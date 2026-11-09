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चार साल में पहली बार दीपावली के अगले दिन AQI रहा 366, SC के आदेश का नहीं दिखा कोई असर

दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में दीपावली पर आतिशबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित समय और नियमों के बावजूद जमकर पटाखे जलाए गए. रात 12 बजे के बाद भी जमकर आतिशबाजी होती रही. नतीजा यह रहा कि दीपावली की अगली सुबह दिल्ली-एनसीआर की हवा में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया. आसमान में धुएं की चादर व हवा में घुले प्रदूषक एक बार फिर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को को सुबह 6 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 366 दर्ज किया गया. हालांकि दीपावली वाले दिन यानी 8 नवंबर को यह 376 था, जबकि 7 नवंबर को 369 दर्ज किया गया था. लेकिन यह गिरावट राहत देने वाली स्थिति नहीं कही जा सकती है, क्योंकि दिल्ली की हवा अब भी बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई थी.