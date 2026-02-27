'बहाने मत बनाओ...टालो मत', बंगाल में न्यायिक अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट
बेंच ने साफ किया कि पोल पैनल का प्रशिक्षण मॉड्यूल उसके आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता.
By Sumit Saxena
Published : February 27, 2026 at 1:47 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर रोजाना की आपत्तियों पर विचार नहीं कर सकता. कोर्ट ने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता को इस प्रक्रिया को रोकने के लिए बहाने बनाने से बचना चाहिए और इसे खत्म करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने यह बात तब कही जब उसने SIR प्रक्रिया में दावा सत्यापन के लिए तैनात न्यायिक अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए निर्वाचन आयोग पर तृणमूल कांग्रेस की आपत्तियों पर विचार करने से इनकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने साफ किया कि पोल पैनल का प्रशिक्षण मॉड्यूल उसके आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता, और न्यायिक अधिकारियों पर भरोसा किया जाना चाहिए.
वकील कपिल सिब्बल और कल्याण बनर्जी ने याचिकाकर्ता की तरफ से वकील डी एस नायडू ने निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रतिनिधित्व किया. याचिकाकर्ता के वकील ने सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच के सामने मामले का जिक्र किया. सिब्बल ने कहा कि उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और एक ट्रेनिंग मॉड्यूल जारी किया है जिसमें बताया गया है कि उन्हें क्या स्वीकार करना चाहिए और क्या नहीं. इस पर सीजेआई ने पूछा, "इससे क्या फर्क पड़ता है. ज्यूडिशियल ऑफिसर्स फैसला लेंगे."
इस पर सिब्बल ने जोर देकर कहा कि निर्वाचन आयोग ने उन्हें चीफ जस्टिस को उल्लेख किए बिना निर्देश दिए थे कि कौन सा सर्टिफिकेट स्वीकार करना है और कौन सा नहीं. सीजेआई ने इस पर जवाब दिया कि न्यायिक अधिकारियों पर शक न करें. सिब्बल ने कहा कि यह निर्वाचन आयोग द्वारा ज्यूडिशियल ऑफिसर्स के लिए जारी किया गया एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है और कहा, “लेकिन अगर वे कहते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्वीकार न करें जिसके लिए छात्रों को विश्वविद्यालयों में दाखिला मिलता है."
बेंच ने कहा कि आपको यह कहने का अधिकार है कि दस्तावेज स्वीकार किए जाने चाहिए और ज्यूडिशियल ऑफिसर तय करेंगे. सिब्बल ने कहा, ठलेकिन चीफ जस्टिस तय करेंगे, यही आपके लॉर्डशिप्स ने कहा है. कृपया 20 फरवरी का ऑर्डर देखें. चीफ जस्टिस तौर-तरीके तय करेंगे." इस पर बेंच ने कहा कि ज्यूडिशियल ऑफिसर फैसला करेंगे.
बेंच ने कहा कि चीफ जस्टिस तौर-तरीके तय करेंगे और तौर-तरीकों का मतलब है इस पूरे प्रक्रिया के लिए क्या इंतज़ाम करने हैं. सीजेआई सूर्यकांत ने सिब्बल से कहा, कृप्या छोटे-मोटे बहाने मत बनाइए और सब कुछ टालिए... हम इस तरह नहीं सुन सकते. हर दिन, इसका कोई न कोई अंत होना ही चाहिए. हम अपनी सोच से भी आगे निकल गए हैं. इसका कोई न कोई अंत होना ही चाहिए." जिन्होंने जोर देकर कहा कि सिस्टम में निष्पक्षता होनी चाहिए.
सीजेआई ने कहा कि वे अपने न्यायिक अधिकारियों को जानते हैं और उन्हें किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होना है. सीजेआई ने सिब्बल से कहा कि, वे उनके सामने केस पर बहस न करें. वे (ECI) हमारे सामने केस पर बहस करते हैं. फैसला हम लेंगे."
सिब्बल ने कहा, “सही है, लेकिन वे निर्वाचन आयोग से इस सर्टिफिकेट को स्वीकार न करने के निर्देश नहीं ले सकते". साथ ही उन्होंने बेंच से यह कहने का आग्रह किया कि ज्यूडिशियल ऑफिसर्स इन निर्देशों से बंधे नहीं हैं. बनर्जी ने कहा कि कलकत्ता में ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को चुनाव आयोग द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है. इस पर जस्टिस बागची ने पूछा कि, और कौन ट्रेनिंग देगा.
बेंच ने कहा कि उन्हें दस्तावेज सत्यापन के तरीकों को समझने के लिए चुनाव आयोग ट्रेनिंग दे रहा है. जस्टिस बागची ने कहा, "हमने यह बहुत साफ कर दिया है कि किन दस्तावेजों को देखना है. हमारे आदेश दिन की रोशनी की तरह साफ हैं…"
सिब्बल ने कहा कि वह गैर-जरूरी मुद्दे उठाकर मामला खराब नहीं करना चाहते. उन्होंने बेंच से कहा कि उन्हें इस मुद्दे को समझाने की इजाजत दी जाए, और कहा, "वे कह रहे हैं कि एसडीओ द्वारा जारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए."
जस्टिस बागची ने कहा कि अगर चुनाव आयोग का एसआईआर नोटिफिकेशन और उसके द्वारा पास किए गए सप्लीमेंट्री ऑर्डर सही हैं, तो वे SDO के खिलाफ हैं. और अगर नहीं, तो इस पर गौर नहीं किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमारे ज्यूडिशियल ऑफिसर हमारे आदेश समझते हैं और हमने उन्हें पूरी तरह से अलग जिम्मेदारी दी है जिसके लिए उन्हें ज्यूडिशियल एकेडमी में कभी ट्रेनिंग नहीं दी गई.
जस्टिस बागची ने कहा कि याचिकाकर्ता और चुनाव आयोग दोनों को जजों के काम करने के लिए अच्छा माहौल पक्का करना चाहिए. सिब्बल ने कहा कि मुख्य सचिव मौजूद हैं, चीफ सेक्रेटरी का नाम रिजेक्ट कर दिया गया है और उनके खिलाफ फैसला होना है. जस्टिस बागची ने कहा, "चीफ सेक्रेटरी से ज्यूडिशियल (ऑफिसर) और स्पेशल ऑब्जर्वर के साथ मिलकर काम करने को कहें."
इस पर सीजेआई ने कहा कि, उन्होंने सही कहा कि हमें उन दस्तावेजों का भी जिक्र करना चाहिए जिन पर यकीन करना जरूरी है. क्योंकि हमने सोचा था कि हम कोई ग्रे एरिया नहीं छोड़ेंगे. कोई भी उस आदेश से आगे नहीं जाएगा, चाहे निर्वाचन आयुक्त हो या राज्य सरकार. जस्टिस बागची ने कहा कि हम जिस हद तक गए हैं, “हमने राज्य ज्यूडिशियरी को खाली कर दिया है."
सीजेआई ने कहा कि कोई डर न रखें और उन्हें अपना काम करने दें. सिब्बल ने कहा, "इस सबसे अप्रभावित." बेंच ने कहा, "बिल्कुल." इसके साथ बेंच उसके समक्ष सूचीबद्ध मामले की सुनवाई के लिए आगे बढ़ गई.
