SC ने अरुणाचल के CM के रिश्तेदारों को ठेका देने के मामले में CBI जांच के आदेश दिये
सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल मुख्यमंत्री परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली कंपनियों को सार्वजनिक निर्माण कार्यों ठेके दिए जाने की सीबीआई जांच के आदेश दिए.
Published : April 6, 2026 at 12:36 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश में विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार के सदस्यों से कथित रूप से जुड़ी फर्मों को ठेके दिए जाने की सीबीआई जांच का आदेश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सरकार और उसके सभी संबंधित डिपार्टमेंट, अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन को सीबीआई के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि अरुणाचल प्रदेश राज्य को यह पक्का करना होगा कि जांच और इन्वेस्टिगेशन के सब्जेक्ट मैटर से जुड़ा कोई भी रिकॉर्ड, फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक, नष्ट न हो.
जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने सेंट्रल एजेंसी को शुरुआती जांच रजिस्टर करने का निर्देश दिया. जस्टिस नाथ ने बेंच की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा, 'सीबीआई फैसले की तारीख से दो हफ़्ते के अंदर शुरुआती जांच (PE) रजिस्टर करेगी और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेगी.
पीई और उसके बाद होने वाली जांच, अगर कोई हो तो अरुणाचल प्रदेश में 1.1.2015 से 31.12.2025 तक के समय के लिए पब्लिक काम, कॉन्ट्रैक्ट और वर्क ऑर्डर देने और उन्हें पूरा करने से जुड़ी होगी, जिसमें इन कामों में रिकॉर्ड पर मौजूद काम और जानकारी भी शामिल होगी.'
जस्टिस नाथ ने कहा, 'सीबीआई खास तौर पर रेस्पोंडेंट 4-6 को दिए गए अवॉर्ड्स और उनसे जुड़ी फर्मों और लोगों की जांच करेगी, और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की जांच करेगी. रिकॉर्ड्स की उपलब्धता और कस्टडी, फंड और पेमेंट का फ्लो और ऐसे दूसरे जुड़े पहलू जो यह पता लगाने के लिए जरूरी है कि कोई कानूनी या संज्ञेय अपराध सामने आया है या नहीं.' बेंच ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश और उसके सभी संबंधित डिपार्टमेंट, अथॉरिटी सीबीआई के साथ पूरा सहयोग करेंगे.
बेंच ने कहा कि चार हफ़्ते के अंदर उन्हें सभी जरूरी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने चाहिए, जिसमें मंजूरी के ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेटिव मंज़ूरी, टेक्निकल मंज़ूरी, टेंडर, तुलना वाले बयान, टेंडर कमिटी के रिकॉर्ड, वर्क ऑर्डर, एग्रीमेंट, बिल, वाउचर, इस्तेमाल के सर्टिफ़िकेट और ई-प्रोक्योरमेंट और पेमेंट वगैरह से जुड़ा सारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा शामिल है.
बेंच ने कहा कि एक हफ़्ते के अंदर चीफ सेक्रेटरी सीबीआई के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करेंगे और हर संबंधित डिपार्टमेंट उसी समय के अंदर एक नोडल ऑफ़िसर नियुक्त करेगा. जस्टिस नाथ ने कहा, 'अरुणाचल प्रदेश राज्य यह पक्का करेगा कि जांच और इन्वेस्टिगेशन के विषय से जुड़ा कोई भी रिकॉर्ड, फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक, नष्ट न हो.'
बेंच ने कहा कि सीबीआई 16 हफ़्ते के अंदर उसके सामने स्टेटस रिपोर्ट फाइल करे. 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में पब्लिक कामों के कॉन्ट्रैक्ट मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार के सदस्यों की कंपनियों को दिए जाने की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर अपना ऑर्डर सुरक्षित रख लिया था.
यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन वी अंजारिया की बेंच के सामने आया. बेंच ने पार्टियों की ओर से पेश हुए वकीलों से दो हफ़्ते के अंदर अपनी लिखित दलीलें जमा करने को कहा. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता एनजीओ सेव मोन रीजन फेडरेशन और वॉलंटरी अरुणाचल सेना की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा हाल ही में फाइल किए गए एफिडेविट का जिक्र किया.
भूषण ने दलील दी कि मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों की कंपनियों को कई कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे और उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग की और जोर देकर कहा कि राज्य पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी. उन्होंने कहा, 'इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है.' एनजीओ सेव मोन रीजन फेडरेशन और वॉलंटरी अरुणाचल सेना की तरफ से फाइल की गई याचिका में आरोप लगाया गया था कि राज्य में सभी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मुख्यमंत्री के करीबी परिवार के सदस्यों को दिए जा रहे हैं.
पिछले साल 2 दिसंबर को टॉप कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश सरकार से 2015 से 2025 तक दिए गए कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल देते हुए एक पूरा एफिडेविट फाइल करने को कहा था, जिसमें मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों की फर्मों को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल थे.