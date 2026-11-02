डॉक्टरों की अनिवार्य ग्रामीण सेवा: जानिये, सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का क्या होगा असर और इसके क्रियान्वयन की चुनौतियां?
सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को देश भर के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जरूरी रूरल सर्विस के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाने की इच्छा जताई.
Published : November 2, 2026 at 3:03 PM IST
हैदराबादः हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के मेडिकल छात्रों के लिए अनिवार्य ग्रामीण सेवा (Mandatory Compulsory Rural Service) के संबंध में एक ऐतिहासिक और दूरगामी रुख अपनाया है. जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कर्नाटक सरकार के उस नियम को चुनौती देने वाली याचिका (आशीष रेडू बनाम कर्नाटक सरकार) पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से स्पष्ट किया कि देश में मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एक 'समान राष्ट्रीय नीति' होनी चाहिए.
गौरतलब है कि यह पीठ कर्नाटक सरकार की एक अधिसूचना को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई कर रही है. कर्नाटक सरकार ने इस नियम के तहत मेडिकल छात्रों के लिए कर्नाटक मेडिकल काउंसिल में स्थायी पंजीकरण पाने के लिए एक साल की अनिवार्य सार्वजनिक ग्रामीण सेवा को पूरा करना जरूरी कर दिया है.
पिछली सुनवाइयों में, कोर्ट की पीठ ने इस नियम से छूट दिए जाने पर सवाल उठाए थे और पूछा था कि निजी संस्थान ग्रामीण भारत में लोगों की सेवा क्यों नहीं करना चाहते हैं. हालिया सुनवाई में, अदालत ने सुझाव दिया कि मेडिकल छात्रों द्वारा की जाने वाली अनिवार्य ग्रामीण सेवा को लेकर पूरे देश में एक समान नीति (यूनिफॉर्म पॉलिसी) होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने देश में डॉक्टरों की कमी, राज्यों के अधिकारों और ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य अधिकारों पर बहस छेड़ दी है. ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या एक झटके में पूरे देश के लिए ऐसा नियम बना देना व्यावहारिक रूप से संभव है? अपनी इस विस्तृत रिपोर्ट में हम सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के असर, इसमें आनेवाली मुश्किलें, अनिवार्य ग्रामीण सेवा के उद्देश्य और इसके पीछे छिपी चुनौतियों का गहन विश्लेषण करेंगे, ताकि इस संवेदनशील मुद्दे के हर पहलू को स्पष्ट रूप से समझा जा सके.
अनिवार्य ग्रामीण सेवा के लाभ:
- वंचित आबादी को चिकित्सा देखभाल प्रदान करना: उन लोगों तक इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है.
- युवा डॉक्टरों को विभिन्न प्रकार की चिकित्सीय स्थितियों का अनुभव देना: युवा डॉक्टरों को इलाज के दौरान कई तरह की बीमारियों और अलग-अलग मामलों को देखने व सीखने का मौका मिलना.
- क्लीनिकल निर्णय लेने और स्वतंत्र रूप से काम करने के कौशल को विकसित करना: डॉक्टरों में खुद से सही इलाज चुनने और बिना किसी पर निर्भर रहे काम करने की क्षमता को बढ़ाना.
- ग्रामीण स्वास्थ्य समस्याओं की समझ में सुधार करना: गांवों की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलना.
- सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करना: सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति व कामकाज को बेहतर बनाना.
- स्वास्थ्य संसाधनों के समान वितरण को बढ़ावा देना: देश में मेडिकल सुविधाओं और डॉक्टरों को सभी जगहों पर बराबरी से बांटने में मदद करना.
- डॉक्टरों में सहानुभूति, बेहतर संवाद और समुदाय-उन्मुख स्वास्थ्य कौशल विकसित करने में मदद करना: डॉक्टरों के भीतर मरीजों के प्रति हमदर्दी, बातचीत करने का सही तरीका और समाज की भलाई के लिए काम करने की आदत को बढ़ावा देना.
अनिवार्य ग्रामीण सेवा की कई चुनौतियां हैं:
- अपर्याप्त बुनियादी ढांचा : कई ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में जांच सुविधाओं, दवाओं, जरूरी उपकरणों और अस्पताल के बुनियादी ढांचे की कमी होती है.
- सुरक्षा की कमी: डॉक्टरों को सुरक्षा संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है, खासकर दूरदराज या अलग-थलग इलाकों में.
- रहने की खराब व्यवस्था: अच्छे मकान, साफ-सफाई और आने-जाने के साधनों की कमी हो सकती है.
- पेशेवर अलगाव : युवा डॉक्टरों को सीनियर डॉक्टरों (विशेषज्ञों) की मदद, मार्गदर्शन और करियर में आगे बढ़ने के मौके नहीं मिल पाते.
- करियर में रुकावट: अनिवार्य सेवा के कारण पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई और करियर में तरक्की मिलने में देरी हो सकती है.
- मानसिक तनाव: काम का भारी बोझ, सुविधाओं की कमी और कठिन कामकाजी हालात डॉक्टरों में मानसिक थकावट का कारण बन सकते हैं.
- असरदार तरीके से लागू न होना: कई बार डॉक्टरों को पर्याप्त प्रशासनिक या लॉजिस्टिकल मदद के बिना ही ग्रामीण इलाकों में तैनात कर दिया जाता है.
भारत में अनिवार्य ग्रामीण सेवा किसी एक समान राष्ट्रीय नीति के तहत संचालित नहीं होती है
राज्य सरकारों के पास सर्विस-बॉन्ड की शर्तें तय करने का अधिकार है, और इसकी अवधि तथा शर्तें अलग-अलग राज्यों में भिन्न होती हैं. उदाहरण के लिए, असम में अपनी घोषित नीति के तहत एमबीबीएस (MBBS) के बाद एक साल की अनिवार्य ग्रामीण सेवा या पांच साल की राज्य स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता होती है. कर्नाटक में एक अनिवार्य सार्वजनिक-सेवा ढांचा है, जिसके तहत मेडिकल ग्रेजुएट्स की कुछ खास श्रेणियों के लिए एक साल की सेवा जरूरी है. अन्य राज्यों में अलग-अलग सर्विस बॉन्ड, छूट और वित्तीय जुर्माने के प्रावधान हैं.
सुप्रीम कोर्ट भी कर्नाटक की नीति की समीक्षा करते हुए अक्टूबर 2026 में अनिवार्य ग्रामीण सेवा के लिए एक राष्ट्रीय ढांचे की आवश्यकता पर विचार कर रहा था. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नियम भी दूरदराज और कठिन क्षेत्रों में सेवा करने वाले डॉक्टरों को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, जिसमें लागू शर्तों के अधीन पोस्टग्रेजुएट प्रवेश परीक्षाओं में अतिरिक्त अंक देना शामिल है.
भारत में मेडिकल छात्रों द्वारा अनिवार्य ग्रामीण सेवा पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के संबंध में अभी तक कोई अंतिम देशव्यापी दिशानिर्देश नहीं आए हैं. भारत का सुप्रीम कोर्ट मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एक समान राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता की जांच कर रहा है.
सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियां - अक्टूबर 2026
जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं:
- राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता: अदालत ने संकेत दिया है कि भारत को मेडिकल ग्रेजुएट्स द्वारा की जाने वाली अनिवार्य ग्रामीण सेवा के संबंध में एक समान नीति की जरूरत है.
- स्वास्थ्य का अधिकार: इस नीति पर संविधान के अनुच्छेद 21 (Article 21) के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए, जो जीवन के अधिकार की रक्षा करता है.
- संवैधानिक जिम्मेदारी: ग्रामीण और वंचित आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है.
- राज्यों की भूमिका: राज्य सरकारें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के साथ परामर्श करके ग्रामीण सेवा को लागू करने के लिए व्यावहारिक नियम तैयार कर सकती हैं.
- केंद्र की जिम्मेदारी: केंद्र सरकार से पूछा गया है कि क्या वह संबंधित पक्षों से सलाह मशविरा करने के बाद एक राष्ट्रीय नीति बनाने का इरादा रखती है.
- लागू करने का तरीका: अदालत ने संकेत दिया कि इस आवश्यकता को बॉन्ड, नियमों या अन्य उचित तरीकों के माध्यम से लागू किया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला - 19 अगस्त 2019
मामला: असोसिएशन ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी एस्पिरेंट्स एंड रेजिडेंट्स बनाम भारत संघ. जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच.
- राज्य सरकारों के पास अधिकार: राज्य सरकारों के पास पोस्टग्रेजुएट (PG) और सुपर-स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों (कोर्सेज) में प्रवेश लेने वाले डॉक्टरों पर अनिवार्य सेवा बॉन्ड लागू करने का अधिकार है.
- संवैधानिक रूप से वैध: ऐसे बॉन्ड अपने आप में मनमाने या असंवैधानिक नहीं होते हैं.
- शर्तों का उचित होना जरूरी: अनिवार्य सेवा से जुड़ी शर्तें तर्कसंगत और उचित होनी चाहिए.
- अवधि और निकास की शर्तें: अनिवार्य सेवा की समय अवधि और बॉन्ड से बाहर निकलने की शर्तें व्यावहारिक होनी चाहिए.
- एक समान नीति की सलाह: केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (MCI) को सलाह दी गई थी कि वे सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षित डॉक्टरों के लिए अनिवार्य सेवा की एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने की दिशा में कदम उठाएं.
वर्तमान कानूनी स्थिति:
- 2019 के फैसले की मान्यता: साल 2019 का फैसला कुछ अनिवार्य सेवा बॉन्ड लागू करने के राज्यों के अधिकार को मान्यता देता है.
- कोई एक समान राष्ट्रीय नियम नहीं: सभी एमबीबीएस (MBBS) ग्रेजुएट्स के लिए देश भर में कोई एक समान अनिवार्य ग्रामीण-सेवा नियम नहीं है.
- राज्यों के पास अपनी नीतियां बनाने की छूट: अलग-अलग राज्य अपनी खुद की नीतियां तैयार कर सकते हैं.
- सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान रुख: सुप्रीम कोर्ट अब संवैधानिक मार्गदर्शक सिद्धांतों और एक संभावित राष्ट्रीय ढांचे पर विचार कर रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने असोसिएशन ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी एस्पिरेंट्स एंड रेजिडेंट्स बनाम भारत संघ (2019) मामले में पोस्टग्रेजुएट मेडिकल छात्रों पर राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए तर्कसंगत अनिवार्य सेवा बॉन्ड की वैधता को सही ठहराया था. अदालत ने सरकारी संस्थानों से पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों के लिए अनिवार्य सेवा की एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने की सिफारिश की थी. अक्टूबर 2026 में, अदालत ने अनुच्छेद 21 पर आधारित संवैधानिक मार्गदर्शक सिद्धांतों की आवश्यकता पर और अधिक विचार किया और केंद्र सरकार से संबंधित पक्षों तथा चिकित्सा अधिकारियों से सलाह मशविरा करके एक राष्ट्रीय नीति की समीक्षा करने को कहा.
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