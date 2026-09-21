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2012 में 17 साल की लड़की का बेरहमी से रेप और मर्डर: सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जांच के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 6 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि कर्नाटक के उजीरे में 2012 में 17 साल की नाबालिग लड़की के रेप और मर्डर की जांच ने उसकी अंतरात्मा को झकझोर दिया है. अदालत ने इस जांच को पीड़िता के साथ बहुत बड़ा अन्याय बताया. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि गलत तरीके से मुकदमा चलाने पर मुआवजा दिया जा सकता है लेकिन जिस लड़की का बेरहमी से रेप और मर्डर हुआ है और उसे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती. यह कहते हुए कि समाज को पीड़िता को निराश नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से जांच का आदेश दिया और अधिकारियों को असली दोषियों को सजा दिलाने का निर्देश दिया. जस्टिस संजय कुमार और संजीव सचदेवा की बेंच ने कहा कि अक्टूबर 2012 में बेलथांगडी पुलिस द्वारा मूल रूप से दर्ज की गई शिकायत और उसके बाद दर्ज की गई एफआईआर की नए सिरे से जांच की जानी चाहिए. बेंच ने कहा कि कर्नाटक सरकार को एक विशेष जांच दल (SIT) बनानी चाहिए जिसमें कुशल जांचकर्ता हों. ऐसे जांचकर्ता जो आधुनिक जांच तकनीक के इस्तेमाल से अच्छी तरह वाकिफ हों, और जिसका नेतृत्व राज्य का एक सीनियर पुलिस अधिकारी करे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेलथांगडी पुलिस थाना, सीआईडी या सीबीआई की जांच टीम का कोई भी अधिकारी जो इस मामले से पहले से जुड़े थे वे लोग स्पेशल जांच दल का हिस्सा नहीं होंगे. बेंच ने आगे कहा, मामले पर नई जांच तीन महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी और पुलिस रिपोर्ट कानून के मुताबिक संबंधित कोर्ट में फाइल की जाएगी. उसके बाद मामला कानून के मुताबिक आगे बढ़ेगा. बेंच ने कहा कि ऐसे मामले में जहां 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ बेरहमी से रेप और मर्डर किया जाता है, जिस तरह से जांच आगे बढ़ी है और जिस तरह से अलग-अलग जांच एजेंसियों ने जांच की और सबूत इकट्ठा किए और उनकी जांच की उससे कोर्ट की अंतरात्मा भी हिल गई है. बेंच ने कहा कि जिस व्यक्ति पर केस चला उसे जुर्म करने के काबिल नहीं पाया गया और जांच इस तरह से की गई जिससे पीड़िता के साथ अन्याय हुआ. बेंच ने कहा कि असली गुनहगारों के जांच में हेरफेर करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. इस तरह की ढीली और गलत जांच उन जांच अधिकारियों को फायदा देती है जो अपना काम सही और मेहनत से करने में नाकाम रहे. बेंच ने कहा, "जिस व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया गया था, उसके साथ हुए अन्याय की हमेशा भरपाई की जा सकती है. लेकिन जिस पीड़िता का बेरहमी से रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई, उसके साथ हुए अन्याय की कभी भरपाई नहीं की जा सकती." बेंच ने कहा, "अगर समाज ऐसे जघन्य अपराध की पीड़िता को सही जांच करके और असली गुनहगारों को सजा दिलाकर न्याय नहीं देता है तो वह अपने कर्तव्य में नाकाम होगा." आपराधिक मामले में कमी का हवाला देते हुए बेंच ने कहा कि खास हालात में अदालत आपराधिक न्याय (क्रिमिनल जस्टिस) की गलती को रोकने के लिए और अगर जरूरी समझे तो नए सिरे से जांच का निर्देश दे सकता है.