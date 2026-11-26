चिप्स, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक के पैकेट पर अब सामने दिखेगी 'हाई शुगर' और 'हाई फैट' की चेतावनी, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
पीठ ने कहा कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि पैकेटबंद खाद्य पदार्थों में चीनी-सैचुरेटेड फैट- नमक की मात्रा का स्तर क्या है.
By Sumit Saxena
Published : November 26, 2026 at 7:51 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पैकेटबंद खाद्य पदार्थों की लेबलिंग के नियमों को और सख्त करते हुए निर्देश दिया कि पैकेट के सामने लगे पोषण लेबल पर "नमक" के साथ-साथ "एडेड शुगर" और "एडेड फैट" के बजाय "टोटल शुगर" (कुल चीनी) और "सैचुरेटेड फैट" को चिंताजनक पोषक तत्वों के रूप में दर्शाया जाना चाहिए. गुरुवार को 'फ्रंट-ऑफ-पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग' (FoPNL - पैकेट के सामने पोषण संबंधी जानकारी देने) पर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया.
शीर्ष अदालत ने कहा कि हर भोजन अपने शरीर के साथ लगाई गई एक खामोश दांव की तरह है, और कोई भी दांव तभी निष्पक्ष होती है जब खिलाड़ी को उसके जोखिम दिखाई दें और खरीदारी के समय पैकेट पर लगा लेबल ही इसका एकमात्र गवाह होता है.
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने टिप्पणी की कि उपभोक्ता तब तक सार्थक विकल्प नहीं चुन सकते जब तक वे यह न समझें कि वे क्या खा रहे हैं. पीठ ने खाद्य लेबलिंग को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य, भोजन और सूचित विकल्प (सही जानकारी के आधार पर चुनाव करने) के अधिकारों से जोड़ा.
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत दोहरे संकट का सामना कर रहा है: एक तरफ बच्चों में लगातार बना हुआ कुपोषण है, तो दूसरी तरफ मोटापा, मधुमेह (डायबिटीज), उच्च रक्तचाप (हाई ब्लड प्रेशर) और अन्य गैर-संचारी रोगों (NCDs) में तेजी से वृद्धि हो रही है. पीठ ने कहा कि नागरिकों को यह जानने का पूरा अधिकार है कि कब पैकेटबंद खाद्य पदार्थों में चीनी, सैचुरेटेड फैट या नमक की मात्रा हानिकारक स्तर पर है.
पीठ ने अपने 132 पन्नों के फैसले में कहा, "भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) यह सुनिश्चित करेगा कि 'फ्रंट-ऑफ-पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग' (FoPNL) में 'नमक' के साथ-साथ 'एडेड शुगर' और 'एडेड फैट' के बजाय 'टोटल शुगर' और 'सैचुरेटेड फैट' को ही चिंताजनक पोषक तत्वों (न्यूट्रिएंट्स-ऑफ-कंसर्न) के रूप में माना जाए. यह 2024 के भारतीय आहार दिशानिर्देशों से पहले की उसकी अपनी पुरानी सहमति के अनुरूप होगा."
अदालत ने FSSAI को निर्देश दिया कि वह चिली और मैक्सिको जैसे देशों के मॉडल से सीख लेते हुए ऐसे साक्ष्य-आधारित मानक अपनाए, जिन्हें समय के साथ धीरे-धीरे और सख्त किया जा सके.
पीठ ने स्पष्ट किया, "बहुत कम सीमा तय करने का परिणाम यह होगा कि लगभग सभी पैकेटबंद खाद्य उत्पादों पर चेतावनी का लेबल लग जाएगा, जिससे उपभोक्ता इसके प्रति संवेदनहीन हो जाएंगे और उनमें 'लेबल थकान' (चेतावनी को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति) पैदा होगी. वर्तमान में रिकॉर्ड पर मौजूद मानक इसी श्रेणी में आते हैं. दूसरी ओर, बहुत अधिक सीमा तय करने से अधिकांश उत्पाद इस लेबल से पूरी तरह बच निकलेंगे, जिससे उपभोक्ता अनजाने में ही हानिकारक स्तर के सैचुरेटेड फैट, चीनी और नमक के संपर्क में आते रहेंगे."
पीठ ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को निर्देश दिया कि वह अपने द्वारा प्रस्तावित चार महीने की समय-सीमा के भीतर FoPNL नियमों को लागू करे और इनका सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपायों सहित सभी आवश्यक कदम उठाए.
अदालत ने आगे कहा कि FSSAI यह सुनिश्चित करेगा कि एक ही संयुक्त षट्कोण के बजाय, प्रत्येक चिंताजनक पोषक तत्व के लिए एक अलग षट्कोण बनाया जाए, जिसमें उनके संबंधित चित्रों के साथ क्रमशः "हाई फैट", "हाई शुगर" और "हाई सॉल्ट" लिखा हो. पीठ ने जोड़ा, "FSSAI को पैकेट के मुख्य हिस्से (प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल) के अनुपात में प्रत्येक षट्कोण का आकार तय करना होगा, ताकि अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप प्रत्येक षट्कोण उस हिस्से का कम से कम 4% से 5% स्थान घेरे, जब तक कि इसके विपरीत कोई स्पष्ट कारण मौजूद न हो..."
पीठ ने कहा कि FSSAI को प्रत्येक षट्कोण के भीतर लिखे जाने वाले अक्षरों का आकार भी इस तरह निर्धारित करना होगा कि खरीदारी और उपयोग की सामान्य परिस्थितियों में प्रत्येक पोषक तत्व के चित्र के साथ देखे जाने पर वे उपभोक्ताओं को प्रमुखता से, स्पष्ट रूप से और आसानी से पढ़ने में आ सकें.
वर्षों से, पोषण संबंधी जानकारी पैकेट के पीछे बनी जटिल तालिकाओं (टेबल्स) तक ही सीमित रही है. पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि एक प्रभावी लेबल ऐसा होना चाहिए जो तुरंत और स्पष्ट रूप से अपनी बात कह सके. अदालत ने कहा कि इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि लोग अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले विकल्प चुनते समय वास्तव में उस जानकारी का उपयोग कर सकें.
पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह मौजूदा नियमों- जिनमें 'खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और संतुलित आहार) विनियम, 2020' भी शामिल है- का अक्षरशः और पूरी भावना के साथ सख्ती से पालन सुनिश्चित करे. पीठ ने बहुराष्ट्रीय खाद्य कंपनियों से भी कहा कि वे भारतीय उपभोक्ताओं को भी वही स्वास्थ्य सुरक्षा और मानक प्रदान करें, जो वे विदेशी बाज़ारों में देती हैं.
पीठ ने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार और सही जानकारी के आधार पर चुनाव करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से ही निकलते हैं. पीठ ने स्पष्ट किया, "स्वास्थ्य का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकार का पर्याय नहीं है. स्वास्थ्य सेवाएं, अधिक से अधिक, स्वास्थ्य के अधिकार का एक हिस्सा भर हैं. स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर को प्राप्त करना इससे कहीं अधिक व्यापक और मौलिक विषय है."
पीठ ने एडेड शुगर और एडेड फैट निर्धारित करने के लिए 2024 के भारतीय आहार दिशानिर्देशों (DGI) पर FSSAI की निर्भरता को स्वीकार नहीं किया. अदालत ने कहा कि प्रस्तावित मानदंड न तो व्यावहारिक थे और न ही उन्हें लागू किया जा सकता था. पीठ ने टिप्पणी की कि प्रयोगशालाओं में एडेड शुगर की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती, जिससे खाद्य कंपनियों को फलों के अर्क (कंसंट्रेट) या गूदे (पल्प) का उपयोग करके चेतावनी वाले लेबल से बचने का मौका मिल जाता है.
पीठ ने कहा कि भारत का एक उपभोक्ता अमेरिका या ब्रिटेन के किसी उपभोक्ता की तुलना में कम सुरक्षा और कम जानकारी का हकदार नहीं है. शीर्ष अदालत ने खाद्य उद्योग को इस नई लेबलिंग प्रणाली को अपनाने के लिए 365 दिनों का समय दिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि सामान्य परिस्थितियों में इस समय-सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.
पीठ ने स्कूलों से कहा कि वे कैंपस के पास अधिक फैट, नमक और चीनी वाले खाद्य पदार्थों और उनसे जुड़े विज्ञापनों पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करते हुए बच्चों में व्यावहारिक पोषण साक्षरता को बढ़ावा दें. अदालत 10 सप्ताह बाद इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगी, जब FSSAI अपनी प्रगति की रिपोर्ट पेश करेगा. पीठ ने यह फैसला पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट '3S एंड अवर हेल्थ सोसाइटी' की एक याचिका में दायर अर्जी पर सुनाया, जिसमें केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर अनिवार्य रूप से 'फ्रंट-ऑफ-पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग' (FoPNL) लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी.
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