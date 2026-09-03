फैमिली कोर्ट के जजों की हाई कोर्ट में पदोन्नति पर सुप्रीम कोर्ट
पदोन्नति संबंधी फैमिली कोर्ट के जजों की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है.
Published : September 3, 2026 at 4:55 PM IST
हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2026 को महाराष्ट्र के सात फैमिली कोर्ट के जजों की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट में जज नियुक्त किए जाने के लिए उनके नामों पर विचार करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया था.
सात फैमिली कोर्ट जजों की अर्जी में उन्होंने संविधान के आर्टिकल 217 के तहत हाई कोर्ट जज के तौर पर नियुक्ति के लिए पात्रता के मकसद से यह घोषित करने की मांग की थी कि वे 'न्यायिक कार्यालय' में हैं.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना की बेंच ने कहा कि "समस्या पारिवारिक न्यायालयों के लिए अलग काडर बनाए जाने में है" और उसने सवाल किया कि तथ्यों या कानूनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने पर पहले के फैसलों पर फिर से कैसे विचार किया जा सकता है.
बेंच ने कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एसडी जोशी एवं अन्य बनाम बॉम्बे हाई कोर्ट एवं अन्य (2011) 1 एससीसी 252) में अपने पहले के फैसले में पहले ही निर्णायक रूप से विचार कर लिया है, जिसमें कहा गया था कि एक अलग कैडर में पारिवारिक न्यायालय (फैमिली कोर्ट) के जज के पद को अनुच्छेद 217(2)(ए) के प्रयोजनों के लिए 'न्यायिक कार्यालय' नहीं माना जा सकता. फैमिली कोर्ट के जजों को हाई कोर्ट में पदोन्नत (प्रमोट) करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई विशेष रूप से महत्वपूर्ण है.
सीजेआई सूर्यकांत ने फैमिली कोर्ट के जजों को हाई कोर्ट में प्रमोट करने पर कहा
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने महाराष्ट्र परिवार न्यायालय के सात न्यायाधीशों की याचिका पर सुनवाई की. न्यायाधीशों ने अनुच्छेद 217(2)(A) के तहत अपने पद को 'न्यायिक पद' के रूप में मान्यता देने की मांग की थी, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की पात्रता का एक मार्ग है.
सीजेआई सूर्यकांत का मुख्य मुद्दा यह था कि समस्या अलग फैमिली कोर्ट कैडर की है, न कि जजों के काम के प्रकृति की. ज्यादातर राज्यों में, फैमिली कोर्ट के जज नियमित न्यायिक सेवा, जिला जज कैडर से लिए जाते हैं और फैमिली कोर्ट में पोस्ट किए जाते हैं.
क्योंकि वे उस न्यायिक कैडर के सदस्य बने रहते हैं, इसलिए आर्टिकल 217 के मकसद से न्यायिक अधिकारी के तौर पर उनका स्टेटस नहीं जाता है. इसके उलट, महाराष्ट्र में एक अलग फैमिली कोर्ट कैडर है. सीजेआई सूर्यकांत ने सवाल किया कि ऐसा अलग कैडर क्यों है और सुझाव दिया कि यह संरचनात्मक व्यवस्था ही हाई कोर्ट में प्रमोशन को लेकर मुश्किल पैदा करता है.
अगर किसी जिला जज को फैमिली कोर्ट में पोस्ट किया जाता है
नियमित न्यायिक कैडर फैमिली कोर्ट पोस्टिंग न्यायिक अधिकारी के तौर पर जारी रहती है. इसलिए फैमिली कोर्ट पोस्टिंग ही हाई कोर्ट में पदोन्नति के लिए विचार करने से नहीं रोकती है.
अगर व्यक्ति अलग फैमिली कोर्ट कैडर से है
अलग फैमिली कोर्ट कैडर फैमिली कोर्ट जज एस.डी. जोशी अभी आर्टिकल 217(2)(a) के तहत उस पोस्ट को 'ज्यूडिशियल ऑफिस' मानने से रोकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने एस.डी. जोशी बनाम बॉम्बे हाई कोर्ट, (2011) 1 SCC 252 को पलटने या फिर से खोलने से मना कर दिया, जिसमें बाद वाला नजरिया अपनाया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि बॉम्बे हाई कोर्ट और महाराष्ट्र सरकार नियमों को फिर से बना सकते हैं और फैमिली कोर्ट के पदों को नियमित न्यायिक सेवा में ला सकते हैं, जो कि हाई कोर्ट और राज्य सरकार के लिए विचार करने के लिए जरूरी नीति या प्रशासनिक मामला है. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सिर्फ इसलिए एसडी जोशी को पलटने के लिए आर्टिकल 32 का इस्तेमाल न करें क्योंकि असल स्थिति बदल गई है. इसके बजाय, अलग फैमिली कोर्ट कैडर को फिर से बनाने पर विचार करें ताकि फैमिली कोर्ट के जज मुख्यधारा की न्यायिक सेवा का हिस्सा बन सकें.
महाराष्ट्र के सात जज
महाराष्ट्र फैमिली कोर्ट्स रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत नियुक्त, उनके पास काफी न्यायिक अनुभव था, कुछ के पास फैमिली कोर्ट जज के तौर पर 10 से अधिक साल का अनुभव था, कुछ के पास 26 साल तक की न्यायिक सेवा थी और महाराष्ट्र ने लगभग 36 सालों से इन फैमिली कोर्ट पदों पर न्यायिक सेवा के बाहर के लोगों को नियुक्त नहीं किया था. इसलिए उनका तर्क था कि जिस असल आधार पर एसडी जोशी पर फैसला किया गया था, वह काफी बदल गया था.
हालांकि, बेंच ने कहा कि रजनीश बनाम नेहा ने आर्टिकल 217 'ज्यूडिशियल ऑफिस' के सवाल पर फैसला नहीं किया, और याचिका में असल में एसडी जोशी के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी. जोशी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जो आर्टिकल 32 रिट याचिका के जरिए ठीक से नहीं किया जा सका.
हाई कोर्ट में पदोन्नति के लिए, यह फैसला एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर पैदा करता है
फैमिली कोर्ट का स्टेटस अभी की पोजीशन.
डिस्ट्रिक्ट/रेगुलर ज्यूडिशियल-सर्विस जज को फैमिली कोर्ट में पोस्ट किया गया है, ज्यूडिशियल-ऑफिस का स्टेटस बनाए रख सकते हैं.
अलग फैमिली कोर्ट कैडर से जुड़े जज अभी आर्टिकल 217(2)(a) के तहत उस पोस्ट को 'ज्यूडिशियल ऑफिस' के तौर पर नहीं मान सकते.
अलग कैडर खत्म/रेगुलर ज्यूडिशियल सर्विस में मर्ज (विलय) होने से पात्रता पद बदल सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता इसके बजाय संबंधित हाई कोर्ट और राज्य सरकार से फैमिली कोर्ट में नियुक्ति के नियमों को बदलने पर विचार करने के लिए संपर्क कर सकते हैं, खासकर दूसरे राज्यों में अपनाए गए अलग-अलग इंतजामों को देखते हुए, ऐसा किया जा सकता है. "यह असल में एक नीतिगत मामला होगा, जिसके लिए हाई कोर्ट और राज्य सरकार एक-दूसरे से सलाह करके सही फैसला ले सकते हैं.
ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: लॉ स्टूडेंट्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का अधिकार BCI के पास नहीं