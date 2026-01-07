ETV Bharat / bharat

मणिपुर हिंसा: पूर्व CM बीरेन सिंह के 48 मिनट ऑडियो की होगी फॉरेंसिक जांच

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 7 जनवरी, 2026 को उस पूरे 48 मिनट के ऑडियो रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच का निर्देश दिया है, जिसमें एक याचिका के जरिए दावा किया गया है कि मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की 2023 की जातीय हिंसा में भूमिका थी. यह मामला जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया.

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता 'कुकी ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट' का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने पीठ के सामने दलील दी कि यह मामला करीब 10 बार लिस्ट हो चुका है और याचिका में ही पूरी 48 मिनट की बातचीत का लिखित विवरण (ट्रांसक्रिप्ट) शामिल है. उन्होंने कहा कि ऑडियो पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है.

मणिपुर सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार को पूरी रिकॉर्डिंग पिछली सुनवाई के बाद ही प्राप्त हुई है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने आदेश दिया कि ऑडियो रिकॉर्डिंग को फॉरेंसिक जांच के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (NFSU), गांधीनगर भेजा जाना चाहिए.

पीठ ने आदेश दिया- "संबंधित बातचीत के पूरे 48 मिनट के ऑडियो के साथ-साथ मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री की प्रमाणित वॉयस रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है... याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रतिवादियों को सौंपी गई सभी वॉयस रिकॉर्डिंग को भी इसमें शामिल किया जाए और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (NFSU) गांधीनगर भेजा जाए." पीठ ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से इस प्रक्रिया में तेजी लाने और अंतिम रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में जमा करने को भी कहा है.