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डॉक्टरों की अनिवार्य ग्रामीण सेवा: जानिये, सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का क्या होगा असर और इसके क्रियान्वयन की चुनौतियां?

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

हैदराबादः हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के मेडिकल छात्रों के लिए अनिवार्य ग्रामीण सेवा (Mandatory Compulsory Rural Service) के संबंध में एक ऐतिहासिक और दूरगामी रुख अपनाया है. जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कर्नाटक सरकार के उस नियम को चुनौती देने वाली याचिका (आशीष रेडू बनाम कर्नाटक सरकार) पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से स्पष्ट किया कि देश में मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एक 'समान राष्ट्रीय नीति' होनी चाहिए.

गौरतलब है कि यह पीठ कर्नाटक सरकार की एक अधिसूचना को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई कर रही है. कर्नाटक सरकार ने इस नियम के तहत मेडिकल छात्रों के लिए कर्नाटक मेडिकल काउंसिल में स्थायी पंजीकरण पाने के लिए एक साल की अनिवार्य सार्वजनिक ग्रामीण सेवा को पूरा करना जरूरी कर दिया है.