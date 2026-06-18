ETV Bharat / bharat

‘एक अभिनव विचार…’, कानूनी व्यवसायों की राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री के लिए याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दूसरों से कानूनी पेशों की एक राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री बनाने की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा. इसमें हर नामांकित वकील के लिए एक यूनिक राष्ट्रीय अधिवक्ता भी शामिल होना चाहिए, ताकि नकली प्रैक्टिस करने वालों पर रोक लगाई जा सके.

यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की पीठ के सामने आया. अधिवक्ता विपिन नायर और प्रशांत कुमार याचिकाकर्ता, बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI) की ओर से पेश हुए.

पीठ ने कहा कि यह आइडिया इनोवेटिव लगता है और इसे टेक्नोलॉजी की मदद से लागू किया जा सकता है. बीएआई की तरफ से दायर की गई याचिका में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को एडवोकेट्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 49 के तहत सोशल मीडिया और डिजिटल आचार संहिता बनाने का निर्देश देने की भी मांग की गई है.

सुनवाई के दौरान सीजेआई ने बार के युवा सदस्यों को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें बढ़ावा देना चाहिए और बार के युवा सदस्यों को मजबूत करना सबसे अच्छा तरीका है.

याचिकाकर्ता के वकील ने वकीलों के लिए सोशल मीडिया और डिजिटल आचार संहिता के मुद्दे पर कोर्ट का ध्यान दिलाया. पीठ ने कहा कि उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कुछ बुरे कमेंट्स देखने को मिले हैं. सीजेआई ने कहा, “हम आपको इनमें से कुछ सैंपल दिखाएंगे. किस तरह के घटिया कमेंट्स और बयान दिए जा रहे हैं, और हमें यकीन है कि उनका कानून से कोई लेना-देना नहीं है.”