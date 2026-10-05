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सुप्रीम कोर्ट आज CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिनमें चुनौती दी गई है कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार अकेले ही उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो संवैधानिक रूप से पूरे कई सदस्यों वाले पोल पैनल के लिए तय हैं.