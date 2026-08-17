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सुप्रीम कोर्ट से AAP को बड़ी राहतः गुजरात में पार्टी के इंस्टाग्राम-फेसबुक अकाउंट बहाल करने के आदेश

'आप' के सोशल मीडिया अकाउंट्स को गुजरात में निकाय चुनावों से ठीक एक दिन पहले सरकारी एजेंसी के अनुरोध पर ब्लॉक कर दिया गया था.

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AAP के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल गुजरात के अमरेली में गुजरात लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए एक पब्लिक मीटिंग में बोलते हुए. यह तस्वीर 25 मार्च, 2026 की है. (IANS/X/@AAPGujarat)
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By Sumit Saxena

Published : August 17, 2026 at 6:53 PM IST

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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मेटा (Meta) को आम आदमी पार्टी (AAP) की गुजरात इकाई के इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट बहाल करने का निर्देश दिया है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने की. पीठ ने 'आप' द्वारा दायर उस याचिका पर यह निर्देश जारी किया, जिसमें पार्टी ने अपनी गुजरात इकाई के फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम हैंडल को बहाल करने की मांग की थी.

स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले इन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया था. कोर्ट में 'आप' की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत पेश हुए. फरासत ने मामले में अंतरिम राहत देने की मांग की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा, "विवादास्पद/आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने की शर्त पर अंतरिम आवेदन को स्वीकार किया जाता है. मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी."

'आप' की याचिका में तर्क दिया गया कि मेटा ने उन्हें सूचित किया था कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act), 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत एक सरकारी या कानून प्रवर्तन एजेंसी के अनुरोध पर देश में पार्टी की गुजरात इकाई के फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम हैंडल को प्रतिबंधित कर दिया गया था.

राजनीतिक दल ने कोर्ट का रुख करते हुए आरोप लगाया कि बिना किसी नोटिस, सुनवाई या तर्कसंगत आदेश के उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया. याचिका में कहा गया है कि किसी खास पोस्ट को प्रतिबंधित करने के बजाय, एक मान्यता प्राप्त पार्टी के पूरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम हैंडल को ही बंद कर देना राजनीतिक भाषण पर एक असंगत रोक है, और यह प्राकृतिक न्याय व आनुशायिकता के सिद्धांतों का उल्लंघन है.

पार्टी ने दावा किया कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक एक दिन पहले, 24 अप्रैल को गुजरात इकाई का फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम हैंडल ब्लॉक कर दिया गया था.

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