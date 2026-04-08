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'यह पति का कर्तव्य है...पत्नी की योग्यता चाहे जो भी हो', सुप्रीम कोर्ट ने 5 करोड़ रुपये गुजारा भत्ता देने का दिया आदेश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पति को पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता के तौर पर 5 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि किसी महिला की पढ़ाई या व्यावसायिक योग्यता पति को अपने जीवनसाथी और बच्चों का खर्च उठाने की अपनी शादी, पिता की, नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी से नहीं बचा सकती.

जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने अलग रह रहे पति-पत्नी के बीच दस साल पुराने झगड़े को 'महाभारत की शादी की लड़ाई' बताया. 7 अप्रैल को दिए गए फैसले में बेंच ने कहा, "उत्तरदाता-पति को अपील करने वाली पत्नी को उसके सभी दावों के पूरे और आखिरी निपटारे के लिए कुल 5 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें स्थायी गुजारा भत्ता, रखरखाव (पिछला, अभी का और आगे का), बच्चों का सपोर्ट और मुकदमे का खर्च शामिल है."

बेंच ने शादी खत्म करने के लिए संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल किया. यह एक ऐसा नियम है जो सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में पूरा न्याय करने के लिए कोई भी आदेश देने का अधिकार देता है.

बेंच ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि शादी हर तरह से खत्म हो चुकी है और यह संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत सही मामला है. बेंच ने कहा, "न सिर्फ पार्टियों के बीच शादी को खत्म करना है, बल्कि रिश्तेदारों और कानूनी वकीलों के खिलाफ शुरू की गई और लंबित सभी कार्रवाई को भी खत्म करना है, ताकि पूरा न्याय हो सके और इस दशक पुराने विवाद को शांत किया जा सके, जिसने सारी हदें पार कर ली हैं और महाभारत की शादी की लड़ाई का दर्जा ले लिया है."

बेंच ने कहा, "यह कहने की जरूरत नहीं है कि, खासकर आज के समय में रहने और पढ़ाई के महंगे खर्च को देखते हुए बेटे के मेंटेनेंस, परवरिश और पढ़ाई के लिए काफी पैसे की जरूरत होगी. इसलिए, भले ही अपील करने वाली पत्नी बहुत पढ़ी-लिखी और पेशेवर योग्यता रखती हो, लेकिन यह अपने आप में रेस्पोंडेंट पति को अपनी पत्नी और बच्चों का खर्च उठाने की अपनी शादी, पिता की, नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी से बरी करने का कारण नहीं हो सकता."

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट के सितंबर 2024 के आदेश के ख़िलाफ पत्नी की अपील पर आया. हाई कोर्ट ने पार्टियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे शादी के झगड़े की वजह से लंबे समय से लंबित रखरखाव के बकाए की रिकवरी के लिए कार्यान्वयन की कार्रवाई में तेजी लाने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी से पति के 20 करोड़ रुपये के काउंटरक्लेम को भी खारिज कर दिया.