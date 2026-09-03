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फैमिली कोर्ट के जजों की हाई कोर्ट में पदोन्नति पर सुप्रीम कोर्ट

हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2026 को महाराष्ट्र के सात फैमिली कोर्ट के जजों की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट में जज नियुक्त किए जाने के लिए उनके नामों पर विचार करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया था.

सात फैमिली कोर्ट जजों की अर्जी में उन्होंने संविधान के आर्टिकल 217 के तहत हाई कोर्ट जज के तौर पर नियुक्ति के लिए पात्रता के मकसद से यह घोषित करने की मांग की थी कि वे 'न्यायिक कार्यालय' में हैं.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना की बेंच ने कहा कि "समस्या पारिवारिक न्यायालयों के लिए अलग काडर बनाए जाने में है" और उसने सवाल किया कि तथ्यों या कानूनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने पर पहले के फैसलों पर फिर से कैसे विचार किया जा सकता है.

बेंच ने कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एसडी जोशी एवं अन्य बनाम बॉम्बे हाई कोर्ट एवं अन्य (2011) 1 एससीसी 252) में अपने पहले के फैसले में पहले ही निर्णायक रूप से विचार कर लिया है, जिसमें कहा गया था कि एक अलग कैडर में पारिवारिक न्यायालय (फैमिली कोर्ट) के जज के पद को अनुच्छेद 217(2)(ए) के प्रयोजनों के लिए 'न्यायिक कार्यालय' नहीं माना जा सकता. फैमिली कोर्ट के जजों को हाई कोर्ट में पदोन्नत (प्रमोट) करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई विशेष रूप से महत्वपूर्ण है.

सीजेआई सूर्यकांत ने फैमिली कोर्ट के जजों को हाई कोर्ट में प्रमोट करने पर कहा

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने महाराष्ट्र परिवार न्यायालय के सात न्यायाधीशों की याचिका पर सुनवाई की. न्यायाधीशों ने अनुच्छेद 217(2)(A) के तहत अपने पद को 'न्यायिक पद' के रूप में मान्यता देने की मांग की थी, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की पात्रता का एक मार्ग है.

सीजेआई सूर्यकांत का मुख्य मुद्दा यह था कि समस्या अलग फैमिली कोर्ट कैडर की है, न कि जजों के काम के प्रकृति की. ज्यादातर राज्यों में, फैमिली कोर्ट के जज नियमित न्यायिक सेवा, जिला जज कैडर से लिए जाते हैं और फैमिली कोर्ट में पोस्ट किए जाते हैं.

क्योंकि वे उस न्यायिक कैडर के सदस्य बने रहते हैं, इसलिए आर्टिकल 217 के मकसद से न्यायिक अधिकारी के तौर पर उनका स्टेटस नहीं जाता है. इसके उलट, महाराष्ट्र में एक अलग फैमिली कोर्ट कैडर है. सीजेआई सूर्यकांत ने सवाल किया कि ऐसा अलग कैडर क्यों है और सुझाव दिया कि यह संरचनात्मक व्यवस्था ही हाई कोर्ट में प्रमोशन को लेकर मुश्किल पैदा करता है.

अगर किसी जिला जज को फैमिली कोर्ट में पोस्ट किया जाता है

नियमित न्यायिक कैडर फैमिली कोर्ट पोस्टिंग न्यायिक अधिकारी के तौर पर जारी रहती है. इसलिए फैमिली कोर्ट पोस्टिंग ही हाई कोर्ट में पदोन्नति के लिए विचार करने से नहीं रोकती है.

अगर व्यक्ति अलग फैमिली कोर्ट कैडर से है

अलग फैमिली कोर्ट कैडर फैमिली कोर्ट जज एस.डी. जोशी अभी आर्टिकल 217(2)(a) के तहत उस पोस्ट को 'ज्यूडिशियल ऑफिस' मानने से रोकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने एस.डी. जोशी बनाम बॉम्बे हाई कोर्ट, (2011) 1 SCC 252 को पलटने या फिर से खोलने से मना कर दिया, जिसमें बाद वाला नजरिया अपनाया गया था.