चार साल में पहली बार दीपावली के अगले दिन AQI रहा 366, SC के आदेश का नहीं दिखा कोई असर
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे जलाने के लिए निर्धारित समय दिया था, लेकिन ये निर्देश ताक पर दिखाई दिए. आंकड़ों में जानें AQI की स्थिति..
Published : November 9, 2026 at 4:06 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में दीपावली पर आतिशबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित समय और नियमों के बावजूद जमकर पटाखे जलाए गए. रात 12 बजे के बाद भी जमकर आतिशबाजी होती रही. नतीजा यह रहा कि दीपावली की अगली सुबह दिल्ली-एनसीआर की हवा में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया. आसमान में धुएं की चादर व हवा में घुले प्रदूषक एक बार फिर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को को सुबह 6 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 366 दर्ज किया गया. हालांकि दीपावली वाले दिन यानी 8 नवंबर को यह 376 था, जबकि 7 नवंबर को 369 दर्ज किया गया था. लेकिन यह गिरावट राहत देने वाली स्थिति नहीं कही जा सकती है, क्योंकि दिल्ली की हवा अब भी बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई थी.
वहीं, गाजियाबाद सोमवार को AQI 371, जो कि 8 नवंबर के 344 था. नोएडा में AQI 338 रहा, जबकि 8 नवंबर को यह 318 दर्ज किया गया. गुरुग्राम में AQI 309 रहा जबकि 8 नवंबर को यह 288 दर्ज किया गया था. पटाखे जलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीमित समय की अनुमति व कई शर्तें निर्धारित की गई थीं. इसके बावजूद आधी रात के बाद भी आतिशबाजी जारी रही.
इन 15 इलाकों में AQI रहा 400 के पार
- सोनिया विहार – 457
- बुराड़ी – 449
- विवेक विहार – 445
- जहांगीरपुरी – 442
- रोहिणी – 438
- नॉर्थ कैंपस, दिल्ली विश्वविद्यालय – 437
- बवाना – 427
- चांदनी चौक – 419
- पटपड़गंज – 415
- नरेला – 409
- मुंडका – 408
- पंजाबी बाग – 408
- आईटीओ – 405
- पूसा – 405
- कॉमनवेल्थ गेम्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स – 404
चार साल के आंकड़े
अगर पिछले चार वर्षों में दीपावली से पहले, दीपावली वाले दिन और उसके अगले दिन दिल्ली के प्रदूषण स्तर की तुलना करें तो एक अहम पैटर्न सामने आता है. वर्ष 2023 से 2025 तक हर साल दीपावली के अगले दिन AQI में बढ़ोतरी दर्ज की गई. हालांकि यह हर साल अलग-अलग रही. वर्ष 2024 में दीपावली से पहले AQI 306 था, जो त्योहार के दिन बढ़कर 326 व अगले दिन 338 हो गया.
अगर पिछले चार वर्षों में दीपावली से पहले, दीपावली वाले दिन और उसके अगले दिन दिल्ली के प्रदूषण स्तर की तुलना करें तो एक अहम पैटर्न सामने आता है. वर्ष 2023 से 2025 तक हर साल दीपावली के अगले दिन AQI में बढ़ोतरी दर्ज की गई. हालांकि बढ़ोतरी की मात्रा हर साल अलग-अलग रही है. वर्ष 2024 में दीपावली से पहले AQI 306 था, जो त्योहार के दिन बढ़कर 326 व अगले दिन 338 हो गया. इस तरह दीपावली के अगले दिन तक प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई.
वहीं 2025 में भी यही स्थिति देखने को मिली थी. दीपावली से एक दिन पहले दिल्ली का AQI 296 था, जो दीपावली वाले दिन 345 व अगले दिन 351 तक पहुंच गया. 2026 की स्थिति पिछले तीन वर्षों से कुछ अलग नजर आ रही है. इस बार दीपावली से पहले AQI 369, त्योहार वाले दिन 376 और अगले दिन सुबह 6 बजे 366 दर्ज किया गया. यानी दीपावली वाले दिन के मुकाबले अगली सुबह AQI में 10 अंकों की कमी दर्ज हुई. हालांकि इसे प्रदूषण से राहत का संकेत मानना जल्दबाजी होगी.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं
दीपावली पर पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीमित समय के लिए अनुमति व कई शर्तें निर्धारित की थीं. इसके बावजूद दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में रात 12 बजे के बाद भी पटाखे जलाए जाते रहे. इससे सवाल उठता है कि जब पटाखे जलाने के लिए समय निर्धारित था व प्रतिबंधित पटाखों के इस्तेमाल पर रोक थी, तो इन निर्देशों का पालन कराने के लिए जमीनी स्तर पर क्या इंतजाम किए गए थे?
प्रतिबंध, आदेश व जागरूकता के बीच प्रदूषण से जंग
दिल्ली-एनसीआर में हर साल दीपावली से पहले पटाखों पर प्रतिबंध, ग्रीन पटाखों की अनुमति, जागरूकता अभियान व प्रदूषण नियंत्रण के तमाम उपाय किए जाते हैं. इसके बावजूद त्योहार के दौरान आतिशबाजी व उसके बाद प्रदूषण का बढ़ता स्तर एक बड़ी चुनौती बना हुआ है. इस बार भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद देर रात तक आतिशबाजी होने की बात सामने आई. दिल्ली के 15 इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचना और गाजियाबाद में AQI का 277 से बढ़कर 371 तक पहुंचना बताता है कि प्रदूषण की समस्या केवल राजधानी तक सीमित नहीं है.
सवाल ये है कि आखिर हर साल दीपावली पर पटाखों को लेकर नियम बनाए जाने, प्रतिबंध लगाने व निगरानी के दावे किए जाने के बावजूद उनका प्रभावी पालन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या केवल पटाखों पर प्रतिबंध लगाने से दिल्ली-एनसीआर की हवा साफ हो सकती है या इसके लिए सालभर प्रदूषण के सभी स्रोतों पर एक साथ और प्रभावी नियंत्रण करना होगा? दीपावली के बाद सामने आए आंकड़े एक बार फिर यही संकेत दे रहे हैं कि दिल्ली-एनसीआर में स्वच्छ हवा की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है.
दीपावली पर भारी आतिशबाजी के बावजूद प्रदूषण के स्तर में अत्यधिक बढ़ोतरी नहीं होने के पीछे कई कारण हैं. सरकार व अदालतों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के चलते पटाखों के इस्तेमाल में कमी आई है और ग्रीन पटाखों जैसे विकल्पों को बढ़ावा मिला है. पिछले वर्षों के आंकड़ों को देखें तो दीपावली की रात AQI में लगभग 20 से 25 अंकों की बढ़ोतरी होती है, जिसका प्रभाव सीमित समय तक रहता है. इसके अलावा हवा चलने से पटाखों का धुआं फैलकर बिखर जाता है. सुबह धूप निकलने पर सूर्य की किरणों और तापमान में बदलाव से वातावरण में मौजूद नमी कम होती है, जिससे प्रदूषक कणों के जमाव और फैलाव की प्रक्रिया प्रभावित होती है. सर्दियों में नमी के कारण PM2.5 व धूल के कण हवा में अधिक समय तक बने रह सकते हैं. ऐसे में हवा की गति, धूप व मौसम की परिस्थितियां प्रदूषण के स्तर को प्रभावित करती हैं. - डॉ. अनिल कुमार गुप्ता, CPCB बोर्ड के मेंबर
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