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सुप्रीम कोर्ट 1988 इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट आईसी-113 क्रैश मुआवजा केस की सुनवाई फास्ट-ट्रैक में करेगा

गुरुवार, 12 जून, 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश साइट पर रेस्क्यू ऑपरेशन को देखता एक युवक। ( प्रतीकात्मक फोटो- PTI )

हैदराबाद : सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के अहमदाबाद एयर क्रैश से जुड़े 40 साल पुराने मुआवजे के विवाद के बाद 1988 एयर इंडिया क्रैश मुआवजे के मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक में करने का फैसला किया है. एयर इंडिया के जल्दी सुनवाई की मांग करने के बाद यह आदेश 5 अक्टूबर, 2026 को पास किया गया.

यह क्रैश इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट आईसी-113 से जुड़ा था, जो 19 अक्टूबर 1988 को अहमदाबाद के पास क्रैश हो गई थी. विमान में 135 लोग सवार थे. जिसमें 133 की मौत हो गई, जबकि दो यात्री बच गए. परिवारों और बचे हुए लोगों ने 1989 और 1992 के बीच मुआवजे की मांग करते हुए 38 सिविल केस दायर किए.

यह टाइमिंग 2025 के एयर इंडिया अहमदाबाद क्रैश को देखते हुए भी खास है, जिसमें 260 लोग मारे गए थे.

यह केस आखिरी बार दिसंबर 2025 में लिया गया था, लेकिन बाद में इसे सूचीबद्ध नहीं किया गया. यह केस 1988 के पीड़ितों के अलावा भी जरूरी है, क्योंकि कोर्ट का आखिरी फैसला भविष्य में होने वाले भारतीय एविएशन एक्सीडेंट में मुआवजे की कैलकुलेशन के लिए एक व्यापक ढांचे बना सकता है.

सीजेआई सूर्यकांत ने निर्देश दिया कि इस मामले को जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ के सामने रखा जाए, साथ ही जस्टिस एन. वी. अंजारिया भी होंगे, जिन्होंने पहले इस विवाद को देखा था.

पीड़ितों के परिवारों का तर्क है कि एविएशन यात्रियों का एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन या सुरक्षा पर कोई खास कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए मुआवजे में इन बातों को शामिल किया जाना चाहिए.

इस बात पर बहस है कि क्या कोर्ट को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सड़क दुर्घटनाओं के लिए बनाए गए मुआवजे के तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए, या हवाई दुर्घटनाओं के लिए सामान्य अपकृत्य-कानून सिद्धांतों पर आधारित एक अलग तरीका अपनाना चाहिए.

कानूनी प्रक्रिया: सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि एविएशन दुर्घटना के लिए मुआवजे की गणना कैसे की जानी चाहिए.

अहमदाबाद सिटी सिविल कोर्ट ने 2002 में फैसला सुनाया, जिसके बाद 2009 में गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आया. यह विवाद 2010 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सालों से वहीं है.

पीड़ितों का पक्ष असल आय, भविष्य में कमाने की क्षमता, करियर में तरक्की और महंगाई को ध्यान में रखते हुए एक पर्सनल असेसमेंट की मांग करता है. असल में लिटिगेशन की दो लेयर होती हैं.

पीड़ितों/परिवारों ने 38 केस दायर किए, जिनमें कई फैसले और अपीलें हुईं. जब बड़ा कानूनी सवाल वाला मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो पार्टियों ने उन सिद्धांतों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया जिनके आधार पर विमानन मुआवजा कैलकुलेट किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला यह तय कर सकता है कि भविष्य में भारत में एविएशन एक्सीडेंट के लिए मुआवजा कैसे कैलकुलेट किया जाना चाहिए, न कि सिर्फ 1988 के इस क्रैश को ही सुलझाना.

भारत के बड़े कमर्शियल-एयरलाइन क्रैश जहां मुआवजे को लेकर कानूनी दिक्कतें थीं.

अहमदाबाद आईसी-113, 1988 में क्रैश हुआ. इसमें 133 लोगों की मृत्यु हो गई. प्रति यात्री 2 लाख रुपये का आरंभिक भुगतान/प्रस्ताव आरंभिक/अंतरिम भुगतान.

कोर्ट से मिला / क्लेम किया गया मुआवज़ा- कोर्ट से अलग-अलग अवार्ड; जैसे, लीड केस 7.53 लाख रुपये और 9 प्रतिशत ब्याज

अभी की स्थिति- अभी भी सुप्रीम कोर्ट में

मंगलुरु आईएक्स-812, 2010 में क्रैश हुआ. इसमें 158 लोगों की मौत हो गई. विभिन्न अंतरिम/अंतिम समझौते- विभिन्न अंतरिम/अंतिम निपटान

कोर्ट से मिला मुआवजा / क्लेम किया गया मुआवजा- सुप्रीम कोर्ट के एक केस में 7.64 करोड़ रुपये और 9 प्रतिशत ब्याज मिला; परिवारों ने आम तौर पर बहुत ज़्यादा मुआवजा मांगा.

अभी की स्थिति- कई दावे अभी भी पेंडिंग हैं.

कोझिकोड आईएक्स-1344, 2020 में क्रैश हुआ. इसमें 21 लोगों की मौत हुई. शुरुआती / अंतरिम पेमेंट- अंतरिम मुआवजा दिया गया; सितंबर 2020 तक कुल लगभग 4.25 करोड़ रुपये.

कोर्ट से मिला / दावा किया गया मुआवज़ा- परिवारों ने काफ़ी ज़्यादा मुआवज़ा मांगा है

अभी की स्थिति-सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केस

अहमदाबाद एआई-171, 2025 में क्रैश हुआ. इसमें 260 लोगों की मौत हुई.

शुरुआती / अंतरिम पेमेंट- अंतरिम मुआवजा दिया गया; सितंबर 2020 तक कुल लगभग 4.25 करोड़ रुपये

कोर्ट से मिला / दावा किया गया मुआवजा- 25 लाख रुपये एयर इंडिया अंतरिम और 1 करोड़ रुपये टाटा अनुग्रह राशि

कोर्ट से मिला / क्लेम किया गया मुआवजा- फाइनल कानूनी मुआवजा अभी तय नहीं हुआ है.

अभी की स्थिति- अब तक ज़्यादातर अंतरिम/एक्स-ग्रेटिया पेमेंट

सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ करने को कहा कि भारतीय कोर्ट को विमानन मुआवजा कैसे कैलकुलेट करना चाहिए.

अगर कोर्ट 1988 के आईसी-113 केस में कोई साफ फ़ॉर्मूला तय करता है, तो इसका असर पेंडिंग मंगलुरु और कोझिकोड केस पर पड़ सकता है, क्योंकि मुआवज़े से जुड़े ऐसे ही सवाल पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं.

कोझिकोड की याचिका को साफ तौर पर मंगलुरु अपील के साथ टैग किया गया था. और यह मुद्दा एआई-171 के लिए भी जरूरी हो सकता है. 1988 का मामला सिर्फ 38 साल पुराने एक्सीडेंट के बारे में नहीं है. यह भारतीय हवाई दुर्घटना मुआवजे के दावों की कई पीढ़ियों के लिए कानूनी बेंचमार्क बन सकता है. हर पीड़ित के लिए फ़ाइनल मुआवजा बहुत अलग हो सकता है क्योंकि आय, उम्र,आश्रितों, विकलांगता और दूसरे हालात मायने रखते हैं. इसलिए यह कहना गुमराह करने वाला होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक पीड़ित को दिया गया फैसला अपने आप बाकी सभी पर लागू होता है.

भारतीय विमान दुर्घटना मुआवजा दावों

भारत में पीड़ित/परिवार असल में मुआवज़ा कैसे मांगता है

कौन सा कानून लागू होता है

कितनी रकम का दावा किया जा सकता है

हवाई दुर्घटना के लिए कोई एक निश्चित मुआवज़ा राशि नहीं है, मुआवज़ा इस पर निर्भर कर सकता है

चाहे उड़ान घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय

दुर्घटना की तिथि

उस समय लागू कानून/प्रणाली

मृतक की आयु और आय

आश्रितों की संख्या

भविष्य की कमाई क्षमता

उत्तरजीवियों के लिए चिकित्सा व्यय और विकलांगता

चाहे एयरलाइन ज़िम्मेदारी स्वीकार करे या मामला कोर्ट में जाए

सुप्रीम कोर्ट ने खुद मोटर व्हीकल एक्ट या रेलवे एक्ट के तहत न आने वाले एक्सीडेंट के लिए एक अलग मुआवजा श्रेणी बनाई है, जिसमें एविएशन क्लेम आ सकते हैं.

आधुनिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानें: मॉन्ट्रियल कन्वेंशन

कई अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानेंके लिए, भारत कैरिज बाय एयर एक्ट, 1972 के ज़रिए मॉन्ट्रियल कन्वेंशन को लागू करता है.

पुराने सिस्टम से खास तौर पर जरूरी अंतर यह है कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन मौत या चोट के लिए ज़िम्मेदारी पर पुरानी तय ऊपरी लिमिट नहीं लगाता है. केरल हाई कोर्ट ने मंगलुरु क्रैश केस में यह बात समझाई थी.

एक परिवार असल में क्या क्लेम कर सकता है- किसी मरे हुए यात्री के लिए, मुआवजे का दावा में मोटे तौर पर ये शामिल हो सकते हैं.

वित्तीय निर्भरता का नुकसान

मृतक की आय, वह रकम जो परिवार को मिलती, भविष्य में होने वाली कमाई, उम्र/जीवन की उम्मीद, आश्रित

संघ का नुकसान या परिवार से जुड़े नुकसान

जीवनसाथी और/या परिवार को हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिया जा सकता है.

मेडिकल और अंतिम संस्कार का खर्च

जो लोग शुरू में बच गए लेकिन बाद में उनकी मौत हो गई, या जो घायल हुए, उनके लिए असल मेडिकल खर्च जरूरी हो सकते हैं.

दर्द और पीड़ा

यह उन लोगों के लिए खास तौर पर जरूरी है जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं.

भविष्य का मेडिकल इलाज

हमेशा के लिए घायल सर्वाइवर के लिए, आगे की सर्जरी, पुनर्वास और अटेंडेंट केयर क्लेम का हिस्सा हो सकते हैं. 1988 का मामला खास तौर पर महत्वपूर्ण है: 1988 का अहमदाबाद आईसी-113 मामला कानूनी तौर पर असामान्य है क्योंकि इसमें पुरानी विमानन मुआवजा व्यवस्था शामिल है.

गुजरात हाई कोर्ट ने पाया कि पायलटों का व्यवहार लापरवाही वाला था और इसलिए उसने एयरलाइन की पुरानी 2 लाख रुपये देयता सीमा पर भरोसा करने की कोशिश को खारिज कर दिया.

वह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है. सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला यह साफ करने में मदद कर सकता है कि भारतीय अदालतों को विमानन मुआवजा को कैसे देखना चाहिए, खासकर जहां पुराने एक्सीडेंट और अलग-अलग कानूनी सिस्टम शामिल हों.

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