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सुप्रीम कोर्ट ने मनुस्मृति का हवाला देकर पूछा- 'आजादी के 75 साल बाद भी बेटी बचाने के पोस्टर क्यों?'

सुप्रीम कोर्ट. ( ANI )

By Sumit Saxena 5 Min Read

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बेटी के जन्म पर मां की खुशी को बयां करने वाली कविता 'बालिका का परिचय' का जिक्र किया. इसके साथ ही कोर्ट ने मनुस्मृति के श्लोक- "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" (जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, वहां देवता वास करते हैं)- का हवाला देते हुए बेटों को तरजीह देने वाली पुरुष-प्रधान सोच और गुपचुप तरीके से किए जाने वाले भ्रूण परीक्षण की प्रथा पर गहरी चिंता और नाराजगी जताई. सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि आजादी के 75 से ज्यादा साल बीत जाने के बाद भी, हमारे कस्बों और शहरों में बेटियों की शिक्षा, सशक्तिकरण और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले पोस्टर देखना एक आम बात है. यहां तक कि दिल्ली में भी दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बसों पर अक्सर ऐसे संदेश लिखे हुए मिल जाते हैं. न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि जब तक समाज की मानसिकता में बदलाव नहीं आता, तब तक 'गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक' (PCPNDT) अधिनियम को कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता है. बेटियों के लिए चलाई जा रही "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जननी सुरक्षा योजना, लाडली लक्ष्मी योजना" जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा- "ये योजनाएं इस पुरुष-प्रधान व्यवस्था में बेटियों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लगातार प्रयासों को दर्शाती हैं. इस दिशा में काफी प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है." पीठ ने संक्षेप में कहा कि हालांकि स्थिति 1990 के दशक के मध्य की तुलना में काफी बेहतर है, लेकिन आंकड़े इस मामले में लापरवाही या संतुष्ट होकर बैठ जाने की इजाजत नहीं देते. अदालत ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि अब तक हुई प्रगति अधूरी और असमान है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "नतीजतन, पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) अधिनियम जैसे कल्याणकारी कानूनों की ईमानदारी और सख्ती से पालना तब तक जरूरी है, जब तक कि समाज की मानसिकता में व्यापक बदलाव नहीं आ जाता. जब तक महिला की तथाकथित 'जन्मजात कमजोरी' की सोच वास्तविक समानता में नहीं बदल जाती, तब तक ऐसे ईमानदार प्रयास जारी रखने होंगे. जब समाज को यह अहसास हो जाएगा, तब ऐसे अभियानों की जरूरत नहीं रह जाएगी."