सुप्रीम कोर्ट ने 85 वर्षीय महिला के बलात्कार-हत्या के मामले में एक व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में कोयंबटूर में 85 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार और हत्या के सनसनीखेज मामले में एक व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया है. यह फैसला 29 अक्टूबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनाया.

पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष घटनाओं की पूरी श्रृंखला को दर्शाने वाले विश्वसनीय साक्ष्य पेश करने में विफल रहा है, जिससे अपीलकर्ता को दोषी ठहराया जा सके और जिस घटनाक्रम को पेश करने की कोशिश की जा रही है, वह कमियों से भरा है जिससे महत्वपूर्ण अंतराल पैदा हो रहे हैं. इससे अन्य संभावित परिकल्पनाएं सामने आ रही हैं.

संदेह का लाभ मिला

पीठ ने अपील स्वीकार करते हुए कहा,"ऐसी मिसिंग कड़ियों के कारण दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती. इस संबंध में संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए. ऐसे में अभियुक्त का अपराध उचित संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ है और इसलिए विवादित निर्णय रद्द किए जाने योग्य हैं."

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के 2021 के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें अपीलकर्ता मोहम्मद समीर खान को दी गई दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा गया था.

पीठ ने कहा कि केवल इसलिए कि चिकित्सा साक्ष्य दुर्भाग्यपूर्ण जीवन-हानि को साबित करते हैं, किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि वह उस समय आसपास ही मौजूद था. पीठ ने कहा कि जब कोई प्रत्यक्षदर्शी न हो और मामला सरकमस्टेंशियल एविडेंस का हो, तो फोरेंसिक साक्ष्य के अभाव में लाभ अभियुक्त को मिलेगा.

तत्काल रिहाई का आदेश

पीठ ने कहा, "मौजूदा मामले में अभियोजन पक्ष चिकित्सा या फोरेंसिक साक्ष्य के माध्यम से अपीलकर्ता को अपराध से जोड़ने में विफल रहा है, क्योंकि मृतक के शरीर, बरामद वस्तुओं या घटनास्थल पर उसका कोई खून, बाल, स्किन का सैंपल या फिंगरप्रिंट नहीं मिला है." सुप्रीम कोर्ट ने किसी अन्य मामले में आवश्यक न होने पर तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित कोवई केंद्रीय कारागार से उसकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया.