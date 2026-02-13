ETV Bharat / bharat

ए आर रहमान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका: कॉपीराइट विवाद में 2 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश बरकरार

सुप्रीम कोर्ट दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुनवाई कर रहा था, जिसमें कॉपीराइट उल्लंघन के शुरुआती दावे को खारिज कर दिया था.

AR Rahman
ए आर रहमान. (File) (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 13, 2026 at 6:56 PM IST

6 Min Read
नई दिल्ली: ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने फिल्म 'पोन्नियिन सेलवन-2' के गाने 'वीरा राजा वीरा' से जुड़े कॉपीराइट विवाद में सुनवाई करते हुए रहमान को 2 करोड़ रुपये की राशि जमा करने के हाईकोर्ट के पुराने आदेश को बरकरार रखा है. मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी.

यह मामला मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ के सामने आया. कोर्ट में रहमान का पक्ष वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा. सुप्रीम कोर्ट दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ के सितंबर 2025 के उस फैसले के खिलाफ डागर की अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें हाईकोर्ट ने कॉपीराइट उल्लंघन के शुरुआती दावे को खारिज कर दिया था.

सुनवाई के दौरान, बेंच ने रहमान के वकील से कहा कि अगर इन (शास्त्रीय संगीत से जुड़े) परिवारों ने संगीत में योगदान नहीं दिया होता, तो क्या आपको लगता है कि आज के आधुनिक गायक बाजार में टिक पाते? बेंच ने आगे कहा कि भले ही संगीत की रचना को लेकर विवाद हो सकता है, लेकिन 'परफॉर्मेंर राइट' (गायक के अधिकार) को लेकर कोई विवाद नहीं है. बेंच ने टिप्पणी की कि प्रतिवादी के पूर्वज 'डागरवाणी परंपरा' का हिस्सा थे और धुन की मौलिकता निर्विवाद थी.

वहीं, रहमान की ओर से पेश वकील सिंघवी ने तर्क दिया कि इस रचना को 1991 की शुरुआत में ही गुंदेचा बंधुओं द्वारा सार्वजनिक रूप से गाया गया था और कई अन्य मौकों पर भी इसे बिना किसी आपत्ति के पेश किया गया है. बेंच ने गौर करते हुए कहा, "उनके योगदान को स्वीकार किया जाना चाहिए. यह पेशेवरों के बीच की लड़ाई नहीं है... वे शास्त्रीय संगीत के पारंपरिक उपासक रहे हैं।"

सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि दोनों पक्षों को ध्रुपद परंपरा की साझा विरासत का सम्मान करते हुए, मध्यस्थता के जरिए आपसी सहमति से इस मुद्दे को सुलझा लेना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संगीतकार ए.आर. रहमान को फिल्म 'पोन्नियिन सेलवन II' के गाने 'वीरा राजा वीरा' में ध्रुपद गायक फैयाज वसीफुद्दीन डागर की प्रस्तुति और उनके योगदान को स्वीकार करने का निर्देश दिया है.

मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि यह कुछ ऐसा है जैसे 1950 और 60 के दशक के दिग्गज पेशेवर- मान लीजिए कि आज हम स्वीकार करते हैं कि हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सब उसी पीढ़ी से आ रहा है. इस पर सिंघवी ने कहा, "मैं 'फर्स्ट परफॉर्मर' (प्रथम प्रस्तुतिकर्ता) के तौर पर स्पष्ट होना चाहता हूं और मैं समझ रहा हूं कि बेंच क्या कह रही है. मुझे इस बारे में निर्देश लेने दें और फिर मैं कोर्ट को जानकारी दूंगा."

बेंच ने कहा कि यह एक ऐसा विवाद है जिसे संगीत के व्यापक हित में आपसी बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाना चाहिए था. बेंच ने सिंघवी से कहा कि वे (डागर परिवार) आपसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं, वे केवल सम्मान और पहचान चाहते हैं. कोर्ट ने यह भी माना कि यह ऐसा मामला नहीं था जिसे केवल कानूनी सिद्धांतों के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए.

सिंघवी ने तर्क दिया कि आपत्ति केवल रहमान की प्रस्तुति को लेकर ही सामने आई है, और उन्होंने मामले में आगे के निर्देश लेने के लिए बेंच से कुछ समय देने का अनुरोध किया. पीठ ने स्पष्ट किया कि हालांकि डागर ने धुन की मौलिकता को लेकर अपना पक्ष रखा है, लेकिन इसके रचयिता होने के सवाल पर स्वतंत्र साक्ष्यों की आवश्यकता होगी.

बेंच ने गौर किया कि उनका दावा मुख्य रूप से 'फर्स्ट परफॉर्मेंस' पर आधारित है, जबकि दूसरे पक्ष (रहमान) ने इसे अमीर खुसरो के दौर की रचना बताया है, जिसकी बारीकी से जांच जरूरी है. बेंच ने कहा कि मुख्य मुद्दा यह है कि क्या आप इसके रचयिता हैं, और संकेत दिया कि कॉपीराइट कानून के तहत 'प्रस्तुति' और 'रचना' दो अलग-अलग चीजें हैं.

दलीलों को सुनने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के उस निर्देश को बरकरार रखा जिसमें रहमान को मुकदमे के निपटारे तक 2 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया गया था. शीर्ष अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी के लिए तय की है.

क्या है विवाद

डागर का दावा है कि 'वीरा राजा वीरा' गाना 'शिव स्तुति' से कॉपी किया गया है. उनका कहना है कि यह रचना उनके पिता नासिर फैयाजुद्दीन डागर और चाचा जहीरुद्दीन डागर (जिन्हें 'जूनियर डागर ब्रदर्स' के नाम से जाना जाता है) द्वारा तैयार की गई थी.

दूसरी ओर, ए.आर. रहमान ने इन आरोपों से इनकार किया है. उनका तर्क है कि 'शिव स्तुति' पारंपरिक ध्रुपद गायन का हिस्सा है जो 'पब्लिक डोमेन' (सार्वजनिक संपत्ति) में उपलब्ध है. रहमान का कहना है कि 'वीरा राजा वीरा' एक मौलिक रचना है, जिसे पश्चिमी संगीत के तत्वों और आधुनिक वाद्ययंत्रों के साथ तैयार किया गया है.

इससे पहले, एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया था कि इस गाने का श्रेय 'जूनियर डागर ब्रदर्स' के साथ साझा किया जाए और रहमान व फिल्म निर्माताओं को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास 2 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था. हालांकि, बाद में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने इस फैसले को पलट दिया था, यह कहते हुए कि शुरुआती चरण में विशेष लेखक होने का पर्याप्त ठोस सबूत नहीं मिला है.

