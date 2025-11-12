ETV Bharat / bharat

मर्डर केस में दिल्ली के वकील को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हरियाणा STF को छोड़ने के दिए आदेश

कोर्ट ने हत्या मामले में हरियाणा एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार वकील को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया.

SC orders
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : November 12, 2025 at 2:40 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के वकील विक्रम सिंह को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया, जिन्हें गुरुग्राम पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया था.

सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन तथा न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की बेंच ने वकील की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया. विकास सिंह की दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सिंह को 10,000 रुपये के जमानती बॉन्ड जमा करने पर तत्काल रिहा किया जाए. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई अगले बुधवार के लिए तय कर दी.

अदालत ने अपने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया कि वे आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गुरुग्राम पुलिस आयुक्त को सूचित करें. विक्रम सिंह जुलाई 2019 से दिल्ली बार काउंसिल में पंजीकृत एक वकील हैं और वर्तमान में फरीदाबाद जेल में बंद हैं.

याचिका में कहा गया है कि बार की स्वतंत्रता का सम्मान करने के बजाय, जांच एजेंसी ने याचिकाकर्ता के अपने मुवक्किलों के साथ पेशेवर जुड़ाव को आपराधिक बनाने की कोशिश की है, जिससे कानून के शासन और अधिवक्ता-मुवक्किल संबंधों की पवित्रता को ठेस पहुंच रही है.

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने 2021 और 2025 के बीच आपराधिक मामलों में कई मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व किया है, जिनमें कपिल सांगवान उर्फ ​​'नंदू' नामक व्यक्ति से कथित तौर पर जुड़े व्यक्ति भी शामिल हैं. याचिका में कहा गया है, "ऐसे सभी प्रतिनिधित्व पूरी तरह से अपने पेशेवर दायित्वों के निर्वहन और अधिवक्ता अधिनियम तथा पेशेवर नैतिकता के मानकों के अनुरूप किए गए थे."

याचिका में तर्क दिया गया कि वकील को तब निशाना बनाया गया जब उन्होंने अदालत में एक आवेदन दायर कर अपने एक मुवक्किल ज्योति प्रकाश उर्फ ​​'बाबा' पर हिरासत में हमले का आरोप लगाया, जिसके कथित तौर पर एसटीएफ की हिरासत में पैर में फ्रैक्चर हो गया था.

