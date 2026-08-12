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कावेरी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु की याचिका पर 17 अगस्त को सुनवाई करेगा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि तमिलनाडु सरकार और द्रमुक समेत दूसरों की उन याचिकाओं पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी, जिनमें कर्नाटक सरकार को कावेरी का पानी तुरंत छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई है.

कुछ किसानों की ओर से पेश सीनियर वकील पी विल्सन ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच के सामने अर्जी को तुरंत लिस्ट करने के लिए एक अलग याचिका का जिक्र किया.

चीफ जस्टिस सूर्या कांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने किसानों की ओर से दायर एक अलग याचिका पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि, मामला पहले जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष आना था, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के कारण सुनवाई को आगे बढ़ाना पड़ा है.

इससे पहले, तमिलनाडु सरकार ने कहा था कि बारिश की कमी वाले साल में राज्य को कावेरी के पानी का उसका सही हिस्सा नहीं मिल रहा है. 10 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया था, जिसमें कर्नाटक सरकार को कावेरी के पानी का उसका हिस्सा तुरंत छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी.

3 अगस्त को, जोसेफ विजय की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कर्नाटक सरकार को कावेरी के पानी का हिस्सा तुरंत जारी करने के निर्देश देने की मांग की. इस मामले से जुड़े एक सूत्र के मुताबिक, तमिलनाडु सरकार ने दावा किया कि कर्नाटक सरकार तमिलनाडु को सही अनुपात में पानी जारी करने में नाकाम रही, जबकि तमिलनाडु का सही अनुपात में हिस्सा 26.954 टीएमसी है.