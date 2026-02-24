ETV Bharat / bharat

बनभूलपुरा अतिक्रमण मामला: हटाया जाएगा कब्जा, प्रभावितों के लिए लगेगा कैंप, जानिए SC सुुनवाई की बड़ी बातें

अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि बनभूलपुरा में सरकारी जमीन से कब्जा हटाया जाएगा.

Etv Bharat
बनभूलपुरा अतिक्रमण मामला (Getty Image)
author img

By Sumit Saxena

Published : February 24, 2026 at 7:18 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: आज मंगलवार 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी के बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणियां की हैं. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने हुई.

बेंच उत्तराखंड हाईकोर्ट के दिसंबर 2022 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उत्तराखंड के हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर कथित तौर पर कब्जा करने वाले लगभग 50,000 लोगों को बेदखल करने का आदेश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2023 में हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी थी.

पुनर्वास की मांग नहीं कर सकते लोग: 24 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हल्द्वानी में रेलवे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट की वजह से बेदखली का सामना कर रहे लोग उसी जगह पर रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास) की मांग नहीं कर सकते. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जिस जमीन की बात हो रही है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को दी जाने वाली कोई भी राहत अधिकार के बजाय एक रियायती होगी. उसे पहली नजर में यह एक प्रिविलेज (विशेष सुविधा) ज़्यादा है और अधिकार कम.

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रिहैबिलिटेशन का आवेदन करने वाले प्रभावित परिवारों की मदद करने के लिए एक कैंप लगाने का निर्देश दिया. आज की सुनवाई में कोर्ट को बताया गया कि सरकार के मुताबिक 5236 परिवार हैं और करीब 27,000 लोगों ने रेलवे की जमीन पर कब्जा कर रखा है.

वकील प्रशांत भूषण की दलील: कुछ याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि वहां करीब 50,000 लोग रहते हैं और यह परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल नहीं होंगे या उन्हें यह नहीं मिल पाएगा. जिस पर जस्टिस बागची की तरफ से साफ किया गया कि यह एक सरकारी जमीन है और आपकी दलील ऐसी है, जैसे आपको उस जमीन पर रहने का हक है. वे जो भी देंगे वह एक रियायती उपाय होगा, क्योंकि आप मालिक नहीं हैं.

जस्टिस बागची ने कहा कि याचिकाकर्ता को सिर्फ एक रियायत पर विचार करना है, क्योंकि कब्जे की गैर-कानूनी बात को नजरअंदाज किया गया था और यह सरकारी जमीन है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है यह राज्य का अधिकार है. उन्होंने जोर देकर कहा, 'यह कोई प्राइवेट जमीन नहीं है बल्कि एक पब्लिक जमीन है.'

13 लोगों के पास फ्रीहोल्ड जमीन: इसके बाद वकील भूषण ने कहा कि राज्य सरकार ने इसे रेगुलराइज करने का प्रस्ताव दिया था. बेंच को बताया गया कि रेलवे की जिस जमीन की बात हो रही है, उस पर 13 लोगों के पास फ्रीहोल्ड जमीन है. जस्टिस बागची ने भूषण से कहा कि उनके क्लाइंट्स ने लंबे समय से जमीन पर कब्जा किया हुआ है और उन्हें कुछ हद तक राहत की जरूरत है.

जस्टिस बागची ने कहा कि पहली नजर में यह एक खास अधिकार ज़्यादा और अधिकार कम लगता है. बेंच के सामने यह दलील दी गई कि एक और खाली जमीन है, जिसका इस्तेमाल रेलवे अपने एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए कर सकता है.

बेंच ने पिटीशनर के वकील से कहा कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए दोनों तरफ खाली जगह की जरूरत होती है और वहां रहने वाले लोग यह तय नहीं कर सकते कि रेलवे को लाइन वगैरह कहां बिछानी चाहिए. रेलवे के एक्सपेंशन के लिए दूसरी जमीन के इस्तेमाल पर CJI ने कहा कि इसकी जांच सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स और इन प्रोजेक्ट्स को लागू करने वालों द्वारा की जाएगी और आप लोग यह तय नहीं कर सकते कि वे आपका प्रोजेक्ट शिफ्ट करें और यह जमीन हमें दे दें. जब तक बेशक आप ज़मीन पर अपना हक साबित नहीं कर पाते.

भूषण ने कहा कि हक इसलिए बनता है, क्योंकि एक तरह से प्रॉमिसरी एस्टोपेल (अनुबंध कानून) था, जैसा कि राज्य ने कहा था कि वह इन जमीनों पर पट्टे देगा और इसे रेगुलराइज करेगा. बेंच ने पूछा कि यह प्रॉमिसरी एस्टोपेल कैसे हो सकता है?

CJI ने कहा कि ये वे इलाके हैं, जहां कोई बेसिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, कोई सीवेज नहीं, कोई पानी की सप्लाई नहीं, ये सभी रेगुलर बेसिक सुविधाएं नहीं हैं. CJI ने कहा कि उन पर वहीं रहने के लिए ज़ोर क्यों दिया जाए, जबकि कुछ बेहतर बेसिक ह्यूमन राइट्स, बेसिक सुविधाएं उन्हें दी जा सकती हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम उन्हें कवर कर सकती है.

कोर्ट ने रेलवे के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से किया सवाल: बेंच ने रेलवे की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से पूछा कि क्या राज्य कुछ जमीन एक्वायर कर सकता है, जहां रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट को सख्ती से प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार पूरा किया जा सके. उन्हें पैसे की छूट देने के बजाय, उस रकम का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है.

CJI ने कहा 27,000 लोग हैं, आपको एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर की भी ज़रूरत है. ये सभी चीज़ें एक चुनौती बन जाएंगी. क्या आप इस तरह से सोच सकते हैं? CJI ने कहा कि यह हजारों परिवारों का सवाल है और रेलवे और सरकार का थोड़ा लचीला रवैया उन्हें बचा सकता है.

CJI ने कहा कि यह पता है कि उनके बच्चे किन हालात में पढ़ रहे हैं, वे पानी कहां से पी रहे हैं, और सीवेज का मुद्दा भी. CJI ने कहा कि यह कोई समस्या नहीं है, यह एक चुनौती है और इसके लिए एक सही समाधान की ज़रूरत है.

बेंच ने राज्य लीगल सर्विस अथॉरिटी को आवेदक परिवारों की योग्यता और उनकी पूरी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के बारे में एक रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया. बेंच ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की है, जिसके तहत याचिकाकर्ता अपने पुनर्वास के लिए अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

बेंच ने कहा कि ऐसी स्कीमें समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के साथ-साथ कम आय वाले लोगों के लिए हैं. बेंच ने कहा कि कई कब्ज़े वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की कैटेगरी में आएंगे और इस रुकावट को हमेशा के लिए जारी नहीं रहने दिया जा सकता. बेंच ने कहा कि यह बहुत ज़रूरी है कि जिन परिवारों के उजड़ने/प्रभावित होने की संभावना है, उनकी एलिजिबिलिटी तय की जाए, बशर्ते वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपनी एप्लीकेशन जमा करें.

बेंच ने कहा कि यह बहुत ज़रूरी है कि जिन परिवारों के उजड़ने या प्रभावित होने की संभावना है, उनकी एलिजिबिलिटी तय की जाए, बशर्ते वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपनी एप्लीकेशन जमा करें.

बेंच ने कब्ज़ेदारों को स्कीम के तहत अप्लाई करने में आसानी के लिए उत्तराखंड स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी को साइट पर एक कैंप लगाने का निर्देश दिया और यह पक्का किया कि उस ज़मीन पर रहने वाले परिवार के हर मुखिया को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अप्लाई करने के लिए मनाया जाए और कैंप 19 मार्च के बाद लगाया जाना चाहिए.

बेंच ने कहा कि स्टेट लीगल अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी ज्यूडिशियल ऑफिसर्स की एक टीम, खासकर डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटीज़ के सेक्रेटरी के साथ मौजूद रहें. बेंच ने कहा कि कलेक्टर नैनीताल और दूसरी अथॉरिटीज़ को स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को सभी लॉजिस्टिक सपोर्ट और मदद देने का निर्देश दिया जाता है.

बेंच ने कहा कि वह 31 मार्च 2026 से पहले एप्लीकेशन जमा करने की सराहना करेगी और इस बात पर ज़ोर दिया कि कैंपों से सभी कब्ज़ेदार अप्लाई कर सकें. बेंच ने कहा कि कलेक्टर परिवारों की एलिजिबिलिटी तय करेंगे और इस कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट देंगे कि कितने परिवार पॉलिसी का फायदा उठाने के लिए एलिजिबल पाए गए.

पढ़ें---

TAGGED:

HALDWANI BANBHULPURA
SUPREME COURT ORDER
BANBHULPURA ENCROACHMENT
हल्द्वानी बनभूलपुरा अतिक्रमण मामला
BANBHOOLPURA ENCROACHMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.