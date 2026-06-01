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पैसा कमाने के उद्देश्य से यौन शोषण और तस्करी, सुप्रीम कोर्ट ने देश में 'विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान' लागू करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं और बच्चों की देह व्यापार के लिये तस्करी को रोकने के लिए बड़े निर्देश जारी किए हैं. इसमें गुमशुदा लोगों के मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज करना, चार हफ्ते के अंदर मानव तस्करी विरोधी इकाइयों को सक्रिय करना शामिल है. साथ ही पीड़ितों के सम्मानजनक पुनर्वास के लिए पूरे देश में 'विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान' बनाना शामिल है.

इन उपायों का मकसद कानून लागू करने में आने वाली कमियों को दूर करना, संस्थाओं के बीच तालमेल को मजबूत करना और कमजोर महिलाओं और बच्चों को शोषण से बचाना है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 मई) को एक अहम फैसला सुनाया. इसमें वित्तीय लाभ कमाने के लिए यौन शोषण को लेकर मानव तस्करी से निपटने के लिए पूरे भारत में पीड़ितों के सम्मानजनक पुनर्वास को पक्का करने के लिए एक पूरा कानूनी ढांचा बनाए जाने पर चर्चा हुई.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निर्देश (2026)

लापता व्यक्ति के मामलों में तुरंत एफआईआर

जब कोई बच्चा या महिला लापता हो, तो पुलिस स्टेशनों को तुरंत FIR दर्ज करनी चाहिए.

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अपहरण, तस्करी) के तहत आने वाले अपराधों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए.

अपहरण का अनुमान शुरू से ही लागू होता है.

मानव तस्करी विरोधी इकाई को सक्रिय करना

सभी राज्यों को 4 हफ्ते के अंदर मानव तस्करी विरोधी इकाई (एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट) को पूरी तरह से सक्रिय करना होगा. गृह मंत्रालय हर पुलिस स्टेशन को एक डेडिकेटेड ट्रैफिकिंग पोर्टल से जोड़ने के लिए एक ऑल-इंडिया ग्रिड बनाएगा.

पीड़ित संरक्षण और पुनर्वास योजना

पीड़ित को आर्टिकल 21 के तहत पुनर्वास का संवैधानिक अधिकार है.