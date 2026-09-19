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समान काम तो समान वेतन क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद, समझें क्या कहता है नियम और चुनौतियां!

सुप्रीम कोर्ट के इस रुख ने एक बार फिर देश में कर्मचारियों के अधिकारों और वेतन विसंगतियों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है.

Equal Pay for Equal Work
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2026 at 3:54 PM IST

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हैदराबादः 'समान काम के लिए समान वेतन' (Equal Pay for Equal Work) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और दूरगामी फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ कर दिया है कि महज काम की एक जैसी प्रकृति के आधार पर आंख मूंदकर समान वेतन का दावा नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट के इस रुख ने एक बार फिर देश में कर्मचारियों के अधिकारों और वेतन विसंगतियों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है.

ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर भारतीय कानून और संविधान में 'समान काम के लिए समान वेतन' का सिद्धांत क्या है? इसे लागू करने के लिए संविधान में कौन-कौन से सुरक्षा कवच और प्रावधान दिए गए हैं? और इन सबके बावजूद, आज भी वेतन असमानता को खत्म करना एक दूर का सपना क्यों बना हुआ है? इस रिपोर्ट में पूरी कानूनी व्यवस्था, ऐतिहासिक अदालती मामलों और इसके सामने खड़ी चुनौतियों को विस्तार से समझते हैं.

Equal Pay for Equal Work
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)

सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला और टिप्पणी

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने यह फैसला केरल के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सीधे भर्ती किए गए हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, जूनियर (HSST, Jr.) के एक समूह द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए सुनाया. इन शिक्षकों ने ट्रांसफर या प्रमोशन के जरिए नियुक्त हुए साथी शिक्षकों के समान वेतनमान की मांग की थी.

पीठ ने डिवीजन बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि ऐसे अनगिनत फैसले हैं जो यह बताते हैं कि केवल एक जैसा काम दिखाकर समान वेतन का दावा नहीं किया जा सकता. दावा करने वाले कर्मचारी को भर्ती के स्रोत, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए नियुक्ति के तरीके, और जिम्मेदारियों व जवाबदेही की प्रकृति में पूरी समानता साबित करनी होगी.

क्या है 'समान काम के लिए समान वेतन' का सिद्धांत?

'समान काम के लिए समान वेतन' का सिद्धांत श्रम और संवैधानिक कानून का एक ऐसा नियम है, जो कहता है कि यदि कर्मचारी व्यावहारिक रूप से एक जैसा काम कर रहे हैं- जिसमें उनके कर्तव्य, जिम्मेदारियां, योग्यताएं और काम करने की परिस्थितियां समान हैं- तो उन्हें एक जैसा वेतन मिलना चाहिए, बशर्ते कि अलग वेतन देने का कोई कानूनी रूप से वैध कारण न हो.

भारत में, यह सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 39(डी) से से जुड़ा हुआ है. यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करे. हालांकि, अनुच्छेद 39 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है और यह मौलिक अधिकार की तरह सीधे तौर पर लागू करने योग्य नहीं है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को अनुच्छेद 14 और 16 से जोड़ा है.

ये अनुच्छेद विशेष रूप से कानून के समक्ष समानता और सार्वजनिक रोजगार (सरकारी नौकरियों) में अवसर की समानता की गारंटी देते हैं. इस सिद्धांत का मतलब यह कतई नहीं है कि एक ही पद नाम वाले हर व्यक्ति को अपने आप बिल्कुल एक जैसा वेतन मिलने लगेगा. अदालतें आमतौर पर काम की वास्तविक प्रकृति की जांच करती हैं, जिसमें निम्नलिखित कारकों को देखा जाता है:

  • कर्तव्य और जिम्मेदारियां
  • आवश्यक कौशल और योग्यताएं
  • किया गया प्रयास
  • अनुभव और काम करने की परिस्थितियां
  • जवाबदेही और जिम्मेदारी का स्तर
  • क्या दोनों नौकरियां वास्तव में तुलना करने योग्य हैं

भारतीय संविधान के तीन मुख्य प्रावधान अलग-अलग कानूनी भूमिकाओं के साथ इस सिद्धांत से जुड़े हैं:

अनुच्छेद 39(डी) - संवैधानिक लक्ष्यः यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है. यह प्रावधान करता है कि राज्य को अपनी नीति इस तरह बनानी चाहिए जिससे पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना सुनिश्चित हो सके. हालांकि, अनुच्छेद 37 साफ कहता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी भी अदालत द्वारा सीधे लागू नहीं कराया जा सकता. इसलिए, कोई भी व्यक्ति आम तौर पर केवल अनुच्छेद 39(डी) के भरोसे अदालत नहीं जा सकता, जैसे कि यह कोई स्वतंत्र रूप से लागू होने वाला मौलिक अधिकार हो.

अनुच्छेद 14 - भेदभाव के खिलाफ सुरक्षाः यह कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है. समान वेतन के संदर्भ में, यह राज्य को ऐसे लोगों के बीच मनमाना या अतार्किक भेदभाव करने से रोकता है जो एक जैसी स्थिति में हैं. यदि सरकारी कर्मचारियों के दो समूह व्यावहारिक रूप से बिल्कुल एक जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी वैध आधार के एक समूह को काफी कम वेतन मिलता है, तो वहां अनुच्छेद 14 लागू हो जाता है.

अनुच्छेद 16 - सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानताः यह विशेष रूप से सरकारी नौकरियों से जुड़े मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है. यदि सरकारी कर्मचारियों की दो श्रेणियां एक जैसी स्थिति में हैं और समान कर्तव्यों का पालन करती हैं, तो उनके साथ व्यवहार में किया गया कोई भी मनमाना भेदभाव अनुच्छेद 14 के साथ-साथ अनुच्छेद 16 का मामला भी खड़ा कर सकता है. अनुच्छेद 16 अधिक विशिष्ट रूप से राज्य के अधीन नौकरियों से जुड़ा हुआ है, जबकि अनुच्छेद 14 में समानता की अधिक व्यापक गारंटी शामिल है.

सुप्रीम कोर्ट ने उचित मामलों में इन अनुच्छेदों के माध्यम से इस सिद्धांत को कानूनी रूप से लागू करने योग्य बनाया है. यदि वेतन में अंतर का कोई तर्कसंगत या कानूनी रूप से वैध आधार नहीं है, तो कर्मचारी इस संवैधानिक ढांचे का सहारा ले सकते हैं. हालांकि, दोनों पदों के बीच की जाने वाली तुलना वास्तविक होनी चाहिए. केवल एक जैसा पद नाम होना ही काफी नहीं है.

Equal Pay for Equal Work
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)

सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले

रणधीर सिंह बनाम भारत संघ (1982): सुप्रीम कोर्ट ने 'समान काम के लिए समान वेतन' को एक संवैधानिक लक्ष्य के रूप में मान्यता दी और माना कि उचित परिस्थितियों में इसे अनुच्छेद 14 और 16 के माध्यम से लागू किया जा सकता है.

डी.एस. नकारा बनाम भारत संघ (1983): इस मामले ने समानता के प्रति व्यापक संवैधानिक दृष्टिकोण को और मजबूत किया, हालांकि यह मामला मुख्य रूप से पेंशनभोगियों और पेंशन लाभों से संबंधित था.

पंजाब राज्य बनाम जगजीत सिंह (2016): कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अस्थायी कर्मचारी भी उचित परिस्थितियों में नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन का दावा कर सकते हैं, बशर्ते वे व्यावहारिक रूप से समान कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन कर रहे हों.

कानूनी सुरक्षा के बावजूद भारत में आज भी जेंडर पे गैप (पुरुषों और महिलाओं के वेतन में अंतर) एक कड़वी सच्चाई है. इसके पीछे कई सामाजिक और प्रशासनिक चुनौतियां हैं.

पितृसत्तात्मक सोच और रूढ़ियां- भारत एक पुरुष-प्रधान समाज है, जहां लैंगिक भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी हैं. महिलाओं, ट्रांसजेंडर लोगों और अन्य वंचित गुणों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है.

घरेलू कार्यों को कम आंकना- महिलाएं सदियों से घर का सारा काम बिना किसी पैसे के करती आ रही हैं. इस सांस्कृतिक सोच ने कि 'महिलाएं मुख्य रूप से सिर्फ देखभाल करने वाली होती हैं', उनके श्रम को हमेशा कम आंका है.

शिक्षा की कमी और कम वेतन वाले पद- महिलाओं में शिक्षा की कमी और ज्यादातर कम वेतन वाली पारंपरिक नौकरियों में ही उनकी भागीदारी ने भी इस वेतन अंतर को बनाए रखा है.

प्रशासनिक व न्यायिक उदासीनता- कानूनों का ठीक से लागू न होना और नौकरी के मूल्यांकन व वेतन ढांचे में पारदर्शिता की कमी इसे और बढ़ाती है. कार्यस्थल पर लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई अधिनियम तो बने हैं, लेकिन वे वेतन अंतर के मुख्य सामाजिक कारणों को दूर करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं. इसी तरह, भारतीय अदालतों ने भी अक्सर कार्यपालिका के नीतिगत फैसलों में दखल न देकर एक सुरक्षित रास्ता चुना है, जिससे यह संवैधानिक लक्ष्य आज भी एक दूर का सपना बना हुआ है.

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