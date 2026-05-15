रेणुकास्वामी मर्डर केस में जेल में बंद सुपरस्टार को मिल सकती है जमानत! सुप्रीम कोर्ट ने दिए बड़े संकेत
जब से सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त, 2025 को जमानत रद्द की है, तब से याचिकाकर्ता कुल मिलाकर एक साल जेल में बिता चुका है.
By Sumit Saxena
Published : May 15, 2026 at 3:05 PM IST
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि रेणुकास्वामी हत्याकांड में 60 महत्वपूर्ण गवाहों के बयान एक साल के भीतर दर्ज किए जाएं. यह मामला जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की अगुवाई वाली पीठ के सामने आया था. पीठ, अभिनेता दर्शन द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने जेल मैनुअल के अनुसार बुनियादी सुविधाएं दिए जाने की मांग की थी.
पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए रोजाना सुनवाई कर सकता है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि मुकदमे में कोई ठोस प्रगति नहीं होती है, तो अभिनेता दर्शन जमानत के लिए दोबारा अदालत का रुख कर सकते हैं. शीर्ष अदालत ने पिछले साल अगस्त में दर्शन की जमानत रद्द कर दी थी.
सुनवाई के दौरान, दर्शन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि राज्य सरकार 272 गवाहों के बयान दर्ज करना चाहती है, जबकि उनकी जमानत रद्द होने के बाद पिछले सात महीनों में केवल 10 गवाहों से ही पूछताछ की जा सकी है.
पीठ के सामने यह दलील दी गई कि अभिनेता को एक क्वारंटाइन सेल (अलग कोठरी) में रखा गया है और उन्हें जेल के अन्य कैदियों से बातचीत करने की अनुमति नहीं है. वकील ने कहा कि यदि अगले तीन से चार महीनों में मुकदमे की कार्रवाई में कोई प्रगति नहीं होती है, तो दर्शन को जमानत दे दी जानी चाहिए.
दूसरी ओर, राज्य सरकार के वकील ने पीठ के सामने तर्क दिया कि दर्शन को जिस क्षेत्र में रखा गया है, उसे महामारी के दौरान क्वारंटाइन सेल कहा जाता था. वकील ने कहा कि उनके पास ऐसी तस्वीरें हैं जो साबित करती हैं कि दर्शन को दूसरों से बात करने की इजाजत है.
पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि दर्शन की जमानत रद्द हुए अभी ज्यादा समय नहीं बीता है, और यह ऐसा समय नहीं है जब उनकी जमानत याचिका पर विचार किया जा सके. पीठ ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि मुकदमे की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़े और जेल मैनुअल के तहत एक विचाराधीन कैदी जिन भी सुविधाओं का हकदार है, वे सभी उसे दी जाएं.
पीठ ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि मुकदमे की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है? मुकदमे की धीमी रफ्तार को लेकर दर्शन के वकील ने तर्क दिया कि सुनवाई कर रहे जज के पास अतिरिक्त प्रभार है, यही वजह है कि कार्रवाई धीमी चल रही है. वकील ने बताया कि राज्य सरकार एक साल के भीतर 60 महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज कराने का इरादा रखती है.
पीठ ने स्पष्ट किया कि वह मुकदमे में ठोस प्रगति सुनिश्चित करेगी, और यदि ऐसा नहीं होता है, तो वह एक साल के बाद जमानत याचिका पर विचार करेगी. ट्रायल कोर्ट से मिली रिपोर्ट के संबंध में पीठ ने कहा कि रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि आरोप 3 नवंबर, 2025 को तय किए गए थे और पिछले सात महीनों में अभियोजन पक्ष ने केवल 10 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं.
पीठ ने इस बात को नोट किया कि अभियोजन पक्ष प्राथमिकता के आधार पर 60 ऐसे गवाहों के बयान दर्ज कराने का इरादा रखता है, जो आरोपियों की भूमिका को साबित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. पीठ ने कहा कि एक साल के अंत में, यदि मुकदमे की कार्रवाई में कोई ठोस प्रगति नहीं होती है, तो वह उसी के अनुसार मामले पर विचार करेगी. पीठ ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि यदि कोई खास प्रगति नहीं हुई, तो वह (अभिनेता दर्शन) दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं.
4 मई को, शीर्ष अदालत ने रेणुकास्वामी हत्याकांड में कन्नड़ अभिनेता दर्शन और अन्य पर मुकदमा चला रही बेंगलुरु की अदालत को एक स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था, जिसमें मुकदमे की प्रगति का पूरा विवरण हो. पीठ ने कहा था कि इस रिपोर्ट में दर्ज किए जा चुके गवाहों की संख्या, जिन गवाहों की गवाही बाकी है, और मुकदमा पूरा होने में लगने वाले अनुमानित समय की जानकारी शामिल होनी चाहिए.
दर्शन की ओर से पेश हुए रोहतगी ने दलील दी थी कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त, 2025 को जमानत रद्द की है, तब से याचिकाकर्ता कुल मिलाकर एक साल जेल में बिता चुका है.
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