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'आपसी समाधान का रास्ता निकालें, नहीं तो लंबी मैराथन होगी', रानी कपूर-प्रिया कपूर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट

रानी कपूर-प्रिया कपूर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आपसी समाधान से रास्ता निकालने को कहा है.

SC on Rani Kapur-Priya Kapur dispute
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 14, 2026 at 7:39 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की मां रानी कपूर और उनकी पत्नी प्रिया कपूर से कहा कि वे फैमिली ट्रस्ट को लेकर चल रहे झगड़े में ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे चल रही मध्यस्थता में रुकावट आए.

7 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को मीडिएटर नियुक्त किया था. यह मामला जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया.

सुनवाई के दौरान, रानी के वकील ने दलील दी कि रघुवंशी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड की पेरेंट कंपनी में काफी हिस्सेदारी है. बेंच ने कहा कि रानी एजेंडा के उन आइटम्स को लेकर परेशान थीं जो दो स्वतंत्र निदेशक के नियुक्ति और कंपनी के बैंक अकाउंट्स के ऑपरेशन के लिए ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) में कुछ संशोधन से जुड़े हैं.

प्रिया कपूर और रघुवंशी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड समेत प्रतिवादी के वकील ने कहा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. वकील ने जोर देकर कहा कि बैठक आरबीआई के कुछ निर्देशों के मद्देनजर बुलाई गई थी.

एक रेस्पोंडेंट की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह एक कंपनी है, रघुवंशी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो सिर्फ वित्तीय निवेश करती है और 2014 से रजिस्टर्ड है और वह एक डायरेक्टर हैं और कोई भी इसे नहीं बदल रहा है. बेंच ने कहा, “अब, ऑर्डर मीडिएटर के पास गया होगा. वह पार्टियों के बीच पहली मीटिंग तय करेगा. इस एजेंडा को आप होल्ड पर रख सकते हैं…"

सिब्बल ने कहा कि एक समस्या यह है कि RBI ने फरवरी में इस कंपनी का निरीक्षण किया था और फिर स्वतंत्र निदेशक के साथ ये कमेटियां बनाने के आदेश पास किए थे, जो 21 मई तक हो जानी चाहिए.

जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि हम RBI से भी कुछ समय इंतज़ार करने के लिए कहेंगे और हम इसका ध्यान रखेंगे. जस्टिस पारदीवाला ने कहा, “इसे इस नजरिए से देखो. यहां एक 80 साल की महिला है जो पहले से ही इन सब बातों से हिल चुकी है. उसे बहुत से लोगों ने गाइड किया होगा और, इस सोच के साथ बस उसे थोड़ा संभालो (ध्यान से)... क्योंकि हमने आप सभी से आपसी सहमति से समझौता करने की संभावना तलाशने को कहा है, नहीं तो यह एक लंबा मैराथन होगा."

बेंच ने कहा कि मीटिंग के शुरुआती दिनों में ही पार्टियों को पता चल जाएगा कि यह बचेगा या बिखर जाएगा। सिब्बल ने कहा कि मेरी रिक्वेस्ट है कि इन प्रस्तावों को पास होने दिया जाए, और इसका कारण यह है कि इस कंपनी को रिस्क मैनेजमेंट के लिए कमेटियों के ज़रिए काम करना है और इन्वेस्टमेंट करने हैं। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि मामले को दो महीने तक मीडिएटर के सामने चलने दें और फिर कोर्ट फैसला करेगा.

जस्टिस पारदीवाला ने सिब्बल से कहा, "हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम मेरिट के आधार पर फैसला कर सकते हैं लेकिन वह मीडिएशन से हट जाएंगी", सिब्बल ने जवाब दिया, "हम नहीं चाहते कि वह हटें." सिब्बल ने दलील दी कि उन्होंने मुकदमे में कहा है कि यह ट्रस्ट फ्रॉड है, बोगस है, और 2017 में इसे बनाया गया था, और, "अब वह कहती हैं कि इस एप्लीकेशन में ट्रस्ट पर मेरा कंट्रोल है." जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि अभी किसी का भी किसी चीज पर नियंत्रण नहीं है और पार्टियां मीडिएटर के सामने हैं और मीडिएटर को कोई रास्ता निकालने की कोशिश करने दें.

बेंच ने कहा कि वह इस समय और कुछ नहीं कहना चाहती और विरोधियों से कहा कि वे ऐसा कुछ न करें जिससे मध्यस्थता की कार्यवाही पर सीधा असर पड़े. बेंच ने कहा कि वह मीडिएशन के मामले में हुई प्रगति की जांच करेगी और मामले की आगे की सुनवाई अगस्त के पहले हफ्ते में तय की. बेंच ने कहा कि इस बीच, RBI या कानूनी अधिकारियों को RBI के निर्देशों और कानूनी नियमों पर ज़ोर देने की जरूरत नहीं है,

बेंच ने कहा कि फिलहाल, दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति और ऑथराइज्ड सिग्नेटरी में कुछ बदलाव से जुड़े मुद्दों पर 18 मई की मीटिंग में चर्चा नहीं हो सकती है. बेंच रानी की एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने 18 मई को होने वाली कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक को लेकर चिंता जताई है. 27 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने प्रिया कपूर और अन्य से रानी के उस मुकदमे पर जवाब मांगा था जिसमें फैमिली ट्रस्ट को 'नुल एंड वॉइड' (शून्य और अमान्य) घोषित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी.

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