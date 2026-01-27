ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाः UGC 2026 नियमों में जातिगत भेदभाव की परिभाषा को दी चुनौती

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के हाल ही में अधिसूचित एक नियम को चुनौती दी गई है. याचिका में दावा किया गया है कि इस नियम में जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा बहुत सीमित है, जिससे कई लोग संस्थागत सुरक्षा के दायरे से बाहर हो गए हैं.

विनीत जिंदल द्वारा दायर इस याचिका में तर्क दिया गया है कि हाल ही में अधिसूचित 'UGC (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) नियम, 2026' की धारा 3(c) सबको साथ लेकर चलने वाली नहीं है. याचिका के अनुसार, यह नियम उन छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा करने में विफल है जो आरक्षित श्रेणियों में नहीं आते हैं.

याचिका में कहा गया है कि यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 15(1) (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक) के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.

याचिका में इस नियम को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि इसमें जाति-आधारित भेदभाव को बहुत ही संकुचित तरीके से परिभाषित किया गया है, जिसके तहत केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को ही शामिल किया गया है.