ETV Bharat / bharat

बनभूलपुरा अतिक्रमण मामला: हटाया जाएगा कब्जा, प्रभावितों के लिए लगेगा कैंप, जानिए SC सुुनवाई की बड़ी बातें

नई दिल्ली: आज मंगलवार 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी के बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणियां की हैं. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने हुई.

बेंच उत्तराखंड हाईकोर्ट के दिसंबर 2022 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उत्तराखंड के हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर कथित तौर पर कब्जा करने वाले लगभग 50,000 लोगों को बेदखल करने का आदेश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2023 में हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी थी.

पुनर्वास की मांग नहीं कर सकते लोग: 24 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हल्द्वानी में रेलवे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट की वजह से बेदखली का सामना कर रहे लोग उसी जगह पर रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास) की मांग नहीं कर सकते. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जिस जमीन की बात हो रही है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को दी जाने वाली कोई भी राहत अधिकार के बजाय एक रियायती होगी. उसे पहली नजर में यह एक प्रिविलेज (विशेष सुविधा) ज़्यादा है और अधिकार कम.

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रिहैबिलिटेशन का आवेदन करने वाले प्रभावित परिवारों की मदद करने के लिए एक कैंप लगाने का निर्देश दिया. आज की सुनवाई में कोर्ट को बताया गया कि सरकार के मुताबिक 5236 परिवार हैं और करीब 27,000 लोगों ने रेलवे की जमीन पर कब्जा कर रखा है.

वकील प्रशांत भूषण की दलील: कुछ याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि वहां करीब 50,000 लोग रहते हैं और यह परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल नहीं होंगे या उन्हें यह नहीं मिल पाएगा. जिस पर जस्टिस बागची की तरफ से साफ किया गया कि यह एक सरकारी जमीन है और आपकी दलील ऐसी है, जैसे आपको उस जमीन पर रहने का हक है. वे जो भी देंगे वह एक रियायती उपाय होगा, क्योंकि आप मालिक नहीं हैं.

जस्टिस बागची ने कहा कि याचिकाकर्ता को सिर्फ एक रियायत पर विचार करना है, क्योंकि कब्जे की गैर-कानूनी बात को नजरअंदाज किया गया था और यह सरकारी जमीन है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है यह राज्य का अधिकार है. उन्होंने जोर देकर कहा, 'यह कोई प्राइवेट जमीन नहीं है बल्कि एक पब्लिक जमीन है.'

13 लोगों के पास फ्रीहोल्ड जमीन: इसके बाद वकील भूषण ने कहा कि राज्य सरकार ने इसे रेगुलराइज करने का प्रस्ताव दिया था. बेंच को बताया गया कि रेलवे की जिस जमीन की बात हो रही है, उस पर 13 लोगों के पास फ्रीहोल्ड जमीन है. जस्टिस बागची ने भूषण से कहा कि उनके क्लाइंट्स ने लंबे समय से जमीन पर कब्जा किया हुआ है और उन्हें कुछ हद तक राहत की जरूरत है.

जस्टिस बागची ने कहा कि पहली नजर में यह एक खास अधिकार ज़्यादा और अधिकार कम लगता है. बेंच के सामने यह दलील दी गई कि एक और खाली जमीन है, जिसका इस्तेमाल रेलवे अपने एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए कर सकता है.

बेंच ने पिटीशनर के वकील से कहा कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए दोनों तरफ खाली जगह की जरूरत होती है और वहां रहने वाले लोग यह तय नहीं कर सकते कि रेलवे को लाइन वगैरह कहां बिछानी चाहिए. रेलवे के एक्सपेंशन के लिए दूसरी जमीन के इस्तेमाल पर CJI ने कहा कि इसकी जांच सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स और इन प्रोजेक्ट्स को लागू करने वालों द्वारा की जाएगी और आप लोग यह तय नहीं कर सकते कि वे आपका प्रोजेक्ट शिफ्ट करें और यह जमीन हमें दे दें. जब तक बेशक आप ज़मीन पर अपना हक साबित नहीं कर पाते.

भूषण ने कहा कि हक इसलिए बनता है, क्योंकि एक तरह से प्रॉमिसरी एस्टोपेल (अनुबंध कानून) था, जैसा कि राज्य ने कहा था कि वह इन जमीनों पर पट्टे देगा और इसे रेगुलराइज करेगा. बेंच ने पूछा कि यह प्रॉमिसरी एस्टोपेल कैसे हो सकता है?

CJI ने कहा कि ये वे इलाके हैं, जहां कोई बेसिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, कोई सीवेज नहीं, कोई पानी की सप्लाई नहीं, ये सभी रेगुलर बेसिक सुविधाएं नहीं हैं. CJI ने कहा कि उन पर वहीं रहने के लिए ज़ोर क्यों दिया जाए, जबकि कुछ बेहतर बेसिक ह्यूमन राइट्स, बेसिक सुविधाएं उन्हें दी जा सकती हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम उन्हें कवर कर सकती है.