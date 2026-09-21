2012 में 17 साल की लड़की का बेरहमी से रेप और मर्डर: सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जांच के आदेश दिए
सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से जांच का आदेश दिया और अधिकारियों को असली दोषियों को सजा दिलाने का निर्देश दिया.
By Sumit Saxena
Published : September 21, 2026 at 8:58 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि कर्नाटक के उजीरे में 2012 में 17 साल की नाबालिग लड़की के रेप और मर्डर की जांच ने उसकी अंतरात्मा को झकझोर दिया है. अदालत ने इस जांच को पीड़िता के साथ बहुत बड़ा अन्याय बताया.
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि गलत तरीके से मुकदमा चलाने पर मुआवजा दिया जा सकता है लेकिन जिस लड़की का बेरहमी से रेप और मर्डर हुआ है और उसे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती.
यह कहते हुए कि समाज को पीड़िता को निराश नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से जांच का आदेश दिया और अधिकारियों को असली दोषियों को सजा दिलाने का निर्देश दिया. जस्टिस संजय कुमार और संजीव सचदेवा की बेंच ने कहा कि अक्टूबर 2012 में बेलथांगडी पुलिस द्वारा मूल रूप से दर्ज की गई शिकायत और उसके बाद दर्ज की गई एफआईआर की नए सिरे से जांच की जानी चाहिए.
बेंच ने कहा कि कर्नाटक सरकार को एक विशेष जांच दल (SIT) बनानी चाहिए जिसमें कुशल जांचकर्ता हों. ऐसे जांचकर्ता जो आधुनिक जांच तकनीक के इस्तेमाल से अच्छी तरह वाकिफ हों, और जिसका नेतृत्व राज्य का एक सीनियर पुलिस अधिकारी करे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेलथांगडी पुलिस थाना, सीआईडी या सीबीआई की जांच टीम का कोई भी अधिकारी जो इस मामले से पहले से जुड़े थे वे लोग स्पेशल जांच दल का हिस्सा नहीं होंगे. बेंच ने आगे कहा, मामले पर नई जांच तीन महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी और पुलिस रिपोर्ट कानून के मुताबिक संबंधित कोर्ट में फाइल की जाएगी. उसके बाद मामला कानून के मुताबिक आगे बढ़ेगा.
बेंच ने कहा कि ऐसे मामले में जहां 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ बेरहमी से रेप और मर्डर किया जाता है, जिस तरह से जांच आगे बढ़ी है और जिस तरह से अलग-अलग जांच एजेंसियों ने जांच की और सबूत इकट्ठा किए और उनकी जांच की उससे कोर्ट की अंतरात्मा भी हिल गई है. बेंच ने कहा कि जिस व्यक्ति पर केस चला उसे जुर्म करने के काबिल नहीं पाया गया और जांच इस तरह से की गई जिससे पीड़िता के साथ अन्याय हुआ.
बेंच ने कहा कि असली गुनहगारों के जांच में हेरफेर करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. इस तरह की ढीली और गलत जांच उन जांच अधिकारियों को फायदा देती है जो अपना काम सही और मेहनत से करने में नाकाम रहे. बेंच ने कहा, "जिस व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया गया था, उसके साथ हुए अन्याय की हमेशा भरपाई की जा सकती है. लेकिन जिस पीड़िता का बेरहमी से रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई, उसके साथ हुए अन्याय की कभी भरपाई नहीं की जा सकती."
बेंच ने कहा, "अगर समाज ऐसे जघन्य अपराध की पीड़िता को सही जांच करके और असली गुनहगारों को सजा दिलाकर न्याय नहीं देता है तो वह अपने कर्तव्य में नाकाम होगा." आपराधिक मामले में कमी का हवाला देते हुए बेंच ने कहा कि खास हालात में अदालत आपराधिक न्याय (क्रिमिनल जस्टिस) की गलती को रोकने के लिए और अगर जरूरी समझे तो नए सिरे से जांच का निर्देश दे सकता है.
बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक निष्पक्ष जांच, संविधान के आर्टिकल 21 के तहत गारंटी वाले संवैधानिक अधिकार का उतना ही हिस्सा है जितना कि एक निष्पक्ष सुनवाई, जिसके बिना सुनवाई स्वाभाविक रूप से निष्पक्ष नहीं होगा. बेंच ने कहा, "जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और सही होनी चाहिए क्योंकि यह कानून के शासन की अनिवार्य व बुनियादी शर्त है. जांच एजेंसी को दागी और पक्षपाती तरीके से जांच करने की इजाजत नहीं दी जा सकती. जहां कोर्ट के दखल न देने से आखिरकार न्याय नहीं होगा, वहां कोर्ट को दखल देना चाहिए."
डीएनए जांच करने वाले टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन के सहायक निदेशक के बयान पर ध्यान देते हुए बेंच ने कहा कि उनके बयान से पता चलता है कि अगर संदिग्ध लोग मिलते हैं, तो पीड़ित के कपड़ों से लिए गए डीएनए सैंपल का मिलान अभी भी किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "इस तरह, हाई कोर्ट का यह कहना कि यह शक है कि जो सबूत गोल्डन आवर में इकट्ठा नहीं किए जा सके, वे अभी भी मौजूद हैं और अगर दोबारा जांच की इजाजत दी भी गई तो भी कोई काम का मकसद पूरा नहीं होगा. साफ तौर पर गलत है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता."
बेंच ने कहा कि जरूरी गवाह मौजूद हैं और दूसरे लोगों के बाल भी मौजूद हैं जिन्हें जरूरी चीज के तौर पर पेश किया गया है. अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है, तो उसका ब्लड सैंपल लिया जा सकता है और उसकी डीएनए जांच से तुलना की जा सकती है. बेंच ने कहा कि इस पृष्ठभूमि में न्याय के लिए यह जरूरी होगा कि नए सिरे से फिर से जांच (डीनोवो/रीइन्वेस्टिगेशन) के सवाल पर कानून और उन हालात की जांच की जाए जिनके तहत इसका आदेश दिया जा सकता है.
अप्रैल 2026 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पास किया जिसमें कर्नाटक को याचिकाकर्ता के एडिशनल एफिडेविट में सूचिबद्ध 8 संभावित गवाहों को पूरी सुरक्षा देने का निर्देश दिया गया था. बेंच ने कहा, "कर्नाटक राज्य ने आदेश का पालन किया है. आदेश पास होने के 3 हफ्ते के अंदर संभावित गवाहों को ढूंढ लिया है. 3 हफ्ते के अंदर गवाहों को सफलतापूर्वक ढूंढने की राज्य की क्षमता, 3 जांच एजेंसियों की इन लीड्स की समय पर जांच करने में नाकामी पर सवाल उठाती है."
परिवार और आम जनता को शक था कि इलाके के तीन बहुत असरदार और अमीर लोगों ने यह जुर्म किया है. पीड़िता की मां की एक अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, जिसमें उन्होंने नई जांच की मांग की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि जरूरी सबूतों को नजरअंदाज किया गया और पहले की सीआईडी और सीबीआई जांच में कमियों पर चिंता जताई.
कर्नाटक सीआईडी और सीबीआई की जांच के बावजूद उनकी मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है. 2024 में पीड़िता की मां ने कर्नाटक हाई कोर्ट में नई सीबीआई जांच की मांग की. अगस्त 2024 में हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर विचार करने से मना कर दिया. हालांकि आगे की जांच की जरूरत पर टिप्पणी की.
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