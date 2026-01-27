सुप्रीम कोर्ट में याचिकाः UGC 2026 नियमों में जातिगत भेदभाव की परिभाषा को दी चुनौती
यूजीसी के नए नियम को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है. सोशल मीडिया पर विरोध के बाद मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया.
By Sumit Saxena
Published : January 27, 2026 at 5:36 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के हाल ही में अधिसूचित एक नियम को चुनौती दी गई है. याचिका में दावा किया गया है कि इस नियम में जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा बहुत सीमित है, जिससे कई लोग संस्थागत सुरक्षा के दायरे से बाहर हो गए हैं.
विनीत जिंदल द्वारा दायर इस याचिका में तर्क दिया गया है कि हाल ही में अधिसूचित 'UGC (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) नियम, 2026' की धारा 3(c) सबको साथ लेकर चलने वाली नहीं है. याचिका के अनुसार, यह नियम उन छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा करने में विफल है जो आरक्षित श्रेणियों में नहीं आते हैं.
याचिका में कहा गया है कि यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 15(1) (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक) के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.
याचिका में इस नियम को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि इसमें जाति-आधारित भेदभाव को बहुत ही संकुचित तरीके से परिभाषित किया गया है, जिसके तहत केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को ही शामिल किया गया है.
याचिका में कहा गया है कि 'जाति-आधारित भेदभाव' के दायरे को केवल SC, ST और OBC श्रेणियों तक सीमित रखकर, UGC ने 'सामान्य' या अनारक्षित श्रेणियों के उन लोगों को संस्थागत सुरक्षा और शिकायत निवारण के अधिकार से वंचित कर दिया है, जिन्हें अपनी जाति की पहचान के कारण उत्पीड़न या पक्षपात का सामना करना पड़ सकता है.
याचिका के अनुसार, वर्तमान नियम का यह 'वर्गीकृत रूप' सुरक्षा का एक ऐसा पदानुक्रम बनाता है जो असंवैधानिक है. याचिका में शीर्ष अदालत (सुप्रीम कोर्ट) से आग्रह किया गया है कि वह अधिकारियों को इस नियम (3-c) को इसके वर्तमान स्वरूप में लागू करने से रोके. साथ ही, याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि जाति-आधारित भेदभाव को 'जाति-तटस्थ' और संविधान सम्मत तरीके से दोबारा परिभाषित किया जाए.
इसे भी पढ़ेंः