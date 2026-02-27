ETV Bharat / bharat

'बहाने मत बनाओ...टालो मत', बंगाल में न्यायिक अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर रोजाना की आपत्तियों पर विचार नहीं कर सकता. कोर्ट ने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता को इस प्रक्रिया को रोकने के लिए बहाने बनाने से बचना चाहिए और इसे खत्म करना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने यह बात तब कही जब उसने SIR प्रक्रिया में दावा सत्यापन के लिए तैनात न्यायिक अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए निर्वाचन आयोग पर तृणमूल कांग्रेस की आपत्तियों पर विचार करने से इनकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने साफ किया कि पोल पैनल का प्रशिक्षण मॉड्यूल उसके आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता, और न्यायिक अधिकारियों पर भरोसा किया जाना चाहिए.

वकील कपिल सिब्बल और कल्याण बनर्जी ने याचिकाकर्ता की तरफ से वकील डी एस नायडू ने निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रतिनिधित्व किया. याचिकाकर्ता के वकील ने सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच के सामने मामले का जिक्र किया. सिब्बल ने कहा कि उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और एक ट्रेनिंग मॉड्यूल जारी किया है जिसमें बताया गया है कि उन्हें क्या स्वीकार करना चाहिए और क्या नहीं. इस पर सीजेआई ने पूछा, "इससे क्या फर्क पड़ता है. ज्यूडिशियल ऑफिसर्स फैसला लेंगे."

इस पर सिब्बल ने जोर देकर कहा कि निर्वाचन आयोग ने उन्हें चीफ जस्टिस को उल्लेख किए बिना निर्देश दिए थे कि कौन सा सर्टिफिकेट स्वीकार करना है और कौन सा नहीं. सीजेआई ने इस पर जवाब दिया कि न्यायिक अधिकारियों पर शक न करें. सिब्बल ने कहा कि यह निर्वाचन आयोग द्वारा ज्यूडिशियल ऑफिसर्स के लिए जारी किया गया एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है और कहा, “लेकिन अगर वे कहते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्वीकार न करें जिसके लिए छात्रों को विश्वविद्यालयों में दाखिला मिलता है."

बेंच ने कहा कि आपको यह कहने का अधिकार है कि दस्तावेज स्वीकार किए जाने चाहिए और ज्यूडिशियल ऑफिसर तय करेंगे. सिब्बल ने कहा, ठलेकिन चीफ जस्टिस तय करेंगे, यही आपके लॉर्डशिप्स ने कहा है. कृपया 20 फरवरी का ऑर्डर देखें. चीफ जस्टिस तौर-तरीके तय करेंगे." इस पर बेंच ने कहा कि ज्यूडिशियल ऑफिसर फैसला करेंगे.

बेंच ने कहा कि चीफ जस्टिस तौर-तरीके तय करेंगे और तौर-तरीकों का मतलब है इस पूरे प्रक्रिया के लिए क्या इंतज़ाम करने हैं. सीजेआई सूर्यकांत ने सिब्बल से कहा, कृप्या छोटे-मोटे बहाने मत बनाइए और सब कुछ टालिए... हम इस तरह नहीं सुन सकते. हर दिन, इसका कोई न कोई अंत होना ही चाहिए. हम अपनी सोच से भी आगे निकल गए हैं. इसका कोई न कोई अंत होना ही चाहिए." जिन्होंने जोर देकर कहा कि सिस्टम में निष्पक्षता होनी चाहिए.

सीजेआई ने कहा कि वे अपने न्यायिक अधिकारियों को जानते हैं और उन्हें किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होना है. सीजेआई ने सिब्बल से कहा कि, वे उनके सामने केस पर बहस न करें. वे (ECI) हमारे सामने केस पर बहस करते हैं. फैसला हम लेंगे."