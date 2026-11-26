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चिप्स, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक के पैकेट पर अब सामने दिखेगी 'हाई शुगर' और 'हाई फैट' की चेतावनी, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

प्रतीकात्मक फोटो. ( Canva )

By Sumit Saxena 7 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पैकेटबंद खाद्य पदार्थों की लेबलिंग के नियमों को और सख्त करते हुए निर्देश दिया कि पैकेट के सामने लगे पोषण लेबल पर "नमक" के साथ-साथ "एडेड शुगर" और "एडेड फैट" के बजाय "टोटल शुगर" (कुल चीनी) और "सैचुरेटेड फैट" को चिंताजनक पोषक तत्वों के रूप में दर्शाया जाना चाहिए. गुरुवार को 'फ्रंट-ऑफ-पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग' (FoPNL - पैकेट के सामने पोषण संबंधी जानकारी देने) पर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया.

शीर्ष अदालत ने कहा कि हर भोजन अपने शरीर के साथ लगाई गई एक खामोश दांव की तरह है, और कोई भी दांव तभी निष्पक्ष होती है जब खिलाड़ी को उसके जोखिम दिखाई दें और खरीदारी के समय पैकेट पर लगा लेबल ही इसका एकमात्र गवाह होता है.