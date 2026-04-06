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SC ने अरुणाचल के CM के रिश्तेदारों को ठेका देने के मामले में CBI जांच के आदेश दिये

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश में विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार के सदस्यों से कथित रूप से जुड़ी फर्मों को ठेके दिए जाने की सीबीआई जांच का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सरकार और उसके सभी संबंधित डिपार्टमेंट, अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन को सीबीआई के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि अरुणाचल प्रदेश राज्य को यह पक्का करना होगा कि जांच और इन्वेस्टिगेशन के सब्जेक्ट मैटर से जुड़ा कोई भी रिकॉर्ड, फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक, नष्ट न हो. जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने सेंट्रल एजेंसी को शुरुआती जांच रजिस्टर करने का निर्देश दिया. जस्टिस नाथ ने बेंच की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा, 'सीबीआई फैसले की तारीख से दो हफ़्ते के अंदर शुरुआती जांच (PE) रजिस्टर करेगी और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेगी. पीई और उसके बाद होने वाली जांच, अगर कोई हो तो अरुणाचल प्रदेश में 1.1.2015 से 31.12.2025 तक के समय के लिए पब्लिक काम, कॉन्ट्रैक्ट और वर्क ऑर्डर देने और उन्हें पूरा करने से जुड़ी होगी, जिसमें इन कामों में रिकॉर्ड पर मौजूद काम और जानकारी भी शामिल होगी.' जस्टिस नाथ ने कहा, 'सीबीआई खास तौर पर रेस्पोंडेंट 4-6 को दिए गए अवॉर्ड्स और उनसे जुड़ी फर्मों और लोगों की जांच करेगी, और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की जांच करेगी. रिकॉर्ड्स की उपलब्धता और कस्टडी, फंड और पेमेंट का फ्लो और ऐसे दूसरे जुड़े पहलू जो यह पता लगाने के लिए जरूरी है कि कोई कानूनी या संज्ञेय अपराध सामने आया है या नहीं.' बेंच ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश और उसके सभी संबंधित डिपार्टमेंट, अथॉरिटी सीबीआई के साथ पूरा सहयोग करेंगे. बेंच ने कहा कि चार हफ़्ते के अंदर उन्हें सभी जरूरी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने चाहिए, जिसमें मंजूरी के ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेटिव मंज़ूरी, टेक्निकल मंज़ूरी, टेंडर, तुलना वाले बयान, टेंडर कमिटी के रिकॉर्ड, वर्क ऑर्डर, एग्रीमेंट, बिल, वाउचर, इस्तेमाल के सर्टिफ़िकेट और ई-प्रोक्योरमेंट और पेमेंट वगैरह से जुड़ा सारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा शामिल है.