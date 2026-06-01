पैसा कमाने के उद्देश्य से यौन शोषण और तस्करी, सुप्रीम कोर्ट ने देश में 'विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान' लागू करने का दिया निर्देश
महिलाओं और बच्चों की देह व्यापार के लिये तस्करी पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट निर्देश जारी किए.
Published : June 1, 2026 at 4:31 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं और बच्चों की देह व्यापार के लिये तस्करी को रोकने के लिए बड़े निर्देश जारी किए हैं. इसमें गुमशुदा लोगों के मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज करना, चार हफ्ते के अंदर मानव तस्करी विरोधी इकाइयों को सक्रिय करना शामिल है. साथ ही पीड़ितों के सम्मानजनक पुनर्वास के लिए पूरे देश में 'विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान' बनाना शामिल है.
इन उपायों का मकसद कानून लागू करने में आने वाली कमियों को दूर करना, संस्थाओं के बीच तालमेल को मजबूत करना और कमजोर महिलाओं और बच्चों को शोषण से बचाना है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 मई) को एक अहम फैसला सुनाया. इसमें वित्तीय लाभ कमाने के लिए यौन शोषण को लेकर मानव तस्करी से निपटने के लिए पूरे भारत में पीड़ितों के सम्मानजनक पुनर्वास को पक्का करने के लिए एक पूरा कानूनी ढांचा बनाए जाने पर चर्चा हुई.
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निर्देश (2026)
- लापता व्यक्ति के मामलों में तुरंत एफआईआर
- जब कोई बच्चा या महिला लापता हो, तो पुलिस स्टेशनों को तुरंत FIR दर्ज करनी चाहिए.
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अपहरण, तस्करी) के तहत आने वाले अपराधों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए.
- अपहरण का अनुमान शुरू से ही लागू होता है.
मानव तस्करी विरोधी इकाई को सक्रिय करना
सभी राज्यों को 4 हफ्ते के अंदर मानव तस्करी विरोधी इकाई (एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट) को पूरी तरह से सक्रिय करना होगा. गृह मंत्रालय हर पुलिस स्टेशन को एक डेडिकेटेड ट्रैफिकिंग पोर्टल से जोड़ने के लिए एक ऑल-इंडिया ग्रिड बनाएगा.
पीड़ित संरक्षण और पुनर्वास योजना
पीड़ित को आर्टिकल 21 के तहत पुनर्वास का संवैधानिक अधिकार है.
इनके लिए जरूरी न्यूनतम मानक
1.शेल्टर होम
2. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल
3. वोकेशनल ट्रेनिंग
4. मुआवजा और कानूनी मदद
5. गवाहों की सुरक्षा
6. पुनः एकीकरण समर्थन
7.कानूनी स्पष्टीकरण
8. ट्रैफिकिंग और स्वैच्छिक वयस्क यौन कार्य में फर्क करने के लिए सहमति बहुत जरूरी है.
9. एक बार जब तस्करी जबरदस्ती, दबाव, धोखे या शोषण से साबित हो जाती है, तो सहमति कानूनी तौर पर बेमतलब हो जाती है.
10. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन में शोषण पर फोकस होना चाहिए, न कि सहमति से किए गए यौन कार्य पर होना चाहिए.
संस्थागत समन्वय
- इनके बीच मजबूत सहयोग जरूरी है
- चाइल्ड वेलफेयर कमेटियां
- वन स्टॉप सेंटर
- लीगल एड अथॉरिटी
- स्टेट प्रोटेक्शन होम
- एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट
लागू करने में चुनौतियां
- लागू करने में देरी: राज्यों को 4 हफ्ते के अंदर इकाई चालू करने में मुश्किल हो सकती है.
- कानूनों का गलत इस्तेमाल: सही जांच के बिना, सहमति से होने वाले सेक्स वर्क को गलत तरीके से टारगेट किया जा सकता है.
- स्रोत की कमी: शेल्टर होम और पुनर्वास कार्यक्रम को लगातार फंडिंग की जरूरत है.
- नियमों का पालन मॉनिटर करना: कोर्ट ने जवाबदेही पक्का करने के लिए हर 3 महीने में फॉलो-अप सुनवाई का आदेश दिया है.
बदलाव का असर
- मानव तस्करी के खिलाफ मजबूत कानूनी और संस्थागत सुरक्षा उपाय.
- ट्रैफिकिंग और स्वैच्छिक यौन कार्य बीच साफ फर्क.
- पीड़ितों को पुनर्वास अधिकारों की संवैधानिक मान्यता मिलती है.
- जरूरी एफआईआर और लापता लोगों को तेजी से वापस लाने से पुलिस की जवाबदेही बढ़ेगी.
प्रमुख उपायों की तुलना
|आदेश
|फोकस क्षेत्र
|प्रभाव
|गुमशुदा मामलों में एफआईआर
|कानून प्रवर्तन
|तेज प्रतिक्रिया, कम देरी
|तस्करी विरोधी इकाइयां
|संस्थागत क्षमता
|राष्ट्रव्यापी समन्वय
|पीड़ित संरक्षण योजना
|उत्तरजीवी अधिकार
|सम्मानजनक पुनर्वास
|सहमति स्पष्टीकरण
|कानूनी ढांचा
|वयस्क यौनकर्मियों को दुरुपयोग से बचाता है
|संस्थागत समन्वय
|बहु-एजेंसी
|बचे हुए लोगों के लिए समग्र समर्थन
ये भी पढ़ें: ट्रॉमा केयर, नागरिकों के लिए जीवन के अधिकार का एक जरूरी हिस्सा, सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश जारी किए