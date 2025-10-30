सुप्रीम कोर्ट ने 85 वर्षीय महिला के बलात्कार-हत्या के मामले में एक व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया
19 दिसंबर 2016 को एक 86 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी. पोस्टमार्टम से पता चला कि उसकी मौत गला घोंटने से हुई थी.
By Sumit Saxena
Published : October 30, 2025 at 3:41 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में कोयंबटूर में 85 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार और हत्या के सनसनीखेज मामले में एक व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया है. यह फैसला 29 अक्टूबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनाया.
पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष घटनाओं की पूरी श्रृंखला को दर्शाने वाले विश्वसनीय साक्ष्य पेश करने में विफल रहा है, जिससे अपीलकर्ता को दोषी ठहराया जा सके और जिस घटनाक्रम को पेश करने की कोशिश की जा रही है, वह कमियों से भरा है जिससे महत्वपूर्ण अंतराल पैदा हो रहे हैं. इससे अन्य संभावित परिकल्पनाएं सामने आ रही हैं.
संदेह का लाभ मिला
पीठ ने अपील स्वीकार करते हुए कहा,"ऐसी मिसिंग कड़ियों के कारण दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती. इस संबंध में संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए. ऐसे में अभियुक्त का अपराध उचित संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ है और इसलिए विवादित निर्णय रद्द किए जाने योग्य हैं."
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के 2021 के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें अपीलकर्ता मोहम्मद समीर खान को दी गई दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा गया था.
पीठ ने कहा कि केवल इसलिए कि चिकित्सा साक्ष्य दुर्भाग्यपूर्ण जीवन-हानि को साबित करते हैं, किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि वह उस समय आसपास ही मौजूद था. पीठ ने कहा कि जब कोई प्रत्यक्षदर्शी न हो और मामला सरकमस्टेंशियल एविडेंस का हो, तो फोरेंसिक साक्ष्य के अभाव में लाभ अभियुक्त को मिलेगा.
तत्काल रिहाई का आदेश
पीठ ने कहा, "मौजूदा मामले में अभियोजन पक्ष चिकित्सा या फोरेंसिक साक्ष्य के माध्यम से अपीलकर्ता को अपराध से जोड़ने में विफल रहा है, क्योंकि मृतक के शरीर, बरामद वस्तुओं या घटनास्थल पर उसका कोई खून, बाल, स्किन का सैंपल या फिंगरप्रिंट नहीं मिला है." सुप्रीम कोर्ट ने किसी अन्य मामले में आवश्यक न होने पर तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित कोवई केंद्रीय कारागार से उसकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया.
2016 में हुई थी घटना
बता दें कि मृतका 19 दिसंबर 2016 को मृत पाई गई थी और पोस्टमार्टम से पता चला कि उसकी मौत गला घोंटने से हुई थी और उसके साथ यौन उत्पीड़न भी हुआ था. अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतका के शरीर से दो सोने की चूड़ियां गायब पाई गईं और उसके घर के सामने रहने वाली उसकी बेटी ने मामला दर्ज कराया था.
मामले में दिसंबर 2016 में अपीलकर्ता को उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब आस-पास रहने वाले एक गवाह ने खुलासा किया कि आरोपी पिछले दो दिनों से उसके साथ रह रहा था, लेकिन घटना वाले दिन, उसके घर पर एक जन्मदिन की पार्टी के बाद अपीलकर्ता एक अन्य व्यक्ति के साथ लगभग 2 बजे धूम्रपान करने के लिए बाहर गया था. आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता यह कहकर घर से चला गया था कि उसे नौकरी का प्रस्ताव मिला है.
बयान में विरोधाभास
हालांकि, पीठ ने एक अन्य गवाह के साथ उसके बयान में विरोधाभास पाया. गौरतलब है कि मामले में एक अन्य गवाह ने कहा कि उसने आरोपी को घटना के बाद परिसर से बाहर आते देखा था. पीठ ने पुलिस के इस दावे पर भी संदेह जताया कि उसे एक ओवरब्रिज से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से दो चूड़ियां बरामद की गईं थीं.
पीठ ने कहा, "ऐसे मामलों में जहां सरकमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर अभियुक्त का अपराध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है. अगर मामले में प्रस्तुत साक्ष्य पर दो दृष्टिकोण संभव हैं, जिनमें से एक दृष्टिकोण अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करता है और दूसरा उसकी निर्दोषता की ओर, तो अभियुक्त के पक्ष में जो दृष्टिकोण हो उसे अपनाया जाना चाहिए."
यह भी पढ़ें- 'सुप्रीम कोर्ट की 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा का नियम 'एब्सलूट' नहीं', जम्मू कश्मीर सरकार ने विधायकों को कहा