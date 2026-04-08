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'यह पति का कर्तव्य है...पत्नी की योग्यता चाहे जो भी हो', सुप्रीम कोर्ट ने 5 करोड़ रुपये गुजारा भत्ता देने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 5 करोड़ रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश देते हुए कहा कि, यह पति का कर्तव्य है.

Supreme Court orders rs 5 crore alimony says husbands duty irrespective of wifes qualification
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : April 8, 2026 at 8:55 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पति को पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता के तौर पर 5 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि किसी महिला की पढ़ाई या व्यावसायिक योग्यता पति को अपने जीवनसाथी और बच्चों का खर्च उठाने की अपनी शादी, पिता की, नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी से नहीं बचा सकती.

जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने अलग रह रहे पति-पत्नी के बीच दस साल पुराने झगड़े को 'महाभारत की शादी की लड़ाई' बताया. 7 अप्रैल को दिए गए फैसले में बेंच ने कहा, "उत्तरदाता-पति को अपील करने वाली पत्नी को उसके सभी दावों के पूरे और आखिरी निपटारे के लिए कुल 5 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें स्थायी गुजारा भत्ता, रखरखाव (पिछला, अभी का और आगे का), बच्चों का सपोर्ट और मुकदमे का खर्च शामिल है."

बेंच ने शादी खत्म करने के लिए संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल किया. यह एक ऐसा नियम है जो सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में पूरा न्याय करने के लिए कोई भी आदेश देने का अधिकार देता है.

बेंच ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि शादी हर तरह से खत्म हो चुकी है और यह संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत सही मामला है. बेंच ने कहा, "न सिर्फ पार्टियों के बीच शादी को खत्म करना है, बल्कि रिश्तेदारों और कानूनी वकीलों के खिलाफ शुरू की गई और लंबित सभी कार्रवाई को भी खत्म करना है, ताकि पूरा न्याय हो सके और इस दशक पुराने विवाद को शांत किया जा सके, जिसने सारी हदें पार कर ली हैं और महाभारत की शादी की लड़ाई का दर्जा ले लिया है."

बेंच ने कहा, "यह कहने की जरूरत नहीं है कि, खासकर आज के समय में रहने और पढ़ाई के महंगे खर्च को देखते हुए बेटे के मेंटेनेंस, परवरिश और पढ़ाई के लिए काफी पैसे की जरूरत होगी. इसलिए, भले ही अपील करने वाली पत्नी बहुत पढ़ी-लिखी और पेशेवर योग्यता रखती हो, लेकिन यह अपने आप में रेस्पोंडेंट पति को अपनी पत्नी और बच्चों का खर्च उठाने की अपनी शादी, पिता की, नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी से बरी करने का कारण नहीं हो सकता."

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट के सितंबर 2024 के आदेश के ख़िलाफ पत्नी की अपील पर आया. हाई कोर्ट ने पार्टियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे शादी के झगड़े की वजह से लंबे समय से लंबित रखरखाव के बकाए की रिकवरी के लिए कार्यान्वयन की कार्रवाई में तेजी लाने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी से पति के 20 करोड़ रुपये के काउंटरक्लेम को भी खारिज कर दिया.

बेंच ने कहा कि पार्टियां लंबे समय से चली आ रही, कड़वी शादी की लड़ाई में उलझी हुई हैं, जिसके चलते अलग-अलग कोर्ट और फोरम में कई केस दायर हुए हैं. बेंच ने कहा, "हम यह भी नोट कर सकते हैं कि रेस्पोंडेंट-पति ने हर स्टेज पर, न केवल अपील करने वाली पत्नी और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ, बल्कि उसके वकीलों के खिलाफ भी अनगिनत एप्लीकेशन और शिकायतें फाइल करके कार्रवाई को बढ़ाने और उलझाने की कोशिश की है. इनमें से ज्यादातर कार्रवाई बदले की भावना से की गई और परेशान करने वाली लगती है."

बेंच ने कहा कि यह साफ तौर पर रेस्पोंडेंट-पति की तरफ से दुश्मनी भरा, झगड़ालू और बदले की भावना वाला रवैया दिखाता है और पति के इस झगड़ालू व्यवहार पर फरवरी, 2025 में पास किए गए एक आदेश में ध्यान दिया गया था.

बेंच ने कहा, "रेस्पोंडेंट-पति के इस लगातार, बदले की भावना से भरे और दबाने वाले व्यवहार को देखते हुए, जो इस कोर्ट के सामने कार्रवाई के दौरान पूरी तरह से सामने आ गया है, हम उस वजह का अंदाजा लगा सकते हैं जिसकी वजह से अपील करने वाली पत्नी को रेस्पोंडेंट-पति के साथ अपना शादीशुदा रिश्ता जारी रखना बहुत मुश्किल लगा होगा."

बेंच ने आदेश दिया कि किसी भी पार्टी द्वारा एक-दूसरे या रिश्तेदारों के खिलाफ फाइल की गई सभी लंबित सिविल, क्रिमिनल और मिसलेनियस कार्रवाई, जिसमें किसी भी कोर्ट या फोरम में पेंडिंग सभी FIR, शिकायतें और दूसरी आवेदन शामिल हैं, रद्द या बंद कर दी जाएंगी.

बेंच ने कहा, "अपील करने वाली पत्नी दोनों बेटों की पूरी कस्टडी की हकदार होगी. हालांकि, रेस्पोंडेंट पति को मिलने-जुलने का अधिकार होगा…" इस फैसले से जनवरी 2010 में हुई शादी से पैदा हुए लंबे समय से चले आ रहे शादी के झगड़े का अंत हो गया. यह जोड़ा अक्टूबर 2016 से अलग रह रहा था, और दो नाबालिग बच्चे पत्नी की कस्टडी में थे.

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