद में एजेंडा की कमी, बिना मंजूरी के विदेश यात्रा, फॉर्म 6 में बदलाव, इलेक्टोरल रोल डेटाबेस तक पहुंच और पश्चिम बंगाल में ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने से जुड़ी है.
पिटीशन में दो इलेक्शन कमिश्नरों द्वारा मतदाता सूची डेटाबेस डेटाबेस के धीरे-धीरे केंद्रीयकरण और चुनाव आयोग के आईटी एस्टैब्लिशमेंट के काम के बंटवारे में बदलाव को लेकर कथित तौर पर उठाई गई चिंताओं का भी जिक्र है.
पिटीशनर ने यह डिक्लेयर करने की मांग की है कि आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग को मिली शक्तियों का इस्तेमाल या उन्हें पोल बॉडी के एक्ट के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता, सिवाय कमीशन को कंट्रोल करने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैच्युटरी फ्रेमवर्क के.
इस पिटीशन में विवादित फैसलों से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड को पेश करने और सुरक्षित रखने के अलावा, सामूहिक निर्णय लेने का ढांचा का पालन पक्का करने के लिए घोषणा और जरूरी निर्देश भी मांगे गए हैं.